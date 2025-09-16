Festa nazionale per San Francesco il 4 ottobre, uffici e scuole chiuse: si vota il ritorno della ricorrenza

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Noi Moderati, partito che sostiene la maggioranza, ha presentato un disegno di legge in Parlamento per ripristinare la festività di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, che si celebra il 4 ottobre. Se dovesse essere approvata, scuole e uffici pubblici rimarranno chiusi. Era stata abolita nel 1977, insieme ad altre feste religiose e civili.

Il giorno di San Francesco diventerà festa nazionale

Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ha presentato una legge per ripristinare al grado di festa nazionale a tutti gli effetti la Solennità di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La proposta ha ottenuto il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

La nuova festività verrà celebrata per la prima volta nel 2026, nell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. La data designata è quella in cui la Chiesa Cattolica festeggia il patrono d’Italia, il 4 ottobre.

Il primo anno in cui la legge avrà un effetto reale è però il 2027, visto che il 4 ottobre 2026 è una domenica, quindi un giorno comunque festivo.

Gli effetti della nuova legge

A partire dal 2027 quindi, il 4 ottobre sarà considerato a tutti gli effetti una festa nazionale. Uffici pubblici e scuole rimarranno chiusi. La legge prevede anche che scuole, amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore promuovano la figura di San Francesco.

Per i lavoratori dipendenti, l’istituzione di questa festività rappresenta un leggero aumento di stipendio, visto che i giorni festivi devono essere pagati in maniera maggiorata per legge.

Il voto alla Camera è previsto per giovedì 18 settembre. La legge passerà poi al Senato per l’approvazione definitiva. Essendo sostenuto dalla maggioranza, è molto probabile che il percorso del testo sarà rapido.

Notizia in aggiornamento