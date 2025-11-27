Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due denunce in seguito a una lite degenerata in aggressione tra una giovane coppia e i rispettivi familiari, avvenuta ieri pomeriggio a Parma. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto in via Savani, dove la situazione è rapidamente sfuggita di mano, portando a lesioni personali aggravate, resistenza e danneggiamento aggravato.

L’intervento della Polizia e la situazione sul posto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente in via Savani, a Parma, in seguito a una segnalazione relativa a una lite violenta. La discussione, che ha coinvolto una giovane coppia di fidanzati e i loro familiari, si è trasformata in una vera e propria aggressione fisica tra più persone.

Gli operatori delle Volanti, giunti rapidamente sul luogo dell’accaduto, hanno trovato una situazione particolarmente tesa e hanno dovuto impegnarsi a fondo per calmare le parti coinvolte. Nonostante i tentativi degli agenti, la lite è proseguita con momenti di forte agitazione, culminando in atti di violenza che hanno richiesto l’accompagnamento dei principali protagonisti presso gli uffici della locale Questura.

Le conseguenze per i protagonisti

L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato identificato e condotto in Questura di Parma. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Anche la donna è stata accompagnata negli uffici della Polizia e deferita in stato di libertà per lo stesso reato. Tuttavia, la situazione è ulteriormente degenerata quando la giovane ha tentato di fuggire, aggredendo gli agenti e danneggiando la portiera e il finestrino dell’auto di servizio. Per questi motivi, la donna è stata arrestata con le accuse di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato.

Un quadro di violenza reiterata

L’episodio di ieri non rappresenta un caso isolato. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la vicenda si inserisce in una serie di episodi di violenza già gravi e ripetuti nel tempo, che hanno richiesto numerosi interventi delle forze dell’ordine. A marzo, la donna era già stata denunciata e ammonita per aver tentato di investire deliberatamente il compagno e per aver danneggiato veicoli in sosta. In quell’occasione, aveva mantenuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli agenti intervenuti.

Precedenti e ammonimenti

Nei mesi successivi, anche il ragazzo è stato ammonito a seguito di un’altra lite violenta, avvenuta in un B&B cittadino. In quell’episodio, la giovane aveva riferito di essere stata trascinata per i capelli e colpita dal compagno. Questi fatti hanno contribuito a delineare un quadro di relazioni particolarmente conflittuali e segnate da aggressioni reciproche, che hanno richiesto l’attenzione costante delle forze dell’ordine.

