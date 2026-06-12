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È scattata una denuncia dopo dei controlli amministrativi condotti dalla Polizia di Stato presso uno stabilimento balneare di Riccione, dove si è svolta una festa danzante priva delle necessarie autorizzazioni. L’evento, rivolto ai giovani delle scuole superiori per celebrare la fine dell’anno scolastico, è stato interrotto dagli agenti nella serata di sabato 6 giugno.

La festa “School Beach” senza autorizzazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata di sabato 6 giugno la Questura di Rimini ha organizzato una serie di controlli amministrativi, concentrandosi sui pubblici esercizi del territorio comunale di Riccione. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme che regolano la vendita e la somministrazione di alcolici, con particolare attenzione ai locali balneari della zona del Marano.

Durante le verifiche, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno riscontrato che, in uno degli stabilimenti balneari controllati, era in corso una vera e propria serata danzante. Numerosi giovani stavano ballando sulle note di un Deejay, con luci stroboscopiche e aree appositamente chiuse per ricreare l’atmosfera di una discoteca. L’evento, pubblicizzato sui social media come “School Beach”, era stato organizzato per attrarre studenti delle scuole superiori in occasione della chiusura dell’anno scolastico.

Mancanza di licenze e agibilità

Al momento del controllo, avvenuto intorno alle ore 23.00, il gestore dello stabilimento non ha potuto esibire né la licenza per il trattenimento danzante né l’autorizzazione relativa all’agibilità degli ambienti, che erano stati modificati per ospitare la pista da ballo. Secondo la normativa vigente nel Comune di Riccione, i locali balneari possono offrire solo musica di intrattenimento, con volumi limitati agli spazi destinati alla somministrazione di cibi e bevande, e non possono organizzare serate danzanti senza le dovute autorizzazioni.

Per le irregolarità riscontrate, il gestore dello stabilimento è stato sanzionato per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’assenza dell’agibilità degli ambienti. Non si tratta della prima volta che lo stesso stabilimento viene segnalato per comportamenti simili: già in passato erano state comminate più sanzioni per violazioni analoghe.

Gli atti relativi alla vicenda saranno trasmessi al Comune di Riccione, che dovrà valutare eventuali ulteriori sanzioni amministrative. Le autorità locali, infatti, dovranno tenere conto della recidiva dello stabilimento, già noto per aver violato in precedenza le norme che regolano le attività di pubblico spettacolo e la sicurezza degli ambienti.

IPA