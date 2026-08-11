Truffa 2 anziane fingendosi poliziotto e scappa con il bottino: bloccato a Fiano Romano con oltre 87mila euro
Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale a Fiano Romano dopo due truffe ai danni di anziane a Umbertide. Sequestrati 87.495 euro e gioielli.
È di un arresto e di 87.495 euro sequestrati il bilancio di un controllo della Polizia Stradale sull’autostrada A1 nei pressi di Fiano Romano. Un uomo è stato fermato e trovato in possesso di denaro contante e gioielli, risultati essere il bottino di due truffe ai danni di anziane a Umbertide. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Stradale di Roma Nord, insospettiti dal comportamento nervoso del conducente.
Il controllo e la scoperta del bottino
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con un controllo di routine sull’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano, in direzione sud. Gli agenti della Stradale di Roma Nord hanno fermato un’auto per una verifica, ma il comportamento del conducente ha subito destato sospetti. L’uomo, infatti, ha mostrato un evidente nervosismo e ha risposto in modo titubante ed evasivo alle domande degli operatori.
La perquisizione e il ritrovamento
Di fronte a tali atteggiamenti, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo. Dietro al sedile del passeggero, nascosto in uno zaino, sono stati rinvenuti 87.495 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, oltre a numerosi oggetti preziosi: anelli, orecchini e collane. Il ritrovamento ha subito fatto pensare a un possibile collegamento con attività illecite.
Le indagini e l’identificazione delle vittime
Le verifiche incrociate con le diverse questure hanno permesso di chiarire la provenienza del denaro e dei gioielli. Gli oggetti erano il frutto di due truffe perpetrate poche ore prima dall’uomo ai danni di due signore anziane di Umbertide (Perugia). Le vittime erano state raggirate con la tecnica del finto appartenente alle Forze dell’ordine, un metodo purtroppo sempre più diffuso per colpire persone vulnerabili.
Il riconoscimento e la restituzione dei beni
Nel frattempo, le due signore si trovavano presso la stazione dei carabinieri del paese per sporgere denuncia. Grazie a un riscontro fotografico inviato dalla Stradale, le vittime hanno riconosciuto senza esitazione i propri gioielli. In breve tempo, potranno tornare in possesso dei loro averi, chiudendo così una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.