Furto aggravato ai danni di personale sanitario a Catania, dove una donna ferrarese di 48 anni è stata arrestata dopo essere stata sorpresa in possesso di oggetti rubati a un’infermiera e a un medico all’interno di una clinica. L’indagata, già nota per precedenti specifici contro il patrimonio, avrebbe approfittato della degenza della madre per mettere a segno i colpi, come documentato dalle immagini di videosorveglianza.

I fatti: furti in corsia e la scoperta della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta all’interno di una clinica di Catania, dove la donna, originaria di Ferrara, si trovava per assistere l’anziana madre ricoverata in attesa di un intervento chirurgico.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, la donna avrebbe utilizzato la stanza di degenza della madre come base per compiere furti ai danni del personale sanitario. Gli agenti l’hanno trovata in possesso dello smartphone di un’infermiera e del portafoglio di un medico, oggetti sottratti all’interno della struttura.

Nonostante i tentativi della donna di negare ogni addebito, le immagini del sistema di videosorveglianza interno hanno smentito la sua versione. Le telecamere l’hanno immortalata mentre si introduceva in infermeria e usciva dalla stanza dei sanitari con il cellulare appena sottratto. Poco dopo, la donna è stata ripresa mentre rientrava nella stanza dove la madre attendeva di essere chiamata per l’operazione.

Ulteriori accertamenti e il recupero della refurtiva

La visione completa delle registrazioni ha permesso ai poliziotti di accertare un ulteriore furto compiuto dalla stessa persona. La donna, infatti, è stata vista entrare in un altro ambulatorio medico, prelevare un oggetto e nasconderlo sotto la maglia, per poi tornare nuovamente nella stanza della madre. Gli agenti sono riusciti a identificare l’oggetto come il portafoglio di un medico, i cui documenti erano stati gettati tra le piante di un’aiuola della clinica.

Durante la perquisizione della stanza dove era ricoverata la madre, i poliziotti hanno rinvenuto sia il cellulare che il portafoglio nascosti in bagno, sopra un pannello in cartongesso nel controsoffitto. Gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

