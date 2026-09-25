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È scattato un sequestro preventivo e ci sono state due denunce a Monterotondo (Roma), dove un evento per l’inizio dell’anno scolastico è stato interrotto per gravi irregolarità amministrative e di sicurezza. L’intervento è stato disposto dopo che la festa, pubblicizzata come appuntamento privato, si è rivelata un vero e proprio pubblico spettacolo privo delle necessarie autorizzazioni.

Irregolarità amministrative e di sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno effettuato un controllo mirato presso un circolo privato di Monterotondo, dove si stava svolgendo lo “Start School Party”. L’evento, promosso online attraverso i canali social del circolo, era stato presentato come un’occasione per celebrare l’inizio dell’anno scolastico, ma si è trasformato in una vera e propria serata danzante con DJ, giovani in pista, tavoli, divani e un’area dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le verifiche della Polizia hanno fatto emergere numerose irregolarità. In particolare, è stato accertato che l’accesso all’evento era consentito solo dopo la compilazione e la firma, direttamente la sera stessa, di moduli di adesione al circolo, con il contestuale pagamento di una quota variabile tra 17 euro e 20 euro per il biglietto d’ingresso, comprensivo di una consumazione. Questa modalità, secondo gli investigatori, ha di fatto trasformato il circolo privato in un locale aperto al pubblico spettacolo, senza le prescritte autorizzazioni sia per l’attività di intrattenimento che per la somministrazione di cibi e bevande.

Criticità nella sicurezza del locale

Oltre alle violazioni amministrative, le verifiche hanno evidenziato gravi carenze anche sul fronte della sicurezza. Gli agenti hanno riscontrato uscite di emergenza non adeguatamente segnalate o parzialmente ostruite, tende e rivestimenti privi della documentazione relativa all’ignifugazione, strutture e arredi senza le previste certificazioni e un quadro elettrico privo di copertura. Tutti elementi che, secondo la Polizia, hanno reso la situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità degli avventori.

Sequestro e denunce: le conseguenze dell’intervento

Al termine degli accertamenti, è stato disposto il sequestro preventivo del locale e la contestuale denuncia all’Autorità giudiziaria sia del titolare che dell’organizzatrice della festa. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha condiviso le conclusioni della Polizia di Stato, chiedendo e ottenendo dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento.

IPA