Festa nazionale per San Francesco il 4 ottobre, uffici e scuole chiuse: si vota il ritorno della ricorrenza
La solennità di San Francesco d'Assisi verrà ripristinata a festa nazionale se passerà la legge proposta in Parlamento da Noi Moderati
Noi Moderati, partito che sostiene la maggioranza, ha presentato un disegno di legge in Parlamento per ripristinare la festività di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, che si celebra il 4 ottobre. Se dovesse essere approvata, scuole e uffici pubblici rimarranno chiusi. Era stata abolita nel 1977, insieme ad altre feste religiose e civili.
Il giorno di San Francesco diventerà festa nazionale
Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ha presentato una legge per ripristinare al grado di festa nazionale a tutti gli effetti la Solennità di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La proposta ha ottenuto il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia.
La nuova festività verrà celebrata per la prima volta nel 2026, nell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. La data designata è quella in cui la Chiesa Cattolica festeggia il patrono d’Italia, il 4 ottobre.
Il primo anno in cui la legge avrà un effetto reale è però il 2027, visto che il 4 ottobre 2026 è una domenica, quindi un giorno comunque festivo.
Gli effetti della nuova legge
A partire dal 2027 quindi, il 4 ottobre sarà considerato a tutti gli effetti una festa nazionale. Uffici pubblici e scuole rimarranno chiusi. La legge prevede anche che scuole, amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore promuovano la figura di San Francesco.
Per i lavoratori dipendenti, l’istituzione di questa festività rappresenta un leggero aumento di stipendio, visto che i giorni festivi devono essere pagati in maniera maggiorata per legge.
Il voto alla Camera è previsto per giovedì 18 settembre. La legge passerà poi al Senato per l’approvazione definitiva. Essendo sostenuto dalla maggioranza, è molto probabile che il percorso del testo sarà rapido.
Notizia in aggiornamento