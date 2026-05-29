Filippo Barberis passato col rosso in scooter a Milano, patente ritirata al capo di gabinetto del sindaco Sala

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il capo di gabinetto del sindaco di Milano, Filippo Barberis, si è visto ritirare la patente dopo essere stato fermato dalla polizia locale per essere passato con il semaforo rosso. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina tra via Verziere e via Larga, a pochi passi dal comando dei vigili urbani di piazza Beccaria. La contestazione è stata così pesante perché Barberis era già incappato in un’infrazione analoga nel 2025.

Cosa è successo a Filippo Barberis

Durante la mattina, due agenti motociclisti della polizia locale hanno notato uno scooter attraversare un incrocio dopo che era scattato il rosso.

Dopo averlo fermato e controllato i documenti, gli agenti hanno identificato il conducente in Filippo Barberis, attuale capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Sala.

ANSA

Classe 1982, Barberis è stato per anni consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Marino. Successivamente è stato nominato per l’appunto capo di gabinetto del primo cittadino.

Perché è stata ritirata la patente a Barberis

Come riporta Il Giorno, per Barberis è scattato l’articolo 146 del Codice della Strada che disciplina il mancato rispetto della segnaletica semaforica e prevede sanzioni pecuniarie fino a 665 euro.

Come accennato, la condotta del funzionario comunale di Milano presentava una complicazione aggiuntiva: nel 2025 era già transitato a bordo del mezzo mentre il semaforo era sul rosso.

Questa condotta ha quindi configurato la recidiva, che al comma 3-bis stabilisce il ritiro immediato della patente e la successiva sospensione.

Cosa prevede il Codice della Strada per chi passa col rosso

Il Codice della Strada stabilisce regole più severe per chi commette la stessa violazione nell’arco di due anni. In caso di recidiva nel passaggio col semaforo rosso, oltre alla sanzione economica è prevista infatti la sospensione della patente di guida.

La durata della sospensione può variare da uno a tre mesi. Come nel caso di Barberis, il ritiro del documento avviene immediatamente, mentre la decisione finale sulla sospensione spetta alla Prefettura.

La differenza tra ritiro, sospensione e revoca della patente

C’è dunque differenza tra termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi. Il ritiro della patente è immediato e viene effettuato dalle forze dell’ordine al netto delle infrazioni stradali che lo prevedono.

La sospensione della patente è invece disposta in seguito e ha valore temporaneo. La revoca è invece definitiva e le procedure per riottenere il documento variano drasticamente a seconda del provvedimento.

La vicenda che ha visto coinvolto Filippo Barberis riguarda esclusivamente una violazione del Codice della Strada e non comporta accuse di natura penale.