Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle prime ore della mattinata, la Squadra Mobile ha eseguito a Vicenza un decreto di fermo nei confronti di un cittadino di origine kosovara, nato nel 2005, gravemente indiziato dell’aggressione a due ragazzi avvenuta nella notte dell’8 novembre nella zona di Valletta del Silenzio. L’uomo è accusato di tentato omicidio.

Vicenza, ragazzi accoltellati: un fermo per tentato omicidio

La Sala Operativa dell’U.P.G.S.P. è intervenuta intorno alle 03:00, dopo una chiamata al 118 che segnalava due giovani feriti con un’arma da taglio. Uno dei ragazzi presentava lesioni particolarmente gravi all’occhio sinistro. Gli investigatori hanno ricostruito che la sera del 7 novembre un gruppo di giovani tra i 18 anni e i 22 anni si era riunito nell’area verde per festeggiare un diciottesimo compleanno.

Le ferite riportate dai due ragazzi

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, l’indagato avrebbe avuto fin dall’inizio comportamenti molesti. Intorno alle 03:00, dopo aver minacciato una ragazza con un coltello, si sarebbe scagliato contro due giovani intervenuti per calmarlo, colpendoli più volte con fendenti. Una delle vittime ha riportato ferite alla spalla sinistra e nella zona sottoscapolare destra. L’altro ragazzo è stato colpito al sopracciglio e al bulbo oculare sinistro: ha riportato gravi fratture al volto e rischia di perdere la vista. È ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il fermo e il sequestro degli abiti

Dopo l’aggressione il giovane si era reso irreperibile, ma gli agenti lo hanno rintracciato nell’abitazione della fidanzata. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di recuperare e sequestrare gli abiti che avrebbe indossato quella notte, sui quali sono state rilevate evidenti macchie di sangue e tracce di fango.

La Procura ha disposto il fermo sulla base degli elementi raccolti, che, secondo gli inquirenti, indicherebbero un intento omicidiario, considerati i punti del corpo colpiti e la gravità delle lesioni. Il giovane è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA