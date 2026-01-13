Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono scattate due denunce per omissione di soccorso e lesioni personali gravi a seguito di un grave episodio avvenuto nella zona industriale di Vicenza nella notte del 23 novembre. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, due giovani sono stati identificati come responsabili di aver investito, all’uscita di una discoteca, un quindicenne e la sua amica, per poi allontanarsi senza prestare aiuto.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto origine durante un sabato sera, quando all’interno di una nota discoteca situata nella zona industriale del capoluogo berico, si è verificato un acceso diverbio tra due coppie di avventori. Dopo uno scambio di insulti e frasi fuori luogo, la situazione sembrava essersi placata. Tuttavia, all’uscita dal locale, la tensione è sfociata in un drammatico episodio: un SUV, lanciato a tutta velocità, ha travolto un ragazzo di quindici anni e la sua amica, per poi dileguarsi senza lasciare tracce.

Le indagini e la ricerca dei responsabili

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul luogo dell’investimento, si sono trovati di fronte a notevoli difficoltà: le immagini delle telecamere erano poco nitide e mancavano testimoni oculari in grado di fornire dettagli utili. Nonostante ciò, la Polizia non si è arresa e ha deciso di recarsi immediatamente al Pronto Soccorso dell’ospedale San Bortolo, dove la giovane vittima, a causa del violento trauma subito, non era in grado di parlare.

Le testimonianze e i primi indizi

Gli investigatori hanno quindi ascoltato il racconto dell’amico della ragazza, che, pur profondamente scosso, ha fornito tutti i dettagli in suo possesso. Tuttavia, non è riuscito a descrivere il modello dell’auto né a ricordare la targa del veicolo coinvolto. A questo punto, gli agenti dell’UPGSP della Questura di Vicenza hanno avviato un’accurata analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno alla discoteca e dei pagamenti effettuati alla cassa, riuscendo così a restringere il campo dei sospetti.

L’identificazione dei presunti responsabili

Grazie ai riscontri ottenuti, gli investigatori sono riusciti a dare un nome sia al conducente che al passeggero del SUV. Le fotografie dei due sospettati sono state mostrate alle vittime, che li hanno riconosciuti senza esitazione. Ulteriori indizi sono stati raccolti sul veicolo, un SUV di fabbricazione cinese, che presentava una vistosa ammaccatura sul frontale, compatibile con la dinamica dell’investimento e documentata dalla Polizia Scientifica.

Le conseguenze: due denunce per omissione di soccorso e lesioni

Al termine di una complessa attività d’indagine, la donna, nata nel 1992, e il suo compagno, coetaneo, sono stati denunciati in stato di libertà. Le accuse sono di omissione di soccorso per la passeggera e di lesioni personali gravi per il conducente.

