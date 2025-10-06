Figlio dell'assessore gambizzato a Filandari vicino a Vibo Valentia mentre ci sono le elezioni in Calabria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo di 20 anni, figlio di un assessore comunale, è stato gambizzato a Filandari, nella provincia di Vibo Valentia, in Calabria, nel weekend delle elezioni regionali. Il ventenne è stato ferito con un colpo di pistola alla coscia destra. Escluso l’incidente: stando alle prime ricostruzioni su quanto accaduto, si sarebbe trattato di un atto intenzionale.

Gambizzato il figlio dell’assessore a Filandari in Calabria

Nella notte tra sabato e domenica, a Filandari, un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un colpo di pistola alla coscia. Stando a quanto riportato da Calabria7, è stata subito esclusa la pista del ferimento accidentale, così come quella delle pallottole vaganti. Gli inquirenti propenderebbero, al momento, sull’atto intenzionale, avvenuto a distanza ravvicinata.

La vittima avrebbe raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’Ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione.

Il ferimento del figlio di un assessore comunale è avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre a Filandari, nella provincia di Vibo Valentia in Calabria, dove nel weekend sono andate in scena le elezioni regionali. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

Le indagini sul 20enne gambizzato a Filandari

Per ricostruire con precisione quanto accaduto a Filandari, proprio nel weekend in cui sono state programmate le elezioni regionali in Calabria, gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’attenzione si sarebbe concentrata su alcuni cartelli stradali sforacchiati rinvenuti nelle vicinanze, che potrebbero fornire indizi utili sull’origine dello sparo.

L’obiettivo di chi indaga è chiarire se si sia trattato di un gesto mirato, un avvertimento o il risultato di una lite degenerata.

La vittima è tornata in ospedale

L’agenzia ANSA ha riportato un aggiornamento sull’episodio avvenuto a Filandari in Calabria: nella mattinata di lunedì, il giovane ferito alla coscia è ritornato al pronto soccorso di Vibo Valentia, dopo che domenica sera si era fatto dimettere dall’ospedale. In un primo momento non si era reso necessario un intervento chirurgico.

Dopo aver lasciato l’ospedale, il ventenne aveva fatto rientro nella sua abitazione, ma in mattinata è ritornato al Pronto soccorso, probabilmente per sottoporsi a una ulteriore medicazione alla ferita da lui riportata.