Figlio del noto commerciante sequestrato a Vittoria da uomini incappucciati, fuga in auto: "Vogliamo solo lui"

Episodio choc a Vittoria, vicino Ragusa, dove un ragazzo è stato rapito da due uomini armati e a volto coperto. L’obiettivo, figlio di un imprenditore ortofrutticolo noto nella zona, è stato portato via sotto gli occhi degli amici e di diversi testimoni. Mentre sono in corso le indagini e le ricerche, il sindaco chiede più sicurezza e un intervento urgente dello Stato.

Rapimento choc nel centro di Vittoria

Il caso ha avuto luogo in una piazzetta del rione Forcone a Vittoria, nel Ragusano, area molto frequentata dai giovani. La zona, al termine di via Marangio, secondo il portale locale Ragusah24 sarebbe anche un’area attenzionata per problemi di spaccio.

I fatti intorno alle 21.30 di giovedì 25 settembre. Un ragazzo è stato rapito davanti a decine di testimoni: due uomini, armati e mascherati, sono scesi da una Fiat Panda nera e hanno avvicinato il gruppo. Dopo aver chiamato la vittima con il suo cognome, hanno precisato agli altri ragazzi che non correvano alcun pericolo: “Vogliamo solo lui”.

Il rapimento è avvenuto nel rione Forcone a Vittoria, in provincia di Ragusa

Il giovane è stato quindi spinto a salire a bordo dell’auto nera, mentre un secondo veicolo, una Panda bianca, faceva da scorta nella fuga. Prima di allontanarsi, i sequestratori hanno lasciato a terra il cellulare del ragazzo, probabilmente per evitare tracciamenti.

Chi è il ragazzo rapito

Le indagini hanno preso rapidamente il via, coordinate dalla Procura di Ragusa. Gli investigatori hanno ascoltato i presenti e acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Le prime ricostruzioni rivelano che la vittima è il figlio di un noto imprenditore ortofrutticolo della città, particolare che orienta le indagini anche verso possibili motivazioni economiche. Restano comunque aperti diversi scenari, tra cui possibili regolamenti di conti.

Le ricerche

Gli amici della vittima hanno lanciato per primi l’allarme, permettendo l’avvio immediato delle operazioni. La polizia di Stato ha avviato le ricerche, che non si sono mai fermate dalla tarda serata di giovedì.

L’area del rapimento è stata transennata e le pattuglie hanno iniziato a setacciare le campagne circostanti, soprattutto verso la zona di Pedalino, direzione in cui i due mezzi sarebbero fuggiti, secondo quanto ricostruito.

L’appello del sindaco

La notizia del rapimento ha creato forte preoccupazione nella popolazione di Vittoria, evocando nella memoria collettiva vecchi sequestri che avevano segnato la città.

Il sindaco Francesco Aiello ha convocato una giunta straordinaria, ribadendo la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. “Lo chiediamo da anni, c’è un bisogno di sicurezza e da anni lanciamo l’allarme. Se un sindaco chiede aiuto ha diritto di essere ascoltato” ha tuonato.

“Questo episodio ci riporta indietro nel tempo, a trent’anni fa, con il sequestro del notaio Garrasi e nel dopoguerra con quello del piccolo Alfredino Fuschi” ha ricordato il primo cittadino. “Siamo preoccupati anche per il modo in cui l’episodio sarebbe avvenuto: davanti a testimoni e con le armi in pugno. Speriamo che al più presto questo giovane possa essere portato in salvo e restituito alla sua famiglia”.