Festival di Sanremo 2027, nel nuovo regolamento AI vietata per i 24 cantanti, serata Eurovision e voto online

Venerdì 19 febbraio debutta invece una nuova serata, la Serata Performance. I 24 Big torneranno a esibirsi con il proprio brano, ma dovranno presentarlo con modalità esecutive, interpretative o di messa in scena differenti rispetto alle altre serate. La performance sarà quindi costruita appositamente per questo appuntamento. La nuova serata avrà una propria classifica e un proprio vincitore. Il risultato, però, non entrerà nella classifica generale di Sanremo. Comunque, la Performance assume un'importanza particolare perché il suo vincitore sarà designato dalla Rai come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Nel 2026, invece, il regolamento prevedeva che fosse il vincitore di Sanremo a essere designato per l'Eurovision, salvo la possibilità per il direttore artistico, d'intesa con Rai, di scegliere un altro artista.

Ci sarà inoltre una quarta giuria: la Giuria Internazionale di Esperti, composta da personalità di rilievo professionale nel mondo internazionale della musica e dello spettacolo. La sua presenza è limitata alla Serata Performance: voterà insieme alla Giuria Popolare, con un peso del 50% ciascuna.