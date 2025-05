Festa del Lavoro, in piazza per il Primo Maggio la mamma di Luana D’Orazio porta la scarpa della figlia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, ha partecipato alla manifestazione del Primo Maggio organizzata dai sindacati a Montemurlo, in provincia di Prato. Simbolicamente ha portato in piazza la scarpa indossata dalla figlia, morta in un incidente sul lavoro il 3 maggio del 2021, per sensibilizzare la politica sul tema della sicurezza.

La mamma di Luana D’Orazio: "Battaglia per tutti i lavoratori"

"La mia è una battaglia per salvare tutti i lavoratori tutti i giorni, non solo il Primo Maggio", ha detto Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio. "Mia figlia è morta per un 8% di produzione in più, questa è la sua scarpa che è volata via dopo aver fatto 4 e più giri trascinata dal macchinario", ha aggiunto.

"Questa bare rappresentano i morti sul lavoro e non sono vuote, non ci sto, voglio l’omicidio sul lavoro perché il processo per mia figlia si è chiuso con una condanna a due anni e una misera multa, la chiamo legge di comodo", ha concluso.

Luana D’Orazio, la morte nel 2021 e il processo

Luana D’Orazio è morta a 22 anni il 3 maggio del 2021. Madre di un bimbo di 5 anni, la giovane era rimasta incastrata nell’ingranaggio di un orditoio nella fabbrica di Montemurlo, vicino Prato, nella quale lavorava come operaia.

Secondo la Procura che ha indagato sulla vicenda, il macchinario era stato manomesso e le protezioni erano state rimosse. I titolari della ditta sono stati condannati a due anni con pena sospesa dopo il patteggiamento, mentre il manutentore è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche.

Una sentenza che, nell’ottobre del 2022, era stata definita deludente da Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio. Un concetto ribadito anche in occasione della manifestazione per la Festa del Lavoro organizzata dai sindacati a Montemurlo.

Primo Maggio, le manifestazioni nelle piazze italiane

In tutta Italia sono state organizzate manifestazioni e cortei per il Primo Maggio. Quest’anno, lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro" accompagna la giornata dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro. La Festa dei Lavoratori è stata già scandita da una polemica dopo le parole di Giorgia Meloni.

La mobilitazione sarà in tre piazze simboliche: Maurizio Landini ai Fori Imperiali a Roma, Daniela Fumarola a Casteldaccia (Palermo), Pierpaolo Bombardieri a Montemurlo (Prato). A Roma la manifestazione si chiuderà con il classico concertone in piazza San Giovanni. Sul palco, tra gli altri, Achille Lauro, Brunori Sas, Elodie, Gabry Ponte, Lucio Corsi, Rocco Hunt, The Kolors.

A Torino ventimila persone in piazza (diecimila secondo la Questura) accompagnate in corteo anche dal sindaco Stefano Lo Russo. In prima fila anche le bandiere dei sindacati Cgil, Cisl e, più in lontananza, quelle della Uil. A fine corteo, come riportato da Repubblica, anche due fantocci in gommapiuma di Donald Trump e Giorgia Meloni.