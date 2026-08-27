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Sono state deferite quattro persone alla Procura della Repubblica di Castrovillari a seguito di un incendio scoppiato durante la festa religiosa della “Madonna dell’Achiropita”. L’evento, che si è svolto il 15 agosto nell’area urbana di Rossano (Cosenza), è stato segnato da un grave episodio che ha portato alla distruzione di un vasto uliveto privato.

Le indagini dei Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rossano sono intervenuti a seguito di un incendio che ha interessato un uliveto situato in contrada Pollice/Santa Maria delle Grazie. L’area, di proprietà privata, è stata completamente devastata dalle fiamme, con oltre 500 piante di ulivo andate distrutte.

L’origine dell’incendio: fuochi pirotecnici alla festa

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la causa dell’incendio sarebbe da attribuire all’esplosione dei fuochi pirotecnici utilizzati per concludere la celebrazione religiosa. I militari hanno rinvenuto sulla strada adiacente all’uliveto diversi resti di fuochi pirici e manufatti esplosi, risultati compatibili con il materiale utilizzato per i festeggiamenti.

Dai rilievi tecnici effettuati, è emerso che la proiezione di scorie e particelle incandescenti, generate dall’esplosione della batteria pirica, ha raggiunto la vegetazione erbacea presente nell’uliveto, provocando l’innesco immediato delle fiamme. L’incendio si è così propagato rapidamente, causando danni ingenti.

Sequestri e provvedimenti

A seguito degli accertamenti, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro sia del materiale pirotecnico rinvenuto che del terreno colpito dall’incendio. Sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria il responsabile dell’organizzazione della festa e le tre persone che hanno materialmente acceso i fuochi pirotecnici.

L’episodio ha avuto un impatto significativo sul patrimonio agricolo locale, con la perdita di oltre 500 piante di ulivo. La zona di contrada Pollice/Santa Maria delle Grazie, già nota per la sua vocazione olivicola, si trova ora a dover fare i conti con i danni provocati dall’incendio.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione e a raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. L’attenzione resta alta per prevenire episodi simili in futuro, soprattutto in occasione di eventi pubblici che prevedono l’uso di materiale pirotecnico.

L’episodio avvenuto a Rossano rappresenta un monito sull’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate durante le manifestazioni pubbliche, al fine di tutelare l’ambiente e il patrimonio agricolo locale.

IPA