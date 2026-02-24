Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un imponente dispositivo di sicurezza delle forze dell’ordine è stato disposto in occasione del Festival di Sanremo con l’obiettivo di garantire la tutela di cittadini, artisti e visitatori durante la celebre manifestazione canora. L’intero piano, coordinato dal Questore di Imperia e studiato con largo anticipo, è stato pensato per rispondere efficacemente a ogni possibile rischio legato all’aumento di presenze nella Città dei fiori, che in questi giorni ospita un significativo afflusso di persone.

La sicurezza in occasione del Festival

La pianificazione delle misure di sicurezza per il Festival di Sanremo è stata oggetto di un’attenta analisi dei rischi e di una preparazione dettagliata. Il Questore di Imperia ha coordinato le attività tecniche e operative lavorando in sinergia con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto. Questo organismo ha valutato ogni possibile criticità e ha definito le strategie di intervento, coinvolgendo tutte le istituzioni presenti sul territorio.

Il dispositivo di sicurezza vede la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile. Questi enti, coordinati tra loro, assicurano una presenza capillare sul territorio con l’obiettivo di prevenire eventuali minacce e garantire una capacità di intervento immediata. Particolare attenzione è stata riservata alle specialità della Polizia di Stato come la Ferroviaria, la Stradale, le unità cinofile, gli artificieri e reparti altamente specializzati che contribuiscono con le loro competenze specifiche alla sicurezza dell’evento.

Gestione dell’afflusso e impatto sul territorio di Sanremo

Il Festival di Sanremo rappresenta un evento di rilievo nazionale, con importanti ricadute sulla mobilità e sull’economia locale, che registra un notevole aumento di volume durante i giorni della manifestazione. Per questo motivo la presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata non solo nella zona del teatro Ariston, ma su tutto il territorio cittadino per gestire l’afflusso di persone e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Le forze dell’ordine hanno posto particolare attenzione anche alla possibilità di manifestazioni improvvisate, spesso legate alla grande risonanza mediatica del Festival. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare il diritto di espressione assicurando al contempo il rispetto della sicurezza pubblica. La discrezione con cui è stato schierato l’apparato di sicurezza mira a permettere a cittadini, artisti, operatori e visitatori di vivere con serenità i giorni del Festival in una Sanremo accogliente, sicura e ordinata.

