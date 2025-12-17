Figlio di La Russa offre 25 mila euro alla ragazza che l'ha denunciato per revenge porn, lei li rifiuta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è una novità importante per quanto riguarda Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa: si chiude il processo che lo vede protagonista, dal momento che non si procederà per revenge porn. Il risarcimento di 25 mila euro, rifiutato dalla ragazza, è stato ritenuto congruo e il reato è stato dichiarato estinto. L’accusa di violenza sessuale era già stata archiviata.

Leonardo Apache La Russa e il risarcimento

La Gup di Milano Maria Beatrice Parati, come riportato da ANSA, ha ritenuto congrua l’offerta di risarcimento di 25 mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, oltre che per violenza sessuale (accusa quest’ultima già archiviata).

La stessa giudice ha dichiarato estinto il reato a carico di La Russa jr.

Condannato a un anno Tommaso Gilardoni

La Gup di Milano ha condannato a un anno l’amico dj Tommaso Gilardoni, anche lui imputato per diffusione illecita di immagini senza il consenso della ragazza per un altro video risalente alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.

La reazione della ragazza: rifiutato il risarcimento di La Russa jr

La ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa non ha mai accettato il risarcimento a lei offerto. Ciò nonostante la giudice ha dichiarato congrua la cifra stanziata e ha cancellato il procedimento.

La giovane, in alcune dichiarazioni riportate “nella sostanza” da ANSA, ha commentato così la novità: “Sono contenta perché è stato riconosciuto il fatto e il reato” nel processo con condanna per revenge porn per Tommaso Gilardoni.

E a proposito del risarcimento offerto dal figlio del presidente del Senato: “Sicuramente impugnerò il provvedimento sulla congruità” dell’offerta.

La ragazza, assistita dall’avvocato Stefano Benvenuto, non prenderà i 25 mila euro messi a disposizione da La Russa Jr e presenterà appello contro la sentenza della gup di Milano che nella giornata di mercoledì 17 dicembre ha dichiarato estinto il reato a suo carico.

Il commento dell’avvocato di Leonardo Apache La Russa

Vinicio Nardo, che assiste Leonardo Apache La Russa, ha dichiarato che il suo assistito è “sollevato” per “una vicenda che gli ha condizionato la vita in questi anni” e che “si è risolta bene, con una persona che ha fatto una maturazione ed è anche disponibile a un percorso di giustizia riparativa”.