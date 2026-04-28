Filippo Checchi morto a 14 anni, calciatore della Nuova Tor Tre Teste era il figlio dell'ex fondista Valerio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto a soli 14 anni Filippo Checchi, giovanissimo calciatore della Nuova Tor Tre Teste. La notizia della tragedia ha sconvolto la società dilettantistica, tutto il mondo del calcio giovanile e anche la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), che ha espresso vicinanza al papà Valerio, ex campione dello sci di fondo. Il ragazzo è stato ucciso da un male contro cui ha lottato per mesi.

La morte di Filippo Checchi

A dare notizia della morte di Filippo Checchi è stata la GSD Nuova Tor Tre Teste, con la cui maglia il ragazzo giocava nella squadra degli Under 14.

La storica società dell’hinterland romano ha voluto manifestare tramite un comunicato tutto il proprio dolore, in un messaggio di addio al suo “piccolo grande” campione, esprimendo vicinanza alla famiglia: “Inutile cercare di trovare le parole giuste. Inutile porsi delle domande. Oggi è un giorno terribile. Il nostro Filippo Checchi non ce l’ha fatta. La tua forza, i tuoi sorrisi rimarranno per sempre dentro di noi” si legge nel profilo Instagram, accanto alla foto del 14enne.

Il cordoglio e la solidarietà

Secondo quanto riportato dalla testata locale CanaleDieci, Checchi ha combattuto contro un male che l’avrebbe portato alla morte in pochi mesi.

In seguito alla notizia, tante società e le istituzioni del calcio giovanile si sono strette attorno ai familiari con profondo cordoglio.

Tra i messaggi di lutto, anche quello della Lazio, attraverso il settore giovanile “Piccole Aquile 1900”: “Tutta la Lazio si unisce al dolore per la tragica scomparsa di Filippo. Ai genitori e ai suoi cari le più sentite condoglianze”.

Il messaggio della Fisi

A manifestare dolore per la tragedia anche la Federazione Italiana Sport Invernali, in una nota stampa in cui il presidente Flavio Roda, insieme al Consiglio Federale e a tutta la Federazione, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia.

Il nonno di Filippo, Pierluigi Checchi, è stato per anni consigliere della Fisi, mentre il padre Valerio è un ex campione nella Coppa del Mondo di sci di fondo, in cui è stato protagonista con l’Italia dal 2001 e il 2014, ed è oggi allenatore del Comitato Lazio-Sardegna.

Il funerale di Filippo Checchi sarà celebrato mercoledì 29 aprile a Subiaco, in provincia di Roma, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo.