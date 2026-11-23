Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per anni ha ascoltato i sentimenti degli altri, aspettando che trovassero le parole giuste davanti al falò di Temptation Island. Adesso Filippo Bisciglia ha deciso di raccontare i propri. Lo fa in Prima della prima – Il mio viaggio nei sentimenti, lo spettacolo diretto da Siddhartha Prestinari che, dopo il debutto al Teatro Alfieri di Torino, prosegue la tournée nei teatri italiani. Il camerino diventa il palcoscenico di un racconto che mescola musica, ironia e ricordi. Tra fotografie di famiglia, canzoni e imprevisti dell’ultimo momento, Filippo Bisciglia ripercorre la propria vita, dall’infanzia romana agli anni della televisione, mostrando aspetti di sé che il pubblico conosce meno. «A teatro non sto recitando Shakespeare, sto interpretando Filippo», racconta. E dietro l’entusiasmo per questa nuova avventura c’è anche un periodo personale nuovo, durante il quale il teatro si è rivelato un sostegno inatteso. Prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment e FdF GAT, con la direzione musicale di Ivan Lazzara e le coreografie di Ilir Shaqiri, lo spettacolo arriverà il 25 novembre al Teatro Acacia di Napoli, il 28 novembre al Teatro Verdi di Firenze e il 7 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi. Nel 2027 farà tappa anche a Montecatini Terme, Roma, Bologna, Cremona, Varese e Bitritto, in provincia di Bari. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Filippo Bisciglia racconta l’emozione di trovare sua madre ottantenne in platea a sorpresa, i Capodanni trascorsi con i parenti, i sogni coltivati quando lavorava in un negozio di telefonia e quel pontile di Ostia dove ancora oggi va, spesso nel cuore della notte, quando ha bisogno di ritrovare se stesso.

A Temptation Island ascolta i sentimenti degli altri. In Prima della prima racconta i propri. Quanto è stato difficile mettersi a nudo davanti al pubblico?

“Sono un chiacchierone, uno che racconta tutto. Nella vita quotidiana non ho filtri, condivido pensieri e preoccupazioni, anche con persone appena conosciute. Mi capita di incontrare qualcuno al bar e cominciare a raccontargli la mia vita. Chi mi sta vicino mi ripete sempre: ‘Filippo, tieniti qualcosa per te!’. Ma non ci riesco. In televisione è diverso. Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma conduco un programma e non vedo perché dovrei parlare della mia vita privata. Non frequento trasmissioni in cui si affrontano questi argomenti. Se un giorno dovesse capitare, non avrei difficoltà a farlo. Anche sui social sono piuttosto riservato. Utilizzo Instagram soprattutto d’estate, quando va in onda Temptation Island, e adesso per promuovere Prima della prima. Sto cercando di pubblicare qualche storia e qualche reel, ma mi faccio aiutare perché sono un po’ boomer. Chiedo ancora come si inserisca un link! C’è però un’esperienza che ho vissuto nell’ultimo anno e che non avevo mai raccontato pubblicamente. La conoscevano soltanto le persone più vicine a me. È anche il motivo per cui ho accettato di fare teatro e viene svelata nell’ultima scena dello spettacolo, accompagnata dall’ultima canzone. Preferisco non anticiparla per non rovinare la sorpresa a chi verrà a vedermi”.

C’è stato un momento dello spettacolo in cui raccontarsi davanti al pubblico è diventato particolarmente difficile?

“Sì, ripercorro alcune esperienze dolorose vissute da bambino, legate alla mia salute, che fortunatamente hanno avuto un lieto fine. Ne avevo già parlato nelle interviste, ma mai dal vivo, davanti a un pubblico. Mi sono commosso e a un certo punto mi sono bloccato. Sono un po’ piagnone, sono del Cancro, piango sempre! Non voglio nemmeno augurarmi che non succeda di nuovo, perché desidero che gli spettatori vivano le mie stesse emozioni. Se mi commuoverò ancora, sarà tutto autentico. E la sincerità è qualcosa a cui punto, tanto che ho voluto cambiare anche la locandina dello spettacolo: la prima versione non mi convinceva, non mi rappresentava. Ero seduto in smoking, sembravo uno che doveva ritirare il Pallone d’Oro. Mi sentivo Piqué! Avevo anche il viso tutto arancione, ritoccato con l’intelligenza artificiale. Non ero io! Nella nuova versione ci sono io con tutti i ragazzi del cast con i costumi dei personaggi che interpretano: la fotografa, la giornalista, le ballerine, il sarto. Ho persino il parrucchino! È un’immagine divertente, ma soprattutto racconta quello che portiamo in scena”.

In teatro, a differenza della televisione, ha le reazioni del pubblico davanti a sé. Le temeva?

“Assolutamente sì. Mentre scrivevamo lo spettacolo con la regista Siddhartha Prestinari, cercavamo di alternare racconti, momenti divertenti e battute, ma non sapevamo come avrebbero reagito gli spettatori. Continuavo a chiedermi se si sarebbero divertiti, se avrebbero riso e se avrebbero trovato interessante la mia storia. Appena abbiamo cominciato, però, abbiamo sentito le prime risate e percepito la partecipazione della platea. È stata una sensazione meravigliosa. Alla fine avrei voluto continuare. Per me è stata la vittoria più grande”.

Come ha vissuto gli ultimi cinque minuti prima del debutto a Torino di Prima della prima?

“Lavoro con un gruppo di ragazzi che abbiamo selezionato attraverso alcuni provini insieme a Siddhartha Prestinari. Sono tutti bravissimi e abbiamo formato una squadra meravigliosa. Alcuni non erano mai saliti sul palcoscenico di un teatro così grande. C’è chi si è commosso semplicemente entrando al Teatro Alfieri. Non avevo mai fatto teatro nemmeno io, ma ho pensato che quando il toro deve entrare nell’arena, entra. Così ho detto ai ragazzi: ‘Andiamo lì, spacchiamo tutto e divertiamoci!’. Cercavo di trasmettere loro coraggio, anche se probabilmente nascondevo un’ansia e un’agitazione pazzesche”.

E che ricordo conserva del momento in cui si è aperto il sipario?

“Dietro le quinte non si percepisce bene quello che sta accadendo. È tutto chiuso, ci sono le tende e, finché non si apre il sipario, sembra quasi di essere ancora alle prove. Inoltre, con i riflettori puntati addosso, è difficile distinguere il pubblico. Durante la prima canzone c’è un passaggio in cui canto che, da lontano, una luce diventa sempre più grande. Avevo chiesto che proprio in quel momento si illuminasse l’intero teatro. Quando è successo, ho visto finalmente tutte le persone sedute in platea. È stato allora che mi sono reso conto di essere davvero sul palcoscenico. Bellissimo”.

E nei cinque minuti successivi allo spettacolo?

“Mi sono addormentato alle otto e mezza del mattino! Dopo lo spettacolo sono sceso dal palcoscenico e mi sono fermato a salutare tutte le persone che mi aspettavano. Avevo promesso che l’avrei fatto e ho mantenuto la parola. Ho scattato fotografie con tutti e sono rimasto lì fino a tardissimo, credo fino all’una e mezza. Poi ho raggiunto i ragazzi del cast, che erano già a cena. Eravamo euforici. Mi hanno regalato emozioni incredibili, insieme a Fabrizio Di Fiore, che ha creduto in me. Tutto questo è arrivato in un momento della mia vita in cui avevo bisogno, tra virgolette, di ricostruirmi. Dopo diciotto anni è finita la mia relazione sentimentale e il teatro mi sta dando tantissimo. Forse i ragazzi non si rendono pienamente conto di quanto mi stiano aiutando. Anzi, glielo dico spesso. Parliamo tanto, abbiamo una chat e ci vogliamo bene. Mi sono affezionato moltissimo a tutti”.

Sua madre Elisabetta era in platea a sorpresa. Che emozione ha provato quando l’ha scoperto?

“Mamma mia, che bello! Se avessi saputo che sarebbe venuta, avrei fatto fatica a trattenere l’emozione. Nello spettacolo c’è anche un momento in cui canto Portami a ballare. Mi viene da piangere soltanto a pensarci. Mamma ha ottant’anni ed è arrivata fino a Torino senza che ne sapessi nulla. Papà, invece, per ragioni di salute è rimasto a casa. È stata una sorpresa bellissima, mi sono emozionato tantissimo. Vengo da quella che chiamo la famiglia del Mulino Bianco. Siamo molto uniti e l’affetto familiare è sempre stato fondamentale nella mia vita. I miei genitori mi sono rimasti accanto anche quando, da bambino, ho affrontato le difficoltà legate al morbo di Perthes. Hanno avuto un coraggio enorme e non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Sono due genitori meravigliosi”.

Foto: Alessandro Rabboni / US: Poltronissima

Nel camerino ci sono fotografie. Quale ha voluto con sé?

“Una Polaroid con i ragazzi dello spettacolo: è stata scattata al ristorante con tutti i ragazzi del cast. Un giovane si è avvicinato con una macchina fotografica, ci ha fatto una foto di gruppo e ce l’ha consegnata. Ho voluto portarla con me”.

E quella privata invece a cui è più legato?

“La foto a cui sono affezionatissimo ritrae me, mamma, papà e mia sorella Valeria, tutti e quattro nel salotto della vecchia casa in cui sono nato. Si vede ancora la carta da parati e siamo seduti su un divano di velluto. Per me è un’immagine preziosissima”.

Anche come immagine del profilo WhatsApp ha scelto una fotografia della sua infanzia. Chi è il bambino che tiene sulle spalle?

“È mio cugino Lorenzo. Da piccolo non avevo mai tenuto in braccio un bambino e lui è stato il primo. Lo portavo a giocare. In quella fotografia aveva circa un anno e io ne avevo dieci”.

Che sentimento prova oggi quando guarda le foto del passato?

“Mi commuovo. Sono ricordi che non dimenticherò mai, anche se a volte mi sembra che appartengano a un’altra vita. È come sfogliare un libro di storia. Mi viene da scherzare e dire: ‘Ma che sono, Tutankhamon?’. Anagraficamente ho superato il giro di boa, ma sono felice di quello che ho vissuto. Credo di aver amato tanto le persone che ho incontrato, dagli amici alle fidanzate, e di aver ricevuto altrettanto amore. Sono contento del mio percorso e della vita che ho avuto ma la nostalgia davanti ai ricordi prevale. Proprio di recente mi sono ritrovato a parlare dei Capodanni della mia infanzia con un ragazzo che avevo appena conosciuto. Gli ho raccontato che i più belli li ho trascorsi a casa di mio zio, quando si riuniva tutta la famiglia. Ricordo le bottiglie che usavamo per far partire i fischioni, le nottate trascorse insieme, le partite a tombola. Erano momenti meravigliosi. Negli anni ho festeggiato in tanti altri modi, tra serate, cene e spettacoli. Ma il ricordo più bello rimane quello di casa, con tutti i parenti. Ripenso spesso alla giovinezza, ai nonni, a quel periodo. Ne ho così tanta nostalgia perché l’ho vissuto benissimo. Sono del Cancro, non c’è niente da fare!”.

Guardando da bambino la tv con nonna, avrebbe mai immaginato di trovarsi un giorno dall’altro lato?

“Da piccolo ero appassionato soprattutto di giochi televisivi. Seguivo Il gioco delle coppie, condotto da Marco Predolin. C’era una porta che si apriva e venivano poste tre domande ai single. Non so perché, ma un giorno mi sono detto: ‘Prima o poi lo condurrò io’. Mi piacevano anche Il pranzo è servito e Ok, il prezzo è giusto!. Ricordo benissimo quelle trasmissioni. E alla fine mi sono ritrovato davvero a condurre un programma che parla di coppie!”.

Che ricordo conserva di quelle giornate?

“A casa di nonna c’era un piccolo televisore arancione, di quelli in plastica colorata che si usavano una volta. Era in cucina e guardavamo Pronto, Raffaella?. Ricordo il gioco in cui bisognava indovinare quanti fagioli ci fossero. Poi facevo i compiti, mi spostavo in salotto e nonna mi sistemava sulla poltrona. Mi preparava la merenda: pane, burro e zucchero oppure pane, olio e aceto. Cominciavo con i cartoni animati, ma poi su Italia 1 arrivavano i giochi: non me ne perdevo uno. I miei amici mi chiedevano perché non ricordassi i cartoni. Qualcuno lo ricordo, certo, ma preferivo di gran lunga i quiz”.

In un’epoca di grandi ritorni televisivi, le piacerebbe riportare sul piccolo schermo Il gioco delle coppie?

“Certo che lo farei. Bisognerebbe però trovare una versione 2.0, una chiave diversa. Molte situazioni che un tempo funzionavano in televisione oggi vengono riproposte quotidianamente dai ragazzi su Instagram o TikTok. Quello che allora era originale adesso non lo sarebbe più. Servirebbe una formula capace di distinguere il programma. Qualche idea ce l’ho, ma vedremo”.

Il teatro rappresenta anche una rivalsa professionale? Ha mai avuto la sensazione che l’immagine legata a Temptation Island le stesse stretta?

“Forse all’inizio del mio percorso ero mosso dal desiderio di rivalsa. Poi, quando ho partecipato a Tale e Quale Show, il pubblico ha capito che non ero soltanto quello del falò. Anche se quel Filippo piace molto ed è una parte autentica di me. Sono sempre stato l’amico che ascoltava, dava consigli e chiedeva spiegazioni su tutto. Sono molto curioso. Però c’erano altre capacità che le persone non conoscevano. Dopo Tale e Quale Show, anche il pubblico più adulto ha cominciato a farmi i complimenti e con Amici Celebrities ho avuto un’altra occasione per mostrare quel lato di me. Adesso c’è il teatro. Naturalmente non sto recitando Shakespeare, né interpreto un personaggio completamente diverso. Porto in scena Filippo: quello di casa, quello dietro le quinte, quello del camerino. E sono felice di farlo conoscere. Qualcuno ricorderà il ragazzo scanzonato di ventisette anni del Grande Fratello. Quel Filippo esiste ancora e non scomparirà mai. Ma nella vita si cresce, si cambia, si modificano atteggiamenti e modi di fare. I più giovani, invece, non hanno mai conosciuto quella versione di me”.

Tra il Filippo di casa, quello del camerino e quello che vediamo in televisione, quale cambia di più?

“In realtà sono sempre la stessa persona. Cambiano le situazioni e gli interlocutori, quindi adatto il mio modo di pormi, non la personalità. È fondamentale sapersi rapportare agli altri. Se vado alla Magliana, magari parlo in un certo modo; se entro in banca, mi rivolgo all’impiegato con un altro tono: ‘Salve, buongiorno, vorrei aprire un conto’. Ma resto sempre Filippo’.

Si dice spesso che il teatro abbia anche un valore terapeutico. Sul piano umano, che cosa le sta dando questa esperienza?

“Le coccole che ricevo e che restituisco ai ragazzi. Sono una persona molto fisica. Ho bisogno del contatto, degli abbracci, dei baci. Li scambio con tutti, dalle ragazze del cast alla costumista, fino a ogni componente della squadra. Per me gli abbracci sono fondamentali. Questo gruppo mi sta dando davvero tantissimo”.

Quanto conta avere una squadra affiatata quando affronta una sfida nuova come il teatro?

“La squadra fa la forza. Sembra una frase fatta, ma è la realtà. A Temptation Island lavoriamo più o meno sempre con le stesse persone. Ci conosciamo, sappiamo come muoverci e ci aiutiamo a vicenda. È fondamentale. Con il teatro ne ho avuto un’ulteriore conferma, anche se siamo molti meno. Non c’è gelosia tra i ragazzi. Ci sono due ballerine, tre attrici, un attore, la costumista e tutte le altre persone coinvolte nello spettacolo. Vanno tutti d’accordo e per me conta moltissimo”.

Come è nato concretamente Prima della prima? Da dove è cominciato il lavoro con Siddhartha Prestinari?

“Dal salotto di casa mia. All’inizio eravamo soltanto Siddhartha e io. Leggevamo il copione seduti in cucina, poi ci spostavamo in salotto e quello spazio diventava il nostro palcoscenico. Lei riusciva già a immaginare la scena, mentre per me era tutto nuovo. Il tavolo diventava uno specchio, una sedia rappresentava il bagno, un’altra il cameriere. Mi alzavo, andavo verso il corridoio e fingevo di entrare in bagno e tirare lo sciacquone. Riproducevamo persino i rumori con la bocca”.

Lei e Siddhartha Prestinari provenite però da esperienze artistiche molto diverse. Come siete riusciti a trovare un linguaggio comune?

“All’inizio eravamo davvero lontani. Siddhartha viene dal teatro, è un’attrice e una regista straordinaria. Sono molto attento al lavoro delle persone con cui collaboro, quindi sono andato a vederla recitare. Volevo conoscerla attraverso quello che faceva. Quando l’ho vista sul palcoscenico, ho capito quanto fosse brava. È spaziale! A quel punto mi sono affidato a lei, anche se inizialmente avevamo idee differenti. La sua formazione è legata a un teatro più tradizionale, tanto che a un certo punto avevo persino un monologo quasi da Amleto. Poi ci siamo venuti incontro. Lei si è avvicinata al mio mondo e io al suo. Insieme abbiamo creato quello che considero un gioiellino. Oggi la adoro. Ci vogliamo bene, abbiamo pianto e ci siamo commossi insieme. Prima di andare in scena mi manda messaggi bellissimi. È nato un rapporto speciale”.

Durante la preparazione ha mai pensato di non farcela o di aver affrontato una sfida troppo grande?

“Sì, mi è successo. Ho superato quel momento grazie a Siddhartha, al produttore Fabrizio Di Fiore e al mio agente Alex Pacifico. Un giorno ero particolarmente indeciso e Alex mi ha fatto riascoltare un messaggio che gli avevo mandato appena accettato il progetto. Ero gasatissimo. Gli dicevo che non vedevo l’ora di cominciare, che dovevamo andare e spaccare tutto. Risentire la mia voce, ritrovare l’entusiasmo con cui avevo deciso di intraprendere questa avventura, mi ha dato la carica per ripartire”.

Che cosa vorrebbe che il pubblico portasse a casa dopo aver visto Prima della prima?

“Divertimento, allegria e commozione. Vorrei che ritrovasse anche il Filippo che già conosce attraverso Temptation Island: una persona accomodante, dolce, che cerca sempre di stare vicino agli altri. Quel Filippo c’è ancora, lo confermo”.

Guardando alla sua vita, chi ha avuto più paura di deludere?

“I miei genitori. Anche me stesso, certo, ma soprattutto loro”.

Ha un rimpianto per qualcosa che avrebbe voluto continuare a fare?

“Uno piccolo: aver smesso di giocare a tennis. Credo che avrei potuto arrivare molto più lontano. Non dico che sarei diventato Sinner o Musetti, però chissà. Rimarrà sempre un’incognita”.

Usando la metafora del tennis quando pensa di aver messo a segno un punto vincente nel suo percorso professionale?

“Escludendo quest’ultimo anno, in cui in tv abbiamo ottenuto ascolti incredibili, e mentre lo dico mi gratto, faccio il segno della croce e pure le corna, sceglierei la stagione in cui ho condotto due edizioni di Temptation Island, una a giugno e una a settembre. Nello stesso periodo ho partecipato a Tale e Quale Show e ad Amici Celebrities. È stato un anno pienissimo, durante il quale ho potuto mostrare tanti lati diversi di me. È successo tutto insieme ed è stato bellissimo”.

Prima della televisione lavorava in un negozio di telefonia in via del Corso. Che cosa ritrova di quel Filippo nell’uomo che è diventato?

“Soprattutto i sogni. Ricordo che andavo a pranzo con la mia collega Arianna e le dicevo: ‘Arianna, devo spaccare, devo riuscire, devo combinare qualcosa’. Tutti mi ripetevano che ero simpatico, facevo ridere, sapevo cantare e avrei dovuto provare a entrare nel mondo dello spettacolo. Continuavo a ripetermi che dovevo farcela. Ci speravo, un passo alla volta. Forse quei sogni li ho ancora. Anche grazie al teatro, magari, le persone potranno scoprire nuove capacità. L’ambizione è rimasta. Ma carattere, sentimenti ed emozioni sono gli stessi di allora”.

A scuola faceva il buffone, ma quando teneva davvero a qualcosa si impegnava moltissimo. È ancora così?

“A scuola, in realtà, non studiavo tantissimo. Ero fortunato perché ero sveglio e avevo una buona memoria. Sul lavoro, invece, sono un secchione. Quando preparo un programma o uno spettacolo teatrale, mi impegno come un toro. Sono precisissimo e voglio che tutto sia fatto bene. Anzi, dovrei imparare ad allentare un po’ questo lato del mio carattere, perché altrimenti si vive male. Ho sempre bisogno che sia tutto perfetto. Credo che dipenda anche dalle esperienze che ho affrontato da bambino”.

Quando ha capito che poteva scegliere il proprio percorso professionale, anziché accettare qualsiasi proposta pur di lavorare in televisione?

“Subito dopo il Grande Fratello, quando ho cominciato a rifiutare proposte che, secondo me, non mi avrebbero portato da nessuna parte. Mi sono detto: ‘Filippo, se devi tornare in televisione, fallo con un programma valido. Adesso scegli bene, non fare cavolate’. Così ho cominciato a dire molti no. Poi sono arrivate opportunità che ritenevo più adatte. Per esempio, Stai all’occhio, un programma di sessanta puntate per Mediaset Premium, in cui andavo in giro con il microfono. Successivamente ho accettato di fare l’inviato in una trasmissione di Rai 1 condotta da Claudio Lippi ed Elisa Isoardi. Erano soltanto quattro puntate, ma in prima serata. Non era niente di straordinario, però mi sembrava un’esperienza giusta, così come le ospitate da Maurizio Costanzo. Non volevo fare cavolate soltanto per apparire sul piccolo schermo. In quel periodo ho capito che ero io a decidere e che scegliere è fondamentale”.

E se il telefono non fosse mai squillato? Quale strada avrebbe intrapreso?

“Avrei sicuramente continuato a lavorare. Sono un lavoratore, l’ho sempre fatto dalla mattina alla sera. Non so esattamente quale professione avrei scelto, ma credo che avrei cercato di avviare un’attività mia. Trascorrere ogni giorno nello stesso negozio, ripetendo le stesse mansioni, cominciava a starmi stretto. Forse avrei aperto un ristorante oppure mi sarei dedicato alla moda, magari come rappresentante di abbigliamento. Mi sarebbe piaciuta un’occupazione dinamica, che mi permettesse di muovermi senza rimanere sempre nello stesso posto”.

Nello stesso posto però è rimasto: Roma. Quali sono i luoghi della città che la fanno sentire immediatamente a casa?

“Se parliamo di quartieri, le direi Villa Bonelli, Colli Portuensi, Portuense, dove abito. Oppure Trastevere. Sono i luoghi della mia vita, quelli che conosco fin da bambino. C’è però un posto molto diverso in cui vado quando sono triste, ho bisogno di riflettere o di ritrovare le energie: il pontile di Ostia. Di solito ci vado alle due di notte, quando non c’è nessuno. Rimango lì a pensare. A volte mi sfogo, altre piango, altre ancora recupero semplicemente le forze. Il pontile di Ostia è il mio rifugio”.

E se il teatro fosse davvero una casa, come la descriverebbe?

“Meravigliosa, accogliente, calorosa. Mi fa pensare a una casa di montagna in inverno. Anche il rosso delle tende richiama quell’atmosfera calda, mentre fuori fa freddo. Con un profumo legnoso, ma anche dolce. Per me il teatro è proprio questo: un luogo in cui stare bene, sentirsi accolti”.