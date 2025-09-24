Fidanzati morti per aver bevuto limoncello al metanolo, chi lo preparò e a che punto sono le indagini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Non si sono fermate le indagini sulla tragica morte di una coppia di fidanzati in Vietnam. A ucciderli sarebbe stato il metanolo contenuto nei bicchieri di limoncello che avevano bevuto il 24 dicembre scorso. Sarebbero stati i genitori a regalare loro la bottiglia.

Uccisi dal limoncello

Greta Marie Otteson (33 anni) e Arno Els Quinton (36 anni) sono i nomi dei due giovani che lo scorso dicembre hanno perso la vita in un resort in Vietnam. L’autopsia ha rilevato che a ucciderli sarebbe stato il metanolo contenuto nei bicchierini di limoncello che i due avevano bevuto proprio il 24 dicembre.

Sarebbero stati i genitori di Greta, dopo aver cenato al Good Morning Vietnam, a comprare una seconda bottiglia del liquore offerto dal locale. Avevano pensato fosse un regalo perfetto per la figlia e il fidanzato, e sarebbe stato consegnato loro durante le festività natalizie.

Dopo aver bevuto il limoncello, la figlia aveva scritto ai genitori di trovarsi in uno stato molto alterato e di vedere puntini neri.

Trovati morti in camera

Il giorno dopo Greta e Quinton vennero trovati morti nella villa in Vietnam. Si trovavano in due camere separate. La famiglia è alla ricerca di una risposta e vuole dare una degna sepoltura ai due. “Non possiamo farlo finché non ci sarà una vera conclusione”, hanno dichiarato alla BBC.

Fondamentale per le indagini è il racconto dell’amico Todd Ford, che a 24 ore dall’assunzione del liquore fatto in casa era andato a trovare la coppia. Otteson gli aveva comunicato quanto già raccontato ai genitori, cioè di avere la peggior sbornia di sempre e di vedere delle macchie nere.

L’uomo avrebbe portato dell’acqua alla donna e le avrebbe detto che il fidanzato non rispondeva, anche se aveva insistito bussando sulla porta. Lei a quel punto gli aveva risposto che forse si era addormentato giocando ai videogiochi e che forse la sua sbornia era anche peggiore di quella che stava provando. La donna non sembrava preoccupata, ma secondo Ford l’uomo forse era già morto perché aveva bevuto molto più limoncello di lei. A distanza di poche ore sono stati trovati entrambi morti.

Intossicazione da metanolo: in cosa consiste

Per l’intossicazione da metanolo che ha portato alla morte dei due giovani era stato arrestato il barista Le Tan Gia, 46 anni. È accusato di aver utilizzato alcol medicale al 70%, destinato alla disinfezione e non alla preparazione di un liquore per scopo alimentare. Secondo quanto riferito, il barista avrebbe miscelato l’alcol con acqua filtrata, bucce di limone e zucchero bianco. Per questo il liquore conteneva metanolo, una sostanza altamente tossica che causa cecità, danni cerebrali e morte.

Il metanolo è altamente tossico e provoca una serie di sintomatologie piuttosto evidenti, ma facilmente confondibili con quelle di una serata in cui si beve molto. Infatti la prima fase si presenta con vomito, dolori addominali e lieve depressione del sistema nervoso centrale.

Nel giro di 12-24 ore, a seconda del tasso di metabolismo, si sviluppano altri sintomi che portano anche alla cecità. L’evoluzione è molto rapida, con convulsioni, coma, insufficienza multiorgano e infine la morte. Le cause del decesso sono spesso legate all’assenza di una diagnosi e quindi di cure specialistiche in ospedale.