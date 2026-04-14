Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato, genitori denunciati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lasciano la figlia in macchina chiusa in auto, sotto il sole, fuori da un supermercato di Siniscola. I genitori della bimba di sei mesi sono stati denunciati per abbandono di minore. La piccola è rimasta in auto nelle ore più calde della giornata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. La situazione ha richiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri. La piccola è stata estratta dal veicolo accaldata ma cosciente. Sta bene e non ha riportato conseguenze.

Bimba abbandonata in auto

Una neonata di pochi mesi è stata lasciata in auto fuori da un supermercato di Siniscola. La coppia aveva lasciato la piccola sul seggiolino, con il finestrino leggermente abbassato, per poter fare la spesa.

I giornali locali parlano di “tragedia sfiorata” citando le alte temperature della giornata. Infatti, anche con il finestrino leggermente abbassato, l’auto si è riscaldata velocemente.

L’abitacolo è stato considerato come “una trappola potenzialmente pericolosa” dai giornali locali, che riportano l’allarme scattato tra i passanti quando si sono accorti della bambina nell’auto.

I soccorsi

Quando i passanti hanno individuato la neonata in auto, hanno allertato immediatamente il 118. Il numero di emergenza ha messo in contatto i presenti anche con le forze dell’ordine, che sono sopraggiunte sul luogo insieme ai soccorsi sanitari.

La piccola è stata estratta dal veicolo accaldata. Ai passanti, infatti, è sembrata in difficoltà: da qui l’urgenza. Si è scoperto in seguito che era chiusa in auto già da circa 20 minuti.

Fortunatamente le condizioni della piccola sono risultate buone. Non ha riportato conseguenze.

La denuncia

I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. Il codice penale stabilisce che “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace […] è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni“.

Sarà un giudice a valutare la gravità del caso, che spesso è legata proprio all’età del bimbo. Sopra i 10 anni un minore è considerato sufficientemente maturo da poter essere lasciato per diversi minuti in auto, mentre nel caso di neonati si considera un reato più grave.