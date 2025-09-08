Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Festa di compleanno finita con una denuncia per accensioni ed esplosioni pericolose. Fermati due giovani a Catania mentre accendevano fuochi d’artificio in strada per celebrare il compleanno di un’amica. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte in viale Mario Rapisardi, dove gli agenti sono intervenuti dopo aver udito forti esplosioni. I ragazzi sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver acceso fuochi pirotecnici senza le dovute precauzioni, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata durante un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima”. Gli operatori, impegnati nella prevenzione dei reati nelle aree urbane, hanno notato un gruppo di giovani radunati in una piazzetta nei pressi di viale Mario Rapisardi, insospettiti dal rumore di numerosi fuochi d’artificio che esplodevano in rapida successione.

L’intervento della Polizia e la fuga dei giovani

Gli agenti, avvicinatisi rapidamente al luogo da cui provenivano le esplosioni, hanno sorpreso un gruppo di ragazzi intenti a festeggiare. Alla vista delle divise, i giovani hanno tentato di allontanarsi velocemente, disperdendosi tra le vie del quartiere. Nonostante il tentativo di fuga, due ragazzi sono stati bloccati e identificati: si tratta di due catanesi di 24 anni e 28 anni.

Il motivo della festa e la scoperta dei fuochi

I fermati hanno spiegato agli agenti di aver acceso i fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno di una ragazza del gruppo. Sul posto, la Polizia ha rinvenuto il contenitore di una batteria pirotecnica composta da 100 tubi monocolpo, appartenente alla categoria F2, che era stata fatta esplodere senza rispettare le norme di sicurezza previste dalla legge.

Le accuse e le conseguenze legali

I due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose sulla pubblica via. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’utilizzo di fuochi d’artificio in luoghi abitati e in presenza di più persone è vietato senza le necessarie autorizzazioni e senza adottare le misure di sicurezza idonee a tutelare l’incolumità pubblica. L’episodio ha messo in evidenza i rischi legati all’uso improprio di materiale pirotecnico, soprattutto in contesti urbani densamente popolati come Catania.

La normativa sui fuochi d’artificio e i rischi per la sicurezza

L’accensione di fuochi d’artificio in aree pubbliche è regolamentata da precise disposizioni di legge, che impongono limiti e cautele per evitare incidenti e danni a persone o cose. In particolare, la categoria F2 comprende prodotti pirotecnici che possono essere utilizzati solo in spazi aperti e lontani da edifici o assembramenti di persone. L’esplosione incontrollata di 100 tubi monocolpo in una piazzetta cittadina, come avvenuto in questo caso, rappresenta una violazione delle norme e un potenziale pericolo per la collettività.

Il ruolo della Polizia di Stato nel controllo del territorio

L’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato “Nesima” si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati che mettono a rischio la sicurezza urbana. La presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio di Catania ha permesso di individuare e fermare i responsabili prima che la situazione potesse degenerare o causare danni a persone e cose. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza pubblica.

Le reazioni della comunità e l’appello alla responsabilità

L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno segnalato il pericolo rappresentato dall’uso improprio di fuochi d’artificio in contesti urbani. Le autorità invitano la cittadinanza a rispettare le normative vigenti e a evitare comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. L’episodio di Catania si aggiunge ai numerosi casi di esplosioni pericolose registrati negli ultimi anni, richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione e controllo.

Conclusioni

La festa di compleanno organizzata da un gruppo di giovani si è trasformata in un intervento delle forze dell’ordine e in una denuncia per accensioni ed esplosioni pericolose. L’episodio, avvenuto in una piazzetta di Catania, evidenzia i rischi connessi all’uso non autorizzato di materiale pirotecnico e l’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza di tutti. La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nel contrastare i reati che minacciano la tranquillità pubblica e invita i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di pericolo.

IPA