Figlia di Federica Pellegrini ricoverata con convulsioni febbrili in ospedale a Verona, "è la terza volta"

La figlia di Federica Pellegrini è stata ricoverata in ospedale a Verona a causa di convulsioni febbrili. La campionessa di nuoto ha pubblicato sui social network una foto dal letto dell’ospedale, spiegando: “È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi”.

Il racconto di Federica Pellegrini sulla figlia ricoverata

“Caro diario, quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo”. Si apre così il post pubblicato da Federica Pellegrini su Instagram nella mattinata di martedì 9 dicembre, a corredo di una foto in cui la campionessa di nuoto appare su un letto di ospedale co la figlia.

La sportiva ha raccontato che la bimba, nata nel gennaio del 2024, è stata ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili: “Le si alza la temperatura velocemente. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi“.

Il racconto di Federica Pellegrini: “Questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura”.

Poi la corsa in ospedale: “Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui. Da ieri. È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa. Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente. E speriamo non capiti più cuore mio”.

Federica Pellegrini ha anche condiviso una storia su Instagram dalla stanza d’ospedale.

Affetto social per Federica Pellegrini

A distanza di poche ore dalla pubblicazione del post su Instagram, Federica Pellegrini ha ricevuto moltissimi attestati d’affetto e vicinanza, da parte di utenti comuni e vip.

Tra i tanti che hanno dedicato un pensiero alla campionessa di nuoto ci sono la sindaca di Genova Silvia Salis, Fabio Fognini, Elena Sofia Ricci, Pierluigi Pardo, Enzo Miccio, Gianluca Gazzoli, Benny Benassi.

La cantante Karima a Federica Pellegrini: “Ne soffriva anche mia figlia”

Anche la cantante Karima ha commentato il post di Federica Pellegrini, rivelando di aver avuto anche lei esperienze simili con la figlia.

Il messaggio dell’artista: “Ne so qualcosa. Ne soffriva anche la mia Frida. Tutto per fortuna passerà con la crescita”.

Cosa sono le convulsioni febbrili

Come spiegato sul sito dell’ospedale Bambino Gesù, le convulsioni febbrili sono “crisi convulsive generalizzate che si possono verificare in corso di febbre, in bambini sani, senza infezioni del sistema nervoso e senza precedenti danni cerebrali, con un normale sviluppo psicomotorio”.

Le convulsioni febbrili sono di breve durata, “non superiore a 15 minuti” e non si ripetono nell’arco delle 24 ore.

Interessano il 2-5% dei bambini sani, di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni di vita.