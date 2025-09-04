Fiat Grande Panda debutta sul mercato, quanto costa la versione più economica dell'auto a benzina

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Fiat Grande Panda si arricchisce della versione a benzina entry level con motore 1.2 turbo da 100 Cv e cambio manuale a sei marce. Il prezzo di partenza è inferiore a 15mila euro, con consegne nel 2026. Quattro allestimenti disponibili, dal quello più essenziale al top di gamma. Compatta di 3,99 metri, l’auto offre fino a 1.360 litri di bagagliaio.

Debutta la Fiat Grande Panda a benzina

Fiat completa la gamma della nuova Grande Panda con l’arrivo della motorizzazione a benzina, che affianca le versioni elettrica e mild hybrid già presentate.

Il prezzo base annunciato, sicuramente molto competitivo, è di 14.950 euro, con le prime consegne fissate per il primo trimestre 2026.

ANSA

Lo stabilimento di Kragujevac, in Serbia, dove viene prodotta la Fiat Grande Panda

Questa variante rappresenta l’opzione d’ingresso al modello e monta un propulsore tre cilindri turbo da 1.2 litri, capace di erogare 100 cavalli e 205 Nm di coppia. L’unica trasmissione disponibile è un cambio manuale a sei marce.

Le versioni e gli allestimenti

Come le altre versioni, anche la Panda a benzina sarà declinata in quattro allestimenti. L’opzione più economica è la Pop, con dotazione essenziale: climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10 pollici e supporto per smartphone al posto del display multimediale.

Sul fronte sicurezza offre sei airbag, frenata automatica d’emergenza, Lane Keeping Assist, rilevamento stanchezza e sensori posteriori di parcheggio.

Un gradino sopra si colloca l’Icon, che integra schermo centrale da 10,25 pollici con mirroring smartphone e gruppi ottici full-Led. Dall’Icon deriva la Business, pensata per le flotte aziendali, con ulteriori accessori come climatizzatore automatico, retrocamera, prese Usb-C e sensori anteriori.

A completare l’offerta il top di gamma La Prima, che propone cerchi in lega da 17”, volante rivestito, navigatore integrato, materiali ricercati come la plancia “Bambox”, vano portaoggetti superiore chiuso e dotazioni di comfort avanzate.

Le misure della Fiat Grande Panda

Prodotta nello stabilimento serbo di Kragujevac, la Fiat Grande Panda misura 3,99 metri in lunghezza con passo di 2,54 metri. Il bagagliaio offre 412 litri di capacità, che salgono a 1.360 abbattendo i sedili posteriori.

Il design degli interni richiama la storia del marchio, con dettagli come il profilo della Panda di prima generazione inciso sul cruscotto e richiami al logo storico, oltre alla plancia ispirata al tracciato di collaudo del Lingotto.