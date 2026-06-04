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È scattata una denuncia per truffa a Cremona: un cittadino italiano di 42 anni, residente fuori provincia, è stato identificato come autore del raggiro ai danni di un acquirente che aveva versato anticipi per l’acquisto di un’auto mai consegnata.

La dinamica della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo la segnalazione di una persona che aveva risposto a un annuncio pubblicato su un sito online. L’inserzione proponeva la vendita di una Fiat 500 a un prezzo particolarmente vantaggioso, pari a 1.900 euro. L’acquirente, dopo aver visionato alcune fotografie del veicolo e aver preso contatto con il presunto venditore, ha effettuato due bonifici bancari, rispettivamente di 500 euro e 400 euro, come caparra e per le spese relative al passaggio di proprietà.

La vittima, fidandosi delle informazioni ricevute e delle immagini mostrate, ha proceduto con i pagamenti richiesti. Tuttavia, al momento di definire i dettagli per la consegna dell’autovettura, il venditore si è reso irreperibile, interrompendo ogni comunicazione. Questo comportamento ha insospettito l’acquirente, che si è rivolto alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto.

L’identificazione del responsabile

La Squadra Mobile di Cremona ha avviato un’attenta attività investigativa che ha permesso di risalire all’identità del presunto autore della truffa. Si tratta di un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di truffa.

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a prestare la massima attenzione durante gli acquisti online. In particolare, viene sottolineato il rischio di incorrere in truffe quando vengono richiesti pagamenti anticipati per beni non visionati di persona. Spesso, infatti, le offerte troppo vantaggiose rispetto al valore di mercato possono nascondere insidie, inducendo l’acquirente a versare rapidamente un anticipo per “bloccare l’affare”.

Secondo la Polizia, è fondamentale diffidare di chi sollecita bonifici urgenti e di chi propone prezzi eccessivamente bassi rispetto al valore reale del bene. Si raccomanda inoltre di verificare sempre l’identità del venditore e, se possibile, di visionare personalmente il prodotto prima di procedere con il pagamento. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare eventuali comportamenti sospetti.

IPA