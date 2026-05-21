Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri per la musica, violata l'ordinanza

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La festa di fine produzione del film Three Incestuous Sisters, le cui riprese erano in corso a Stromboli, è stata interrotta dai carabinieri dell’isola per aver superato l’orario limite posto ai locali notturni da un’ordinanza del sindaco di Lipari, il Comune sotto cui ricade il territorio di Stromboli. Alla festa partecipavano molti attori famosi di Hollywood e anche Mick Jagger, che ha un piccolo ruolo nel film.

La festa con Mick Jagger interrotta a Stromboli

I carabinieri di Stromboli sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 maggio per fermare una festa in corso in uno dei locali dell’isola. I partecipanti erano il cast e gli operatori di Three Incestuous Sisters, film statunitense girato sull’isola.

Tra gli attori più famosi presenti c’erano Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Isabella Rossellini, figlia del regista Roberto Rossellini, che proprio a Stromboli girò uno dei suoi film più famosi, e di Ingrid Bergman, che di quel film era protagonista.

ANSA

Parte della festa era anche Mick Jagger, fondatore e frontman dei Rolling Stones, che nella pellicola fa la parte del guardiano del faro di Stromboli.

Le polemiche della proloco locale

La decisione di interrompere la festa è stata criticata da Rosa Oliva, presidente della proloco di Stromboli che ha dichiarato:

È l’ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Forse ti può interessare Mick Jagger "deve dei soldi" a Fabio Fazio, l'aneddoto incredibile sul parchimetro: "Questa cosa va chiarita" Fabio Fazio rivela al Corriere della Sera: "Mick Jagger mi deve dei soldi per un parchimetro. Prima o poi questa cosa va chiarita"

“Un’isola dalla rilevanza internazionale come la nostra merita una gestione amministrativa all’altezza, capace di prevenire i problemi e di far dialogare le realtà locali, anziché ridursi a interventi tardivi o punitivi” ha poi proseguito.

L’attacco al sindaco di Lipari

Oliva non ha risparmiato critiche anche al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Stromboli ricade infatti, come tutte le isole Eolie tranne Salina, nel Comune che prende il nome dall’isola maggiore dell’arcipelago, Lipari.

“Il sindaco di Lipari avrebbe dovuto dare il benvenuto agli ospiti, o almeno un saluto e un ringraziamento per l’apporto determinante all’economia delle Eolie e alla loro visibilità” ha attaccato Oliva.

“Si vive di turismo nelle nostre isole. Continueremo a chiedere con forza la presenza e l’attenzione che questa comunità ha il diritto di ricevere” ha poi concluso.