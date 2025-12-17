Figlio di La Russa offre 25 mila euro alla ragazza che l'ha denunciato per revenge porn, lei li rifiuta
Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, ha offerto 25 mila euro alla ragazza che l'ha denunciato: cifra congrua e reato estinto
C’è una novità importante per quanto riguarda Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa: si chiude il processo che lo vede protagonista, dal momento che non si procederà per revenge porn. Il risarcimento di 25 mila euro, rifiutato dalla ragazza, è stato ritenuto congruo e il reato è stato dichiarato estinto. L’accusa di violenza sessuale era già stata archiviata.
- Leonardo Apache La Russa e il risarcimento
- Condannato a un anno Tommaso Gilardoni
- La reazione della ragazza: rifiutato il risarcimento di La Russa jr
- Il commento dell'avvocato di Leonardo Apache La Russa
La Gup di Milano Maria Beatrice Parati, come riportato da ANSA, ha ritenuto congrua l’offerta di risarcimento di 25 mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, oltre che per violenza sessuale (accusa quest’ultima già archiviata).
La stessa giudice ha dichiarato estinto il reato a carico di La Russa jr.
Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, è stato denunciato per violenza sessuale e revenge porn da una ragazza. Dopo l’archiviazione della prima accusa, è ora arrivata l’estinzione del secondo reato.
La Gup di Milano ha condannato a un anno l’amico dj Tommaso Gilardoni, anche lui imputato per diffusione illecita di immagini senza il consenso della ragazza per un altro video risalente alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.
La ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa non ha mai accettato il risarcimento a lei offerto. Ciò nonostante la giudice ha dichiarato congrua la cifra stanziata e ha cancellato il procedimento.
La giovane, in alcune dichiarazioni riportate “nella sostanza” da ANSA, ha commentato così la novità: “Sono contenta perché è stato riconosciuto il fatto e il reato” nel processo con condanna per revenge porn per Tommaso Gilardoni.
E a proposito del risarcimento offerto dal figlio del presidente del Senato: “Sicuramente impugnerò il provvedimento sulla congruità” dell’offerta.
La ragazza, assistita dall’avvocato Stefano Benvenuto, non prenderà i 25 mila euro messi a disposizione da La Russa Jr e presenterà appello contro la sentenza della gup di Milano che nella giornata di mercoledì 17 dicembre ha dichiarato estinto il reato a suo carico.
Vinicio Nardo, che assiste Leonardo Apache La Russa, ha dichiarato che il suo assistito è “sollevato” per “una vicenda che gli ha condizionato la vita in questi anni” e che “si è risolta bene, con una persona che ha fatto una maturazione ed è anche disponibile a un percorso di giustizia riparativa”.