Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosa

La Festa della donna non nasce come una semplice celebrazione, ma come un momento dedicato alla riflessione sui diritti delle donne, sulle conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute nel tempo e sulle disuguaglianze che continuano a esistere. Si celebra l’8 marzo per un motivo storico legato all’Impero russo e poi successivamente riconosciuto dalle Nazioni Unite. In Italia la mimosa venne scelta nel 1946 come simbolo della giornata dalle attiviste dell’Unione donne italiane. Tra le protagoniste della decisione ci fu Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne che parteciparono alla stesura della Costituzione italiana.

Quando nasce la Festa della donna

Come riporta Il Post, la prima celebrazione di una giornata dedicata ai diritti delle donne risale al 28 febbraio 1909 negli Stati Uniti.

L’iniziativa fu promossa dal Partito socialista americano in un periodo caratterizzato da forti mobilitazioni femminili.

In quegli anni le lavoratrici e i movimenti femminili chiedevano migliori condizioni di lavoro, salari più equi e soprattutto il diritto di voto.

Nel 1908 circa 15mila donne avevano partecipato a una grande manifestazione a New York per chiedere orari di lavoro più brevi, una paga più dignitosa e maggiori diritti civili.

L’idea di istituire una giornata internazionale dedicata alle donne fu discussa anche l’anno successivo durante l’VIII Congresso dell’Internazionale socialista che si svolse a Copenaghen nel 1910.

In quell’occasione la politica tedesca Clara Zetkin propose di creare una ricorrenza annuale per sostenere le rivendicazioni femminili.

Non venne però stabilita una data precisa.

Negli Stati Uniti si continuò a celebrarla l’ultima domenica di febbraio.

In alcuni paesi in Europa, come Germania, Danimarca e Svizzera, le prime celebrazioni si tennero tra il 18 e il 19 marzo del 1911.

Perché la Festa della donna si celebra l’8 marzo

Il Post riporta anche che l’associazione tra la Giornata internazionale della donna e la data dell’8 marzo si consolidò alcuni anni dopo.

Una delle prime celebrazioni in questa data avvenne nel 1914.

Ma un episodio storico importante fu la manifestazione organizzata nel 1917 a San Pietroburgo, allora capitale dell’Impero russo.

In quell’occasione migliaia di donne scesero in piazza per protestare contro la guerra e le difficili condizioni di vita.

La manifestazione contribuì ad avviare una fase di forti cambiamenti politici che portarono pochi giorni dopo all’abdicazione dello zar.

Il governo provvisorio nato dopo quella crisi concesse alle donne il diritto di voto.

Dopo la rivoluzione bolscevica, nel 1922, Vladimir Lenin decise di rendere ufficiale l’8 marzo come giornata dedicata alle donne.

Le Nazioni Unite hanno poi riconosciuto ufficialmente la Giornata internazionale della donna nel 1975, stabilendo l’8 marzo come data della celebrazione.

Perché si regala la mimosa per la Festa della donna

L’Italia è uno dei pochi paesi in cui l’8 marzo è associato alla tradizione di regalare la mimosa.

Il fiore venne scelto nel 1946 come simbolo della giornata dalle attiviste dell’Unione donne italiane.

Tra le protagoniste della decisione ci fu Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne che parteciparono alla stesura della Costituzione italiana.

Secondo il racconto tramandato dalla famiglia, come riporta La Repubblica, durante una riunione dedicata all’organizzazione della giornata venne proposta inizialmente la violetta come simbolo della ricorrenza.

Teresa Mattei suggerì invece la mimosa perché era un fiore semplice, economico e facilmente reperibile in quel periodo dell’anno.

La pianta cresce spontaneamente in molte zone d’Italia e fiorisce proprio all’inizio di marzo.

Queste caratteristiche la resero un simbolo accessibile a tutti.

La mimosa divenne così il segno distintivo della Giornata internazionale della donna in Italia, una tradizione che è rimasta nel tempo e che ogni anno accompagna le celebrazioni dell’8 marzo.