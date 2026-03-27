Figli lasciati a casa da soli dai genitori che vanno in vacanza a Sharm el-Sheikh, famiglia era "già nota"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Trieste, due genitori sono partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, lasciando a casa da soli i 5 figli minorenni. Un’insegnante si è accorta della situazione e ha avvertito il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del comune. Immediatamente il personale preposto si è attivato, recandosi nell’abitazione in cui vivono i minorenni, che sono poi stati trasferiti in una comunità.

Genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh lasciano i 5 figli minorenni soli a casa

“Appena abbiamo ricevuto la segnalazione, ci siamo attivati subito per mettere in protezione i minori. La prima cosa che abbiamo fatto è stata pensare alla loro sicurezza e alla loro serenità”, ha dichiarato Massimo Tognolli, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste, intervenuto nella trasmissione televisiva Dentro la Notizia.

Tognolli ha raccontato che il personale dei servizi sociali ha trovato i bambini soli a casa. “Questa – ha aggiunto – è una famiglia che noi conoscevamo già prima di questo evento, senza però che ci fossero elementi che facessero pensare a una situazione come quella che si è verificata nei giorni scorsi”.

ANSA

“Abbiamo fatto in modo di trovare un luogo che accogliesse tutti e cinque i minori e abbiamo avuto anche grande rispetto per gli animali domestici appartenenti alla famiglia”, ha dichiarato ancora l’assessore.

“I bambini, quando hanno saputo che andavano in un centro di accoglienza, erano sereni, anche i toni nelle comunicazioni con i genitori sono stati concilianti. Il nostro auspicio è creare le condizioni affinché questa famiglia possa riunirsi“, ha concluso Tognolli.

L’assessore Tognolli: “Sì, abbiamo ricevuto la comunicazione dalla scuola”

L’assessore ha anche parlato ai microfoni di Fanpage.it, confermando che la segnalazione è arrivata da una delle scuole frequentate da uno dei figli, i quali, a quanto risulta, avrebbero tutti meno di 12 anni.

“Abbiamo saputo cosa stava accadendo dalla scuola e l’iter è stato avviato immediatamente. Ha funzionato il collegamento tra l’istituzione scolastica, i servizi sociali e la polizia locale”, ha sottolineato Tognolli, ribadendo che sia i figli sia il padre e la madre hanno tutti mostrato un atteggiamento collaborativo.

L’assessore ha voluto sottolineare che durante tutto il processo “sia da parte dei minori che dei genitori c’è stato un clima collaborativo e questo fa sperare in un’evoluzione positiva di questa storia. Hanno accettato questa decisione senza creare alcun problema e questa è la cosa che ci premeva di più”.

La comunità si trova a Trieste

L’assessore ha inoltre rimarcato che tutti i ragazzini sono nella stessa struttura, “una cosa non scontata e importante, perché quando i genitori andranno a trovarli, e possono farlo, andranno nello stesso luogo. E questo facilita tutto”.

Ha anche reso noto che la comunità in cui sono stati collocati si trova a Trieste “per permettere loro di mantenere le loro abitudini“. Infatti continuano ad andare a scuola e “tutto continuerà come al solito”.