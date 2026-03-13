Festini bilaterali di Elettra Lamborghini diventa un marchio, perché la cantante l'ha registrato dopo Sanremo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Elettra Lamborghini sfrutta il boom social del suo “festini bilaterali” per registrarlo come marchio verbale. Dopo “l’incubo” vissuto a Sanremo 2026, con le feste abusive che hanno fatto passare notti insonni alla cantante, l’artista che ha portato sul palco dell’Ariston Voilà ha deciso di depositare all’Ufficio italiano brevetti e marchi il nuovo brand che potrà essere utilizzato in più situazioni, portando di fatto Lamborghini a trasformare uno scenario di disagio in un’operazione di branding da manuale di marketing.

Festini bilaterali, da incubo a marchio

Come riporta Adnkronos, Elettra Lamborghini avrebbe registrato il marchio Festini bilaterali a pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo.

L’espressione, divenuta celebre proprio nella settimana della kermesse per i “problemi notturni” della cantante, è infatti diventato un marchio verbale a tutti gli effetti che l’artista potrà sfruttare per più prodotti.

Dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all’organizzazione di eventi di intrattenimento, podcast o gadget.

Da chi è assistita Lamborghini per la registrazione del marchio

A curare la tutela del marchio Festini bilaterali è lo studio Mondial Marchi.

Si tratta dello stesso studio che aveva assistito Lamborghini nella battaglia per registrare come marchio il proprio nome, nonostante l’opposizione del brand Automobili Lamborghini.

Nel 2024, nonostante il muro del marchio, Lamborghini è riuscita a registrare “sé stessa” ai sensi dell’articolo 8 del Codice della proprietà industriale, essendo il suo cognome legato, con Elettra, al mondo dello spettacolo e del fashion system in modo autonomo rispetto al celebre brand automobilistico.

Il problema dei festini bilaterali a Sanremo

Festini bilaterali, come detto, è l’espressione che più di tutte è diventata meme nel corso di Sanremo 2026. È stata infatti utilizzata dalla cantante per denunciare il frastuono notturno nella riviera ligure, tanto da portarla a notti insonni.

Prima sui social, poi sul palco dell’Ariston, Lamborghini aveva infatti denunciato la musica a tutto volume mentre gli artisti, dopo prove, interviste e serate, tentavano disperatamente di riposare.

La cantante aveva anche fatto partire il trend del megafono, girando per Sanremo per interrompere quelli che aveva ribattezzat0 appunto festini bilaterali, ovvero i festini abusivi.