Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Uno spettacolo pirotecnico non autorizzato è stato interrotto a Crotone dalla Polizia durante una festa di compleanno. Nella notte tra il 5 novembre e il 6 novembre, il titolare di un’attività di organizzazione eventi è stato denunciato dopo essere stato sorpreso ad accendere fuochi d’artificio nel parcheggio di un ristorante; denunciato anche il padre del festeggiato.

Crotone, fuochi d’artificio durante la festa di compleanno: padre e figlio denunciati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Amministrativa hanno svolto verifiche mirate a prevenire l’uso non autorizzato di materiale pirotecnico e a tutelare la sicurezza pubblica. Durante il controllo dell’attività, il titolare è stato trovato mentre realizzava uno spettacolo nel parcheggio del ristorante, vicino alle auto in sosta e davanti a circa 50 invitati, riuniti per un compleanno.

Nel corso dell’esibizione, l’uomo ha tentato di allontanarsi a bordo della propria auto, probabilmente dopo essersi accorto della presenza degli agenti. È stato però rintracciato poco dopo e sottoposto a controllo.

Il materiale sequestrato

Gli accertamenti hanno stabilito che lo spettacolo si svolgeva senza l’autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il titolare, inoltre, non possedeva l’attestazione di capacità tecnica necessaria per eseguire operazioni di questo tipo.

La perquisizione dell’autovettura ha portato al rinvenimento, sui sedili anteriori, di un accendino antivento, una cassetta con diverse centraline elettriche per l’accensione degli artifici, dotate di telecomandi e caricabatterie, e due artifici del tipo fontana pirotecnica, con sistema di accensione elettrica. Per questi ultimi non era stata presentata la denuncia di detenzione prevista. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Le denunce

Il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per accensioni pericolose, accensione di fuochi artificiali senza la prescritta attestazione di capacità tecnica e omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti.

La stessa autorità ha ricevuto la denuncia nei confronti del padre del festeggiato per omessa denuncia di materie esplodenti: secondo quanto ricostruito, era stato lui ad acquistare e detenere gli artifici pirotecnici impiegati durante lo spettacolo, senza segnalarne il possesso alla Pubblica Sicurezza.

Il controllo rientra nei servizi predisposti dalla Polizia di Stato per contrastare l’impiego irregolare di materiale esplodente e prevenire situazioni di pericolo, in particolare nei luoghi con numerosi partecipanti o strutture nelle vicinanze.

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