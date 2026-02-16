Figlio della tiktoker Rita De Crescenzo accoltellato a Napoli, giovane aggredito e trasportato in ospedale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Accoltellato a Napoli il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane è stato colpito alla gamba e trasportato all’Ospedale dei Pellegrini: prognosi di 7 giorni, le sue condizioni non sono gravi. Indaga la Polizia di Stato per chiarire la dinamica: il ragazzo era già finito al centro delle cronache nel 2024, quando si allontanò da una casa famiglia.

Paura per Rita De Crescenzo

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio a Napoli. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un’arma da taglio alla gamba: si tratta del figlio della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.

Il giovane, il cui nome è Francesco Pio (ma conosciuto sui social con il soprannome “Kekko”) è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini. Come previsto dai protocolli, il personale sanitario ha segnalato l’ingresso del ferito alle forze dell’ordine.

ANSA

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie e riportato da testate locali, le sue condizioni non destano preoccupazione. I medici hanno escluso complicazioni rilevanti e hanno stabilito una prognosi di sette giorni per una ferita da taglio alla gamba.

Allo stesso tempo è stato confermato che non si sarebbe reso necessario alcun intervento chirurgico d’urgenza.

L’aggressione al figlio della tiktoker

L’aggressione al figlio di Rita De Crescenzo si sarebbe verificata nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto, e individuare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di una lite degenerata.

Il nome del giovane era già emerso nelle cronache nel gennaio 2024, quando dopo essersi allontanato da una casa famiglia nell’aprile 2023, si era reso irreperibile per mesi. Fu infine intercettato sul lungomare partenopeo dalla Polizia Municipale mentre guidava uno scooter senza patente.

Durante il controllo emerse la segnalazione a suo carico: venne quindi accompagnato negli uffici competenti e successivamente affidato agli assistenti sociali, che disposero il trasferimento in un’altra struttura nel Casertano.

In quella circostanza, davanti alla caserma si radunarono diverse decine di persone, tra cui la madre, che documentò la vicenda sui social con dirette e video.