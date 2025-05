Feto trovato in strada a Parma, allarme lanciato da una donna in via Federico II: era a spasso col cane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A Parma, in via Federico II presso un’area verde in zona Crocetta, una donna ha trovato alcuni resti nel mezzo della strada e ha chiamato la polizia, che ha identificato il corpo come un feto nei primissimi stadi di avanzamento della gravidanza.

Feto ritrovato in strada a Parma

Una donna che stava passeggiando insieme al proprio cane ha individuato alcuni resti sospetti nel mezzo della strada che attraversa un’area verde di via Federico II a Parma, nella zona di Crocetta, a nord-ovest della città.

Immediatamente, la donna avrebbe chiamato il 113, per avvertire la polizia di quanto accaduto. Insieme alle volanti, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, sarebbe arrivata anche un’ambulanza del 118.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La zona di Parma dove è stato ritrovato il feto

I primi riscontri hanno fatto sospettare che i resti ritrovati fossero di un feto. Gli agenti hanno quindi chiamato gli esperti della scientifica, che sono arrivati sul posto e hanno confermato l’ipotesi.

Le indagini della polizia

Sul luogo del ritrovamento è arrivata anche il pubblico ministero Francesca Arienti, insieme a un medico legale, per dare inizio alle indagini e capire cosa sia successo nelle prime ore del mattino nell’area del ritrovamento del feto.

La zona è stata immediatamente delimitata, per evitare che altre persone potessero alterarla, visto che l’area è tra le più frequentate della città al mattino a causa del gran numero di attività commerciali e aziende in zona.

Dai primi rilevamenti però non sarebbe emersa nessuna traccia sospetta che possa aiutare gli investigatori a ricostruire cosa sia accaduto.

Il caso Petrolini

Il ritrovamento del feto ha riportato alla memoria un altro caso avvenuto di recente a Parma, quello di Chiara Petrolini, la ragazza che ha confessato di aver seppellito i corpi dei suoi due neonati nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo.

L’udienza preliminare per il rinvio a giudizio della giovane era stata fissata al 16 maggio, ma è stata quasi subito rinviata dal giudice a venerdì 23 maggio.

Durante la prima, breve udienza, la Gup Gabriella Orsi ha accolto la costituzione a parte civile dell’ex fidanzato di Petrolini e della sua famiglia.