Festival di Sanremo 2027, nel nuovo regolamento AI vietata per i 24 cantanti, serata Eurovision e voto online
Sanremo 2027 cambia formula: 24 Big, nuova Serata Performance, voto online e novità per l’Eurovision
Il Festival di Sanremo 2027 cambia formula. Il nuovo regolamento della 77^ edizione (16-20 febbraio), firmata dal direttore artistico Stefano De Martino, introduce diverse novità rispetto al 2026: scendono a 24 i cantanti in gara, sparisce la categoria delle Nuove Proposte, debutta la Serata Performance destinata a scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2027. Cambia inoltre il sistema di voto, con l’introduzione di quello online e di una nuova Giuria Internazionale di Esperti.
Sanremo 2027, i Big scendono a 24
La prima differenza rispetto al 2026 riguarda il numero dei Big, scesi da 26 a 24. Le proposte dovranno essere presentate entro il 23 novembre e il cast potrà essere annunciato a partire dal 29 novembre. Stefano De Martino ha già detto che non ci saranno cantanti aggiunti in un secondo momento.
Addio alle "Nuove Proposte"
Sparisce la categoria delle Nuove Proposte: nel 2026 c'erano 4 cantanti, quesa volta invece nessuno. C'è un però: 23 dei 24 Big saranno scelti da De Martino, l'ultimo invece sarà di diritto il vincitore di Sarà Sanremo 2026. Quest'ultimo meccanismo sostituisce quindi il sistema del 2026, quando le Nuove Proposte arrivavano da Sanremo Giovani e Area Sanremo.
Come cambiano le prime due serate
Nel 2026 la prima serata prevedeva l'esibizione di tutti i 26 Campioni. Nella seconda e nella terza serata, invece, i Big venivano divisi in due gruppi da 13. Nel 2027, invece, tutti e 24 gli artisti si esibiranno sia nella prima sia nella seconda serata.
Anticipata la "Serata Cover"
La Serata Cover viene anticipata: non più la quarta, ma la terza serata, quella del venerdì 18 febbraio: i 24 cantanti interpreteranno una Cover insieme a un ospite. Potranno essere scelti brani italiani o internazionali pubblicati entro il 31 dicembre 2026. Il vincitore della serata sarà individuato attraverso il voto delle tre giurie, ma il risultato non contribuirà alla classifica finale del Festival.
La Serata Performance
Venerdì 19 febbraio debutta invece una nuova serata, la Serata Performance. I 24 Big torneranno a esibirsi con il proprio brano, ma dovranno presentarlo con modalità esecutive, interpretative o di messa in scena differenti rispetto alle altre serate. La performance sarà quindi costruita appositamente per questo appuntamento. La nuova serata avrà una propria classifica e un proprio vincitore. Il risultato, però, non entrerà nella classifica generale di Sanremo. Comunque, la Performance assume un'importanza particolare perché il suo vincitore sarà designato dalla Rai come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Nel 2026, invece, il regolamento prevedeva che fosse il vincitore di Sanremo a essere designato per l'Eurovision, salvo la possibilità per il direttore artistico, d'intesa con Rai, di scegliere un altro artista.
Ci sarà inoltre una quarta giuria: la Giuria Internazionale di Esperti, composta da personalità di rilievo professionale nel mondo internazionale della musica e dello spettacolo. La sua presenza è limitata alla Serata Performance: voterà insieme alla Giuria Popolare, con un peso del 50% ciascuna.
Arriva il voto online
Nel 2027 fa il suo esordio il voto online, che affianca il celebre televoto.
Il peso delle giuria e la finale
Martedì 16 febbraio voteranno la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (67%) e la Giuria Popolare (33%). Mercoledì 17 febbraio toccherà invece alla Giuria delle Radio (67%) e alla Giuria Popolare (33%). Giovedì 18 febbraio, durante la serata Cover (non vale per la classifica finale) voteranno tutte e 3 le giurie (Popolare 34%, le altre due 33%), ma il risultato non contribuirà alla classifica finale del Festival. Venerdì 19 febbraio, durante la Serata Performance (non vale nemmeno questa per la classifica finale), voteranno Giuria Popolare (50%) e Giuria Internazionale (50%).
Il meccanismo del regolamento della finale conserva alcuni elementi del 2026, ma introduce una differenza importante: dopo le prime due serate e la finale, i risultati delle votazioni di Sala Stampa, Radio e Giuria Popolare determineranno una classifica generale. Da questa usciranno da 3 a 5 artisti, che accederanno alla fase conclusiva, venendo riproposti e a quel punto voterà soltanto la Giuria Popolare, composta da televoto e voto online. Il risultato di questa votazione peserà per il 50% e sarà sommato al risultato complessivo precedente, anch'esso considerato per il restante 50%. Nel 2026, invece, anche nella nuova votazione dei 5 finalisti partecipavano tutte e tre le componenti: Televoto, Sala Stampa e Radio.
Sanremo 2027, arriva anche il divieto sull'intelligenza artificiale
Il nuovo regolamento introduce per la prima volta una disposizione specifica sull'uso dell'AI. Le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana e non potranno essere realizzate utilizzando sistemi o strumenti di AI quando il loro impiego comporti la sostituzione, l'alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano considerato essenziale per il brano. La Rai e il direttore artistico si riservano inoltre la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per verificare l'eventuale impiego dell'intelligenza artificiale nella fase di ideazione, composizione e realizzazione delle canzoni.