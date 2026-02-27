Figlia di Gian Piero Galeazzi contro Mara Venier e Marino Bartoletti, "nemmeno un messaggio, lui non lo amava"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Susanna, la figlia di Gian Piero Galeazzi ha offerto un racconto intimo di suo padre, soffermandosi anche su alcuni rapporti difficili con i colleghi: su tutti, Marino Bartoletti e la delusione data da Mara Venier. La conduttrice di “Domenica in” aveva un legame affettuoso con il giornalista, ma non avrebbe mandato neanche un messaggio alla famiglia dopo la sua morte.

Gian Piero Galeazzi, il racconto della figlia

Nel racconto intimo e potente di Susanna Galeazzi al Corriere della Sera emergono non solo i ricordi affettuosi del padre, ma anche ombre e delusioni legate al mondo della televisione.

La figlia dello storico telecronista Rai Gian Piero Galeazzi, il celebre “Bisteccone”, ha parlato apertamente dei rapporti professionali del padre con due volti noti del piccolo schermo: Mara Venier e Marino Bartoletti. Parole che restituiscono uno spaccato poco noto della vita dietro le quinte in Rai.

ANSA

Cosa ha detto su Mara Venier

Secondo Susanna, il legame tra suo padre e Mara Venier era stato sincero durante gli anni di collaborazione, ma qualcosa si sarebbe incrinato nel tempo. “Papà le voleva molto bene, lei pure, credo, almeno finché hanno lavorato insieme” ha premesso. “Poi non lo ha rispettato”.

La delusione più grande, infatti, sarebbe arrivata nel momento più doloroso: alla scomparsanel novembre 2021. “Quando è morto non ci ha mandato nemmeno un messaggio”.

Il rapporto con Marino Bartoletti

Diverso ma altrettanto complesso il rapporto con Marino Bartoletti. Susanna ha ricordato come, durante l’esperienza a “90° Minuto”, il collega non avesse mai davvero apprezzato lo stile esuberante e popolare del padre, che si prestava volentieri a momenti di puro spettacolo a “Domenica in”.

“Il direttore Marino Bartoletti si arrabbiò. Non lo ha mai amato, ogni pretesto era buono per puntare il dito” ha affermato la figlia, spiegando però che anche la famiglia non lo comprese subito.

“Gli chiedevamo di smetterla, ma era così contento. E convinto che per arrivare al cuore della gente dovesse mostrarsi per quello che era. Da ragazzo, per studiare e allenarsi, non aveva avuto tempo di divertirsi”.

Gian Piero Galeazzi, giornalista “showman”

Gian Piero Galeazzi è stato soprattutto negli anni Novanta uno dei volti più popolari della televisione italiana, protagonista di programmi storici come “Domenica In” e “90° Minuto”.

Insieme a Mara Venier mostrò un lato più leggero e spettacolare, tra sketch, travestimenti e momenti musicali. Un periodo di grande popolarità, ma anche di trasformazione della sua immagine pubblica.

A “90° Minuto”, infatti, il contesto era più rigoroso e giornalistico. Sebbene godesse dell’affetto del pubblico, non tutti gli addetti ai lavori apprezzarono fino in fondo il suo approccio comunicativo, più emotivo e coinvolgente rispetto ai canoni tradizionali.