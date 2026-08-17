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Proseguono da giorni le attività del Corpo nazionale per fronteggiare i molteplici incendi di vegetazione che stanno interessando il territorio abruzzese. Lo scenario maggiormente impegnativo nel comune di Roccacasale, sul monte Morrone, in un’area vicina al confine con la provincia di Pescara: dopo un presidio delle squadre a terra mantenuto per tutta la notte, le operazioni vedono attualmente l’impiego di un Canadair e di due elicotteri della flotta regionale. A Bisegna, dove la sera del 15 agosto si era resa necessaria l’evacuazione precauzionale di 5 abitazioni, il dispositivo di soccorso è stato potenziato con l’invio di squadre di rinforzo provenienti dal Lazio, operanti con il supporto di un Canadair e di un elicottero regionale. A Rocca di Cambio sono in azione due squadre a terra e un Canadair. Ulteriori interventi sono in corso nel pescarese a Rocca San Giovanni e nel chietino a Roio di Sangro, dove l’incendio è ormai in fase di bonifica.