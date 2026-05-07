Figlio di Sergio Muniz ha l'epidermolisi bollosa, cos'è la sindrome dei bambini farfalla: "4 casi al mondo"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sergio Muniz e la sua compagna, Morena, sono stati ospiti di una trasmissione nella quale hanno parlato della rarissima sindrome di cui soffre il figlio. Si tratta dell’epidermolisi bollosa, una malattia genetica anche nota come “sindrome dei bambini farfalla” che colpisce un bambino ogni 17.000 nati, ma nella forma del bimbo dell’attore (ancora più rara) esistono solo quattro casi al mondo.

Sergio Muniz e la malattia del figlio

Ospite a People – Cambia il tuo punto di vista su Primocanale, Sergio Muniz ha parlato della sindrome del figlio.

“Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti crolla il mondo addosso, è uno choc, ma poi lo guardi e capisci che non puoi arrenderti, non possiamo”, ha detto l’attore.

ANSA

Morena, la compagna di Muniz ha spiegato che tutto è iniziato quando gli è stato detto che il piccolo si succhiava il dito in utero. Alla nascita avrebbe avuto una bollicina sul dito alla quale se ne sono aggiunte altre.

Mesi dopo è arrivata la diagnosi di epidermolisi bollosa, sindrome dei bambini farfalla. “All’inizio ci avevano detto che poteva essere un caso su un milione ma che era una eventualità rarissima visto che in famiglia non avevamo casi – hanno raccontato i due genitori – e noi ci siamo aggrappati a quella frase come a una possibilità”. Poi però la conferma è arrivata e in una forma rarissima.

“Ci hanno detto che nel mondo i casi come il suo sono pochissimi, quattro, è una mutazione particolare, come se alcune cellule funzionassero e altre no e la pelle diventa qualcosa di estremamente fragile, per fortuna la sua non è cosi grave come altre”, hanno spiegato.

Cos’è l’epidermolisi bollosa: i sintomi e le cure

Omar, l’osservatorio malattie rare, spiega che l’epidermolisi bollosa (EB) è una malattia genetica ereditaria, rara e invalidante, che provoca bolle e lesioni in corrispondenza della pelle e delle mucose interne.

I sintomi possono verificarsi a causa della più lieve frizione o persino spontaneamente. La patologia è nota anche come “sindrome dei bambini farfalla“, facendo riferimento alla fragilità dei pazienti la cui pelle è paragonata alle ali di una farfalla.

L’epidermolisi bollosa può trasmettersi con modalità autosomica dominante (un genitore malato ha il 50% di probabilità di trasmettere la patologia ai propri figli) o autosomica recessiva (in una coppia di genitori portatori sani di EB, un figlio ha una probabilità del 25% di nascere malato).

La sindrome dei bambini farfalla si manifesta in diverse forme di gravità variabile e non colpisce solo la pelle ma può riguardare anche le mucose interne, comprese quelle di occhi e ano.

Per esempio, quando interessa la bocca e la gola, mangiare e deglutire diventa difficile e doloroso. Le tipologie principali di EB sono tre: simplex, distrofica e giunzionale.

In oltre la metà dei casi, l’epidermolisi bollosa insorge nella forma simplex: in genere è la variante meno grave, perché la formazione di bolle è spesso ristretta a mani e piedi. La forma distrofica è dovuta al danneggiamento o all’assenza delle fibrille di ancoraggio, sorta di ‘uncini’ di collagene presenti nelle giunzioni dermo-epidermiche. In questo caso, la formazione di bolle è generalizzata e costante e lascia cicatrici.

La forma giunzionale, infine, si manifesta in circa l’1% dei casi e può essere letale fin dalla prima infanzia.

La terapia di cura consiste nell’evitare la comparsa delle bolle, tramite una meticolosa protezione della cute e l’adozione di stili di vita appropriati, che limitino i traumi, e nel prevenire le infezioni secondarie mediante un’attenta cura delle ferite.

Per l’epidermolisi bollosa non esistono cure risolutive ma ad oggi sono disponibili alcuni farmaci specifici, tra cui anche la terapia genica.

Chi è Sergio Muniz

Sergio Muniz è attore, cantante e modello spagnolo, residente da anni in Italia. È nato il 24 settembre 1975 a Bilbao e nel 1995 si è trasferito a Milano per lavorare come modello.

Nel 2004 ha vinto il reality l’Isola dei Famosi, ha poi intrapreso la carriera di attore apparendo in serie e film come “La signora delle camelie“, “Los Borgia“, “Caterina e le sue figlie 2” e “Squadra antimafia – Palermo oggi 3“.

Nel 2009 ha esordito come cantante col singolo “La Mar“, nel 2022 è uscito il suo primo brano in italiano “Camminare“.