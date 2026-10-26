Festival di Sanremo 2027, i nomi dei possibili cantanti secondo i bookmaker da Marracash a Max Pezzali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sisal apre il totonomi del Festival di Sanremo 2027: Geolier e Mengoni guidano, seguiti da Elisa, Tananai, Tiziano Ferro e Ultimo. Quotati anche big come Laura Pausini, Vasco e Ligabue, oltre ai possibili debutti di Cremonini, Sfera Ebbasta e Anna Pepe. Fra i cantanti attesi in gara, emergono anche Max Pezzali e Marracash, mentre per i Jalisse, a 30 anni da Fiumi di parole, si scommette ancora sul ritorno.

I possibili cantanti del Festival di Sanremo 2027

Gli esperti di Sisal hanno anticipato i tempi con un totonomi che mette a confronto stili e generazioni diverse. La lavagna, rilanciata da Adnkronos, quota due scenari distinti: la presenza in gara dei possibili “big” e le loro possibilità di trionfare.

A guidare la corsa sono due artisti lontani per linguaggio ma accomunati dal peso nelle classifiche. Da una parte Geolier, il rapper napoletano che nel 2024 si fermò al secondo posto; dall’altra Marco Mengoni, già vincitore due volte e volto del pop più trasversale. L’eventuale successo di uno dei due pagherebbe 4 volte la posta.

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Da Mahmood alla suggestione Marracash

È però la scena rap a offrire il gruppo più folto di candidati. Mahmood, Lazza, Madame e Blanco, tutti considerati papabili per un posto nel cast, sono offerti a 9.00 per il trofeo.

Angelina Mango, Salmo e Sayf salgono a 12.00, mentre a 16.00 si collocano Samurai Jay, reduce da un 2026 da protagonista nelle radio, e due potenziali esordienti all’Ariston come Sfera Ebbasta e Anna Pepe.

Stessa quota per Marracash, una delle sorprese della lavagna: per lui partecipazione e vittoria hanno le stesse probabilità. Dopo il riscontro ottenuto dal documentario sulla sua carriera, resta da capire se il “King del rap” vorrà mettersi alla prova.

In quel caso potrebbe ritrovarsi in gara con Elodie, che tenterebbe per la quinta volta l’assalto al primo posto. Il suo successo è dato a 20.00, come quello di Rocco Hunt in coppia con Clementino e di Ghali, quarto nel 2024 e pronto a puntare al podio. Più indietro Rkomi e Tedua (25.00), Coez e Fabri Fibra (33.00), Rose Villain e Venerus (66.00): difficili da immaginare vincitori, ma non da escludere dal cast.

Il pop: Elisa, Ultimo, Max Pezzali e il possibile esordio di Cremonini

Anche il pop schiera i suoi pesi massimi. Accanto a Mengoni compaiono Elisa, Tananai, Tiziano Ferro e Ultimo, tutti a 7.50. A 12.00 si trovano Giorgia, Emma, i Pinguini Tattici Nucleari e Cesare Cremonini, il cui debutto da concorrente sarebbe tra le novità più attese.

Completano il quadro, tra voci inconfondibili e brani da cantare a squarciagola, The Kolors, Achille Lauro e Irama (16.00), il campione in carica Sal Da Vinci e i Negramaro (20.00), Arisa (25.00), Max Pezzali e Loredana Bertè (33.00).

Esiste poi un Festival che per ora vive soprattutto nelle speranze del pubblico: quello dei giganti capaci di trasformare una semplice partecipazione in un evento. Laura Pausini, co-conduttrice dell’ultima edizione, è quotata a 9,00, Jovanotti a 20.00, Vasco Rossi e Ligabue a 25.00, Eros Ramazzotti a 33.00. Per quasi tutti sarebbe un ritorno in gara sul palco degli esordi, molto prima dei tour negli stadi; l’unica eccezione è il rocker di Correggio, che a Sanremo non ha mai gareggiato.

Gli outsider

A metà strada tra melodia pop e gusto indie si muove la canzone d’autore. La nuova generazione genovese è rappresentata da Olly (9.00) e Alfa (25.00), seguiti da Ermal Meta (20.00), Francesco Gabbani (33.00), Diodato e Simone Cristicchi (66.00).

Sul fronte più eccentrico, fatto di ironia e sperimentazione, spiccano Tonypitony (16.00), Lucio Corsi e Ditonellapiaga (20.00), Colapesce Dimartino (50.00), quindi Emma Nolde, Tamango e Faccianuvola (66.00) e Joan Thiele (75.00).

Discorso a parte per i Jalisse, per i quali rientrare in gara sarebbe “il” traguardo. Nel 2027 cadranno i trent’anni dalla vittoria con “Fiumi di parole” e Sisal non quota il loro trionfo, ma il semplice ingresso tra i “big”, offerto a 30.00.