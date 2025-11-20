Fibrillazione atriale e caffè, così la tazzina può proteggere il cuore: i risultati di uno studio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Uno studio chiamato DECAF ha mostrato che, in pazienti con fibrillazione atriale, bere almeno una tazza di caffè al giorno riduce le recidive di aritmia rispetto a chi evita completamente la caffeina. Pur con alcuni limiti, i risultati della ricerca suggeriscono in modo sorprendente un effetto protettivo dato dalla bevanda, forse dovuto a antiossidanti o proprietà diuretiche.

Caffè e cuore, il nuovo studio

La raccomandazione di evitare il caffè a chi ha fibrillazione atriale è stata messa in discussione da uno studio internazionale chiamato DECAF (“Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?”), condotto da cardiologi collegati all’Università della California (San Francisco) e all’Università di Adelaide.

La ricerca si basa sulla selezione di 200 pazienti con fibrillazione atriale cronica, tutti consumatori abituali di caffè da almeno cinque anni e candidati a una cardioversione elettrica per ripristinare il ritmo. In media i partecipanti avevano 69 anni e provenivano da Usa, Australia e Canada.

Lo studio DECAF suggerisce effetti positivi del caffè sul cuore

Dopo la cardioversione, i volontari sono stati divisi in due gruppi: uno ha continuato a bere almeno una tazza di caffè (o altra bevanda con caffeina) al giorno, l’altro ha evitato completamente caffè, bevande con caffeina e persino il caffè decaffeinato, per sei mesi consecutivi.

Durante questo periodo, sono stati monitorati tutti gli episodi di flutter atriale, una forma di aritmia con battiti molto rapidi, tipicamente tra 250 e 350 al minuto.

Benefici per la fibrillazione atriale?

Il risultato è stato sorprendente: il 47% di chi continuava a bere caffè ha avuto episodi di flutter, mentre nel gruppo che aveva eliminato la bevanda la percentuale è salita al 64%. In termini relativi, bere caffè ha ridotto del 39% le recidive di aritmie gravi, suggerendo un possibile effetto protettivo.

Nonostante ciò, non è chiaro perché il caffè abbia questo effetto. Gli autori ipotizzano che antiossidanti e proprietà antinfiammatorie possano giocare un ruolo, ma non esclude che altri fattori comportamentali (ad esempio un minore consumo di bevande zuccherate) contribuiscano.

Il caffè è anche diuretico, e una riduzione dei liquidi corporei potrebbe essere favorevole quando il cuore non funziona bene.

I limiti dello studio

Tuttavia, lo studio ha limiti: non era in cieco, le assunzioni di caffeina sono state auto-dichiarate (con il conseguente rischio di errori) e le dimensioni del campione non permettono di approfondire sottogruppi rari.

Inoltre, molti potenziali partecipanti hanno rifiutato di aderire per convinzioni personali, e la complessità dei componenti del caffè rende difficile individuare un solo meccanismo responsabile.

Le raccomandazioni dell’ISS

Via libera al consumo di caffè in quantità, quindi? Non proprio. Attualmente, secondo le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è consigliabile non superare tre tazzine di caffè al giorno nei soggetti adulti, prestando attenzione anche ad altre bevande contenenti caffeina (come tè, energy drink o cioccolato) che possono contribuire all’assunzione complessiva.

Questo limite tiene conto del potenziale stimolatorio della caffeina sul sistema nervoso e cardiovascolare, soprattutto in soggetti più vulnerabili o con condizioni di salute particolari preesistenti.