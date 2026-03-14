Fidanzati morti nell'incidente in Cilento a Montecorice, positivo a test della droga il conducente del furgone

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe risultato positivo al test della droga l’autista del furgone coinvolto nell’incidente in Cilento, in cui sono morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco. I due fidanzati sono precipitati con l’auto da una scarpata a picco sul mare a Montecorice, in provincia di Salerno, dopo un contatto con un altro veicolo. La posizione del pasticcere 42enne, alla guida del mezzo interessato nell’urto, è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

La morte dei due fidanzati nel Cilento

L’incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì 13 marzo, su una strada stretta e al buio a strapiombo sul mare, in località Ripe Rosse del comune di Montecorice, in provincia di Salerno.

Dopo aver trascorso la serata insieme, la coppia stava rientrando ad Agnone Cilento a bordo della Polo guidata da Michele Pirozzi, quando all’improvviso avrebbe urtato un furgone in transito.

ANSA

L’auto con a bordo i fidanzati ha sfondato il guardrail, precipitando per 200 metri nella scogliera sottostante.

Durante la caduta, la vettura è rotolata più volte nel dirupo, facendo sbalzare fuori dall’abitacolo i due ragazzi di Capaccio-Paestum, Michele Pirozzi di 29 anni e Maria Magliocco di 24, che sono morti sul colpo.

Data la difficoltà delle ricerche a causa del buio e della zona impervia, sul posto sono arrivate diverse squadre di soccorritori, con il supporto di un elicottero per sorvolare la zona dall’alto.

A individuare il rottame dell’auto incastrato tra gli scogli è stata una motovedetta della guardia costiera di Agropoli, mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), con un’autogru da Salerno.

I corpi due fidanzati sono recuperati dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli.

Positivo al test della droga il conducente del furgone

Sulla ricostruzione dell’incidente sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Secondo quanto riferito finora, il pasticciere coinvolto nello scontro, rimasto lievemente ferito, stava rientrando dal lavoro.

Stando alle prime informazioni, l’uomo sembrava negativo sia all’alcol test che all’esame tossicologico a cui era stato inizialmente sottoposto.

Successivamente, sarebbe emersa la positività al test sulla droga, mentre le analisi sull’alcol sono state confermate.

Sentito dai carabinieri, il 42enne avrebbe dichiarato che l’auto con a bordo la coppia stava viaggiando a una velocità sostenuta, costringendolo a una manovra brusca che l’aveva fatto finire in una cunetta al lato della strada.

Le indagini dell’incidente a Montecorice

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli investigatori si starebbero concentrando anche sullo stato di psico-fisico di Pirozzi, per un episodio avvenuto prima dell’incidente.

La coppia, infatti, si sarebbe rivolta alla guardia medica ed entrambi sarebbero apparsi talmente agitati da spingere il medico di guardia a chiamare i carabinieri: i fidanzati si sarebbero però allontanati prima dell’arrivo dei militari dell’Arma.

Non è chiaro però chi dei due stesse male. Si attendono i risultati dell’autopsia sui corpi anche per fare luce sull’eventualità che il 29enne non si sentisse bene.