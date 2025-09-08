Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale sono le accuse che hanno portato all’arresto di un diciottenne veronese sabato pomeriggio. L’episodio si è verificato in una abitazione di Verona, nella frazione di Avesa, dove il giovane, in evidente stato di alterazione, si è barricato in cantina insieme a tre nordafricani. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dal padre del ragazzo, preoccupato per la situazione. Gli agenti sono stati minacciati con un coltello da cucina e aggrediti durante le operazioni di contenimento. L’arresto è stato convalidato e il giovane sottoposto a misura cautelare. Un altro diciottenne, di origine marocchina, è stato trasferito al carcere minorile di Treviso in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Venezia.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 12.30 di sabato, quando il padre del diciottenne ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Verona. L’uomo ha riferito che il figlio si era chiuso nella cantina dell’abitazione di Avesa insieme a tre giovani nordafricani, senza il suo consenso. La situazione è apparsa subito delicata, tanto da richiedere l’invio immediato di una pattuglia delle Volanti.

La minaccia con il coltello e la tensione crescente

All’arrivo degli agenti, il diciottenne – in evidente stato di alterazione – ha afferrato un coltello da cucina di grosse dimensioni, brandendolo verso i poliziotti e pronunciando frasi minacciose. La scena si è fatta rapidamente tesa, con il rischio concreto di un’escalation violenta. Gli operatori, coadiuvati da un equipaggio dei Carabinieri giunto in ausilio, sono riusciti con fatica a riportare il giovane alla calma. Solo dopo diversi minuti, il ragazzo ha consegnato il coltello – una lama di 20 cm – al padre, che lo ha immediatamente passato agli agenti per il sequestro.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

Nonostante il momentaneo ritorno alla calma, la situazione è precipitata nuovamente poco dopo. Il diciottenne ha ripreso a inveire contro gli operatori e si è scagliato fisicamente contro di loro, dando luogo a una breve ma violenta colluttazione. Solo grazie all’intervento congiunto di poliziotti e carabinieri, il giovane è stato definitivamente bloccato e tratto in arresto. Durante l’azione, alcuni agenti hanno riportato lesioni, aggravando ulteriormente la posizione del ragazzo.

I precedenti e la misura cautelare

Il giovane arrestato non era nuovo alle forze dell’ordine: risultava già gravato da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e contro la P.A.. Dopo la convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata successiva, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Gli accertamenti sui giovani presenti

Le verifiche degli agenti si sono estese anche ai tre giovani nordafricani che si trovavano in compagnia del diciottenne veronese. Gli accertamenti hanno permesso di identificare tra loro un diciottenne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per plurimi reati contro la persona, il patrimonio e contro la P.A.. Su di lui pendeva un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia lo scorso 6 agosto.

Il trasferimento al carcere minorile di Treviso

Al termine degli accertamenti, il diciottenne marocchino è stato accompagnato presso il carcere minorile di Treviso, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio ha messo in luce una situazione di disagio giovanile e la necessità di un attento monitoraggio delle dinamiche familiari e sociali che possono sfociare in comportamenti violenti e pericolosi per la collettività.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza

L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze ben più gravi, ma l’episodio di Verona riporta al centro del dibattito la questione della resistenza e delle aggressioni ai danni di pubblici ufficiali, fenomeni che negli ultimi tempi sembrano in aumento. Le autorità invitano a segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e a collaborare con le istituzioni per prevenire episodi simili.

IPA