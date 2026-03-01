Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ospite a Domenica In inciampa e cade: la reazione di Mara Venier

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Come ogni anno, i cantanti del Festival di Sanremo sono stati ospiti di Mara Venier per una puntata speciale di Domenica In. Tra i protagonisti, ovviamente, anche il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, che ha però avuto un piccolo incidente. Il cantante napoletano, infatti, è inciampato ed è caduto durante la sua esibizione, per fortuna senza riportare conseguenze.

Sal Da Vinci cade in studio a Domenica In

Sal Da Vinci, fresco trionfatore a Sanremo con “Per sempre sì”, si è esibito nel Teatro Ariston, dove da diversi anni va in onda la puntata post-Festival del programma condotto da Mara Venier.

Il vincitore di Sanremo si è esibito per due volte, proponendo anche la canzone vincitrice, ma mentre scendeva tra il pubblico non si è accorto della mancanza di uno scalino. Caduto a terra, si è subito ripreso e ha continuato la sua esibizione.

Sanremo 2026, le parole del vincitore Sal Da Vinci

Nell’ultima conferenza stampa Sal Da Vinci ha detto che parteciperà all’Eurovision: “È una cosa che mi tocca. Mi sembra veramente una cosa così grande da affrontare, un impegno così bello. Portare la musica italiana fuori dal nostro Paese è motivo di orgoglio”.

“La musica l’ho sempre vista come momento di grande aggregazione, sfaccettature di bellezza, pace nel mondo. E quindi a questa manifestazione così importante in Europa, l’Italia ci deve essere. Per sempre per sempre sì, l’ho detto dal primo giorno”, ha aggiunto. Nella conferenza stampa il vincitore di Sanremo ha ringraziato la moglie Paola, alla quale è dedicata la canzone. Poi il cantante ha dedicato la vittoria a un altro artista napoletano, Geolier, “perché viene dal popolo come me e perché la sua opera era rimasta in qualche modo incompiuta qui a Sanremo”.

“È la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni e l’ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide”, ha detto Sal Da Vinci.

Fulminacci svela il playback a Domenica In

Nella puntata speciale di Domenica In da Sanremo ci sono stati altri momenti divertenti, come per esempio il bacio tra Mara Venier e Levante dopo le polemiche per il bacio tra la stessa cantante e Gaia.

Prima c’era stato il gesto di Fulminacci che, durante la sua esibizione con Stupida sfortuna, ha svelato il playback abbandonando l’asta del microfono e cantando con una banana.

“Ho scelto di cantare con la banana perché è la copertina della mia canzone”, ha detto il cantautore romano che si è aggiudicato il premio della critica “Mia Martini” ed è arrivato settimo nella classifica finale.