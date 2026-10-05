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Poteva concludersi in tragedia, l’incendio di uno stabile a Mirandola (Modena). All’interno di un appartamento, infatti, era presente un cane border collie rimasto intrappolato e intossicato dal fumo. L’intervento è stato registrato il 3 ottobre, quando le fiamme, probabilmente innescate da un cortocircuito di una caldaia, hanno reso necessaria l’evacuazione dello stabile. L’animale, fortunatamente, è stato tratto in salvo ed ora si trova al sicuro mentre riceve le cure veterinarie.

L’incendio a Mirandola

L’episodio si è verificato intorno alle 21 del 3 ottobre. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Mirandola (Modena) sono intervenuti in supporto ai Vigili del Fuoco presso un condominio, dove era stato segnalato un incendio all’ultimo piano.

L’origine delle fiamme sarebbe da attribuire, secondo le prime ricostruzioni, a un cortocircuito della caldaia dell’appartamento.

L’intervento dei soccorritori

Le operazioni di soccorso sono iniziate con la messa in sicurezza dell’intera area. Gli agenti hanno provveduto ad allontanare i residenti dalle abitazioni, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati di domare le fiamme.

Durante queste fasi concitate, i poliziotti hanno notato una luce accesa provenire da un appartamento situato al terzo piano dello stabile coinvolto dall’incendio.

Il salvataggio del border collie Ice

Venuti a sapere che all’interno dell’appartamento si trovava un cane, gli agenti non hanno esitato a intervenire. Nonostante il pericolo rappresentato dal fumo e dalle alte temperature, i poliziotti sono entrati nell’abitazione ormai resa satura dalla combustione.

All’interno hanno trovato il border collie, di nome Ice, in stato di incoscienza a causa dell’intossicazione da fumo. L’animale è stato immediatamente portato fuori dallo stabile e affidato alle cure veterinarie.

Come sta il cane

Grazie alle tempestive cure ricevute, Ice si è ripreso e ora si trova in buone condizioni di salute. Il suo padrone, insieme al cane, ha voluto ringraziare la Polizia di Stato per il coraggioso intervento che ha permesso di salvare la vita all’animale.

IPA