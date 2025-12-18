Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito a Viterbo per detenzione illegale e abusiva di armi e per maltrattamenti in famiglia. Un uomo di 74 anni è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, mentre un altro di 70 anni è stato indagato in stato di libertà. L’operazione è stata condotta a seguito di una richiesta di aiuto da parte della figlia della vittima, dopo una nuova aggressione verbale e fisica.

Intervento della Polizia dopo la richiesta di aiuto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato quando la Volante del Commissariato di P.S. di Tarquinia è stata allertata dalla chiamata al N.U.E. della figlia dell’arrestato, una donna di 34 anni. La giovane, spaventata, ha segnalato l’ennesima aggressione verbale subita dal padre. Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto elementi che hanno permesso di accertare anche precedenti aggressioni fisiche avvenute nei giorni precedenti.

La vittima accompagnata in ospedale e attivazione del codice rosa

La ragazza, in evidente stato di paura, è stata accompagnata dal personale medico presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. In questa occasione è stato attivato il “codice rosa”, il protocollo previsto per la tutela delle vittime di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia.

Accertamenti sulle armi e arresto del 74enne

Durante le verifiche sull’uomo, sono emerse precedenti movimentazioni di armi a suo carico. Considerata la gravità dei fatti, la Polizia ha deciso di approfondire la situazione. Nell’abitazione del 74enne sono stati rinvenuti due fucili e una pistola detenuti senza alcun titolo autorizzativo. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione illegale e abusiva di armi e, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori decisioni.

Indagini estese a un secondo uomo e nuovo sequestro di armi

Gli accertamenti sulle armi sequestrate hanno permesso di scoprire che una di esse era intestata a un conoscente dell’arrestato. Gli agenti hanno quindi effettuato una verifica anche presso il domicilio di quest’ultimo, un uomo italiano di 70 anni. Qui sono state trovate alcune cartucce a palla unica e cinque fucili: tre regolarmente detenuti ma trasferiti in un’altra abitazione senza la dovuta comunicazione all’Autorità di P.S., e due detenuti senza alcun titolo. Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate e il 70enne è stato indagato in stato di libertà per le violazioni riscontrate.

