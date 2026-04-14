Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato, genitori denunciati
Neonata di sei mesi lasciata in auto sotto il sole a Siniscola per fare la spesa: soccorsa dai passanti. I genitori sono stati denunciati
Lasciano la figlia in macchina chiusa in auto, sotto il sole, fuori da un supermercato di Siniscola. I genitori della bimba di sei mesi sono stati denunciati per abbandono di minore. La piccola è rimasta in auto nelle ore più calde della giornata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. La situazione ha richiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri. La piccola è stata estratta dal veicolo accaldata ma cosciente. Sta bene e non ha riportato conseguenze.
Bimba abbandonata in auto
Una neonata di pochi mesi è stata lasciata in auto fuori da un supermercato di Siniscola. La coppia aveva lasciato la piccola sul seggiolino, con il finestrino leggermente abbassato, per poter fare la spesa.
I giornali locali parlano di “tragedia sfiorata” citando le alte temperature della giornata. Infatti, anche con il finestrino leggermente abbassato, l’auto si è riscaldata velocemente.
L’abitacolo è stato considerato come “una trappola potenzialmente pericolosa” dai giornali locali, che riportano l’allarme scattato tra i passanti quando si sono accorti della bambina nell’auto.
I soccorsi
Quando i passanti hanno individuato la neonata in auto, hanno allertato immediatamente il 118. Il numero di emergenza ha messo in contatto i presenti anche con le forze dell’ordine, che sono sopraggiunte sul luogo insieme ai soccorsi sanitari.
La piccola è stata estratta dal veicolo accaldata. Ai passanti, infatti, è sembrata in difficoltà: da qui l’urgenza. Si è scoperto in seguito che era chiusa in auto già da circa 20 minuti.
Fortunatamente le condizioni della piccola sono risultate buone. Non ha riportato conseguenze.
La denuncia
I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. Il codice penale stabilisce che “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace […] è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni“.
Sarà un giudice a valutare la gravità del caso, che spesso è legata proprio all’età del bimbo. Sopra i 10 anni un minore è considerato sufficientemente maturo da poter essere lasciato per diversi minuti in auto, mentre nel caso di neonati si considera un reato più grave.