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È di un arresto e di 87.495 euro sequestrati il bilancio di un controllo della Polizia Stradale sull’autostrada A1 nei pressi di Fiano Romano. Un uomo è stato fermato e trovato in possesso di denaro contante e gioielli, risultati essere il bottino di due truffe ai danni di anziane a Umbertide. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Stradale di Roma Nord, insospettiti dal comportamento nervoso del conducente.

Il controllo e la scoperta del bottino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con un controllo di routine sull’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano, in direzione sud. Gli agenti della Stradale di Roma Nord hanno fermato un’auto per una verifica, ma il comportamento del conducente ha subito destato sospetti. L’uomo, infatti, ha mostrato un evidente nervosismo e ha risposto in modo titubante ed evasivo alle domande degli operatori.

La perquisizione e il ritrovamento

Di fronte a tali atteggiamenti, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo. Dietro al sedile del passeggero, nascosto in uno zaino, sono stati rinvenuti 87.495 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, oltre a numerosi oggetti preziosi: anelli, orecchini e collane. Il ritrovamento ha subito fatto pensare a un possibile collegamento con attività illecite.

Le indagini e l’identificazione delle vittime

Le verifiche incrociate con le diverse questure hanno permesso di chiarire la provenienza del denaro e dei gioielli. Gli oggetti erano il frutto di due truffe perpetrate poche ore prima dall’uomo ai danni di due signore anziane di Umbertide (Perugia). Le vittime erano state raggirate con la tecnica del finto appartenente alle Forze dell’ordine, un metodo purtroppo sempre più diffuso per colpire persone vulnerabili.

Il riconoscimento e la restituzione dei beni

Nel frattempo, le due signore si trovavano presso la stazione dei carabinieri del paese per sporgere denuncia. Grazie a un riscontro fotografico inviato dalla Stradale, le vittime hanno riconosciuto senza esitazione i propri gioielli. In breve tempo, potranno tornare in possesso dei loro averi, chiudendo così una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

IPA