Fideuram ha perso 36 milioni di euro con la truffa AI del finto WhatsApp all'ex presidente Paolo Molesini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo la finta pec a Revolut, un’altra grande realtà economica, Fideuram, è stata colpita da una truffa internazionale, iniziata questa volta con un falso messaggio WhatsApp e realizzata anche con strumenti AI. Vittima del raggiro l’ex presidente Paolo Molesini, che è stato indotto a spostare fondi verso Cina e Hong Kong per 95 milioni di euro, poi ridotti a 36 perché una buona parte è stata recuperata.

Truffa da 36 milioni di euro a Fideuram

La vicenda, riportata dal Corriere della Sera, risale al febbraio 2026. Protagonista l’allora presidente di Fideuram, Paolo Molesini, vittima di una maxi truffa da 36 milioni di euro.

Il bottino complessivo in realtà ammontava a 95 milioni di euro, poi ridotti a 36 perché una buona parte è stata recuperata. I soldi spariti sono stati convertiti in Bitcoin.

ANSA

Il finto messaggio WhatsApp e la telefonata con l’AI

Tutto è partito da un falso messaggio WhatsApp ricevuto da Molesini che sembrava provenire da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo (controllante di Fideuram).

Nella comunicazione, il falso Messina segnalava l’urgenza di effettuare, attraverso la tesoreria di Fideuram, una serie di bonifici legati a un’operazione finanziaria all’estero che interessava Intesa.

La banca, ha spiegato, non può procedere da sola per problemi pratici, e ha fretta di concludere l’operazione per non perdere l’opportunità.

Poco dopo Molesini ha ricevuto una telefonata da una persona che sembrava essere Paolo Nastasi, avvocato di un grosso studio internazionale, del tutto estraneo alla vicenda.

I due si conoscono e Molesini non ha avuto dubbi, ma in realtà al telefono c’era una voce replicata ad arte con strumenti di intelligenza artificiale.

Via mail gli sono poi arrivate le coordinate delle società e dei conti esteri sui quali operare i pagamenti.

Molesini ha quindi dato ordine di far partire i bonifici, in gran parte verso Cina e Hong Kong, per quasi 100 milioni di euro.

I bonifici e il recupero di parte del denaro

Poco dopo i sistemi di controllo di Fideuram hanno fatto partire un alert e l’istituto ha attivato i sistemi di collaborazione interbancaria internazionale.

Così, grazie anche all’intervento della procura di Milano, è stata recuperata buona parte delle somme trasferite.

All’appello mancano però 36 milioni di euro, che sarebbero stati convertiti in criptovalute.

Gli inquirenti stanno cercando di recuperarli attraverso rogatorie in diversi Paesi, prima che i truffatori riescano a monetizzarli. Nel frattempo, la Procura di Milano sta cercando di individuare gli autori della maxi truffa.

Lo scorso 12 marzo Paolo Molesini si è dimesso da presidente di Fideuram.