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Un cittadino iracheno di 52 anni è stato arrestato nel sud della Svezia in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, emesso dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio ai danni della figlia. L’operazione è stata condotta grazie alla collaborazione internazionale tra le forze di polizia italiane e svedesi.

Arresto internazionale grazie alla cooperazione di polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura del cittadino iracheno è stata possibile grazie a un’attività di coordinamento tra la Squadra Mobile di Taranto, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – ENFAST Italia e il Servizio Centrale Operativo. Questi organi hanno coinvolto le autorità svedesi, che hanno localizzato e arrestato l’uomo nel sud della Svezia.

Le indagini partite dalla denuncia della vittima

Le indagini sono iniziate nel novembre 2023, quando una ragazza di nazionalità irachena ha presentato denuncia contro il padre. La giovane, dopo aver raggiunto la famiglia nel capoluogo jonico nel settembre 2023, ha raccontato agli investigatori di essere stata oggetto di pressioni e minacce da parte del padre, che pretendeva la sua partecipazione a un matrimonio combinato con uomini di etnia curda. La denuncia ha attivato la procedura del “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica.

Un clima familiare oppressivo e violento

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza sarebbe stata sottoposta a un regime di oppressione e violenza da parte del padre, con il sostegno del resto della famiglia. Il comportamento “occidentale” della giovane veniva considerato inaccettabile secondo i dettami culturali familiari. In seguito all’ennesimo rifiuto di accettare il matrimonio imposto, il padre avrebbe segregato la figlia in un appartamento di Taranto, sottoponendola a violenze fisiche che le hanno causato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

La fuga dalla paura e il sostegno delle istituzioni

La vittima, costretta a rinunciare anche a un impiego a causa delle pressioni familiari, ha vissuto un periodo di forte frustrazione e timore per la propria incolumità. Solo grazie al rapporto instaurato con il personale specializzato della Squadra Mobile, la giovane ha accettato di essere inserita in una struttura protetta, dove si trova tuttora.

La nuova vita dell’indagato in Svezia

Le indagini hanno permesso di accertare che il padre, dopo i fatti contestati, si era trasferito in Svezia, dove aveva trovato un impiego stabile e si era ricostruito una vita. Tuttavia, la collaborazione tra le autorità italiane e svedesi ha consentito di rintracciarlo e procedere al suo arresto nella giornata di ieri.

IPA