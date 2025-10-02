Festa dei nonni, Giorgia Meloni fa gli auguri sui social, ma piovono commenti contro la premier sulla Flotilla

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un post di auguri in occasione della festa dei nonni sui propri social network. Gli utenti hanno però criticato la premier, chiedendole di intervenire per il rilascio degli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati dalle forze israeliane.

Il post di Meloni sulla festa dei nonni

Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri profili social una foto insieme a sua nonna, corredata da un post di auguri in occasione della festa dei nonni, che ricorre il 2 ottobre:

Un augurio sincero a tutti i nonni d’Italia, presenza preziosa nelle famiglie e nella nostra comunità. E un pensiero speciale a quelli che non ci sono più, che continueranno a vivere nell’eredità che hanno lasciato.

Una parte dei commenti arrivati sotto al post hanno replicato gli auguri della premier, ma molti altri hanno invece tentato di riportare l’attenzione sul tema principale della giornata, il blocco della Global Sumud Flotilla e l’arresto degli attivisti, tra i quali ci sono anche alcuni italiani.

I commenti contro Meloni

Sono diversi i commenti che tentano di portare l’attenzione della premier sulla questione degli attivisti al momento fermati dalle autorità israeliane. Un utente scrive: “Tutto immaginavo di leggere alle prime ore di questa giornata tranne che l’augurio per la festa dei nonni dal premier”, in riferimento alla situazione della Flotilla.

Ci sono però anche commenti più duri, che criticano direttamente le scelte del Governo riguardo alla situazione della Flotilla:

Difenda i nostri attivisti attaccati in acque internazionali e faccia in modo che Israele sappia che con l’Italia non si deve scherzare. Pensavo di fare parte di uno Stato che al primo posto metteva il rispetto dei diritti umani ma con lei ho perso l’orgoglio di far parte di questo Paese.

ANSA Manifestanti per la Flotilla

Cos’è la festa dei nonni

La festa dei nonni è una ricorrenza civile che si celebra in diverse parti del mondo. In Italia è stata istituita nel 2005 e ricorre il 2 ottobre, ma in altri Stati le date sono diverse.

La ricorrenza è pensata per sensibilizzare la popolazione sul ruolo degli anziani all’interno delle famiglie ed è sentita soprattutto nei Paesi in cui la popolazione sta invecchiando rapidamente.

La celebrazione civile della festa dei nonni non ha nulla a che fare con la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Questa si celebra la quarta domenica di luglio ed è stata istituita dalla Chiesa cattolica in memoria dei patroni dei nonni San Gioacchino e Sant’Anna, che nella tradizione cristiana sono i genitori di Maria.