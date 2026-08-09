Figlio fa arrestare il padre a Rimini, chiama il 112 dopo l'ennesima violenza contro la madre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo è stato arrestato a Rimini in seguito all’ennesima violenza contro la moglie. A farlo arrestare il figlio di 22 anni che ha chiamato i soccorsi: lo ha tenuto bloccato a terra fino all’arrivo dei carabinieri. La storia che è emersa dal racconto del giovane ai carabinieri è quella di anni di violenze. Il caso più grave è avvenuto diversi anni fa, quando la donna è stata portata al pronto soccorso dopo aver perso i sensi in seguito a una spinta violenta da parte del marito.

Aggressione a Rimini

Un uomo di 43 anni, residente nel comune di Viserbella, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. Ci sarebbe anche l’aggravante delle lesioni personali e delle minacce nei confronti di moglie e figlio.

A spingere il giovane a chiamare il 112 l’ennesima lite familiare che sarebbe degenerata. Il quarantatreenne, in stato di alterazione per via dell’alcol, avrebbe tentato anche di lanciare una bicicletta contro l’auto di un cliente dell’albergo.

Una volta scagliatosi contro il figlio, il giovane ha fermato il padre fino all’arrivo degli agenti. Il giovane ha comunque riportato delle lesioni che sono state giudicate guaribili in 10 giorni.

L’arresto per maltrattamenti

La lite tra i due adulti sarebbe scaturita per la condizione di alterazione dell’uomo. Il quarantatreenne, di nazionalità albanese ma residente nel comune romagnolo, avrebbe chiesto denaro alla moglie. In particolare, le chiedeva i soldi del lavoro svolto nei mesi di giugno e luglio.

Il figlio, di 22 anni, sarebbe intervenuto per difendere la madre contro il padre che per l’ennesima volta, secondo quanto dichiarato dal giovane, si stava scagliando contro la donna.

Lo storico della violenza

Gli agenti hanno iniziato a indagare sulla famiglia e hanno scoperto anni di maltrattamenti. I primi episodi risalirebbero a marzo 2020, quando i figli della coppia erano ancora minorenni.

Un’aggressione grave è stata registrata anche dal pronto soccorso locale, dove era arrivata la donna in seguito a un colpo alla testa. In quell’occasione l’uomo ubriaco era entrato nella stanza dei figli con una cintura in mano per aggredirli e la donna, per proteggere i figli, si sarebbe scagliata contro l’uomo. Questo però l’avrebbe spinta facendola sbattere contro il battiscopa e facendole perdere i sensi. La donna in quell’occasione, però, dichiarò di essere caduta accidentalmente, nascondendo i fatti e impedendo così l’inizio di un percorso che avrebbe potuto portare verso l’allontanamento dell’uomo.

Una storia complessa e che è proseguita per anni. Il 2 agosto l’uomo avrebbe tentato nuovamente di aggredire la moglie strattonandola per il collo e causandole lesioni con una prognosi di 30 giorni. Dopo la denuncia, pochi giorni dopo si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della moglie, a Viserbella, per chiedere soldi, fino all’ultima aggressione, quella all’hotel dove sono intervenuti i carabinieri arrestando l’uomo in flagranza di reato.