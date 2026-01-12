Filippo Contri, il successo con Carlo Verdone e il percorso del teatro: “Il coraggio di rimettersi in ascolto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che arrivano a conoscersi tardi. Non perché non abbiano mai provato a guardarsi dentro, ma perché per anni hanno dovuto difendersi dall’immagine che il mondo aveva scelto per loro. Filippo Contri è uno di quei casi. È cresciuto in un contesto in cui la superficie parla prima di te: il quartiere, il volto pulito, gli occhi chiari, l’idea di “privilegio” che ti precede e ti cristallizza. Lui racconta di aver passato l’adolescenza e una buona parte dell’età adulta a fare i conti con questo sguardo addosso, spesso ostile, spesso prevenuto. Prima reagendo di pancia, con la forza, l’istinto, l’orgoglio. Poi capendo che quella corazza rischiava di diventare gabbia. C’è un prima e c’è un dopo, nella storia di Filippo Contri. Il prima è fatto di un percorso lineare, rassicurante, quasi esemplare: Economia, un lavoro solido nella consulenza, un futuro già tracciato. Il dopo nasce invece da un’inquietudine che non si può zittire. Contri la ascolta, la segue, la rischia. Molla tutto. Si espone. Passa persino dal Grande Fratello, mossa che ancora oggi divide, ma che per lui è stata un modo primordiale per dire: “Eccomi. Guardatemi davvero”. Poi lo studio, la formazione, la fatica di costruirsi da zero. E il cinema, la tv, fino al successo popolare di Vita da Carlo, accanto a Carlo Verdone. Ma il punto non è la carriera. Il punto è il movimento interiore che lo ha accompagnato. Oggi Filippo Contri è un uomo che prova a stare in verità con se stesso. A teatro questo percorso ha trovato una tappa decisiva. Brokeback Mountain, che sarà in scena al Teatro Quirino di Roma dal 13 al 18 gennaio, gli ha regalato un personaggio, Jack Twist, che non è solo un ruolo: è un varco emotivo. In lui ha ritrovato la fanciullezza, la leggerezza, la gioia istintiva, la curiosità, quella libertà che la vita adulta tende a limare. Jack lo ha obbligato a riaprire cassetti che aveva chiuso. A permettersi di essere meno rigido, meno controllato, meno “giusto”. A tornare vulnerabile. E poi c’è il lutto, la figura del padre, una presenza che resta anche quando non c’è più. Filippo Contri ne parla con una sincerità che spiazza: il dolore non lo nasconde, lo abbraccia. Lo usa come ponte verso la memoria, verso un rapporto fatto di amore, scontri, protezione, ferite e gratitudine. È un uomo che non teme le lacrime, perché per lui sono ancora una forma di vita. Dentro questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie c’è tutto: la fatica di crescere in una città come Roma, il peso degli stereotipi, la necessità di smontare continuamente quello che gli altri credono di sapere su di te, la paura e il desiderio di amare, il dubbio di diventare padre, la voglia di restare libero e insieme la consapevolezza che la libertà chiede responsabilità. C’è anche il corpo, il lavoro, la disciplina, la costruzione continua di sé come attore e come uomo. Ne esce il ritratto di una persona in movimento, che non pretende di essere arrivata, che sbaglia, inciampa, si emoziona, si interroga e non ha paura di mostrarsi fragile. Un uomo che recita solo sul palco, ma che non ha mai recitato nella vita.

Quando ha accettato di interpretare Brokeback Mountain a teatro, quale parte del mondo interiore di Jack l’ha colpita di più?

“La sua fanciullezza. Jack ha una leggerezza autentica, un modo di stare al mondo da sognatore, curioso, sempre un po’ in controtendenza. Quella tensione adolescenziale alla ricerca di originalità, che noi sperimentiamo tra i 14 e i 20 anni, in lui non si è mai spenta. È come se fosse rimasto aggrappato a quella fase, ma in modo sano. È rivoluzionario in maniera genuina, bella. Va alla ricerca di ciò che lo fa stare bene, con un atteggiamento edonistico ma non egoista, aperto, disponibile al gioco e alla scoperta. E questo suo lato mi ha toccato profondamente riscaldandomi il cuore”.

In che modo?

“Attraverso Jack, ho iniziato a guardare Edoardo Purgatori, il mio compagno di scena, con gli stessi occhi con cui guardavo i miei amici alle elementari. Ho cominciato a scherzare e a interagire con lui come non facevo da almeno dieci anni con altri. Ho rispolverato delle parti di me che avevo lasciato indietro, che appartenevano alle scuole medie o al liceo. Tutto questo perché Jack ti costringe a stare in un contesto in cui puoi permetterti di essere libero. E devi anche sforzarti di esserlo, per non ricadere negli stereotipi. Non fraintendiamo però la sua libertà: può sembrare superficiale, infantile, persino arrogante o sbruffona, ma in realtà è solo un modo per approcciarsi alla vita in maniera vera, piena, libera”.

Il termine “fanciullesco” che ha usato prima è perfetto.

“Nello spettacolo, a un certo punto, Jack esce di scena. A volte, in quei frangenti, da dietro le quinte guardo Edoardo e mi concentro su cosa sta succedendo sul palco… e mi dispiace perdere Jack. Mi dispiace tantissimo per questo ragazzo, questo angioletto che se ne va. Non è giusto: mi fa davvero male. All’inizio, non avevo questa empatia. Vedevo il personaggio dall’esterno, ‘americano, un cowboy fuori dalle righe’. Avevo forse un approccio un po’ semplicistico. Ma sono fatto così: prima faccio le cose e poi le capisco, al contrario di Edoardo che prima capisce e poi fa. E forse è proprio questa differenza che ha reso il nostro lavoro insieme così bello. Nel mio caso, ho dovuto prima interpretare Jack per poi capirlo. E adesso che l’ho capito, non vedo l’ora di interpretarlo ogni sera”.

Ha appena detto che Jack le ha fatto riscoprire una parte di sé, quella delle scuole elementari, medie e del liceo. Perché aveva messo da parte questo suo lato?

“Perché crescendo cambiano tante cose. Crescono gli amici, ognuno prende la propria strada, con la propria educazione, il proprio modo di affrontare la vita. Incontri professori, vivi con i tuoi genitori, ti ritrovi immerso in un percorso che a volte ti viene mostrato, altre volte imposto e altre ancora solo raccontato. E in tutto ciò perdi un po’ il contatto con te stesso. Si crea una specie di riflesso, uno specchio di quello che vorresti essere, ma non riesci più a trovarti davvero. E in quei momenti non serve chiudersi, non aiuta tapparsi le orecchie. Al contrario: è proprio allora che bisogna aprirsi, mettersi in ascolto, anche per capire cosa si ha realmente intorno. Non puoi essere empatico verso gli altri se sei completamente centrato su te stesso, per vivere abbiamo bisogno anche degli altri: devi diventare più calmo, meno impulsivo, meno convinto di avere sempre la risposta pronta. Devi smettere di essere rigido, pragmatico. Perché altrimenti, se hai un minimo di Jack Twist dentro, finisce che vivi male”.

Soprattutto se abiti in una città come Roma…

“Non sei come Jack in mezzo al nulla del Wyoming, dove incontri un pastore ogni mille metri e puoi permetterti di prenderlo in giro senza conseguenze. Qua invece, puoi farlo con il primo che incontri in macchina ma al terzo è sicuro che litighi. E vale ovunque: a scuola, all’università, al lavoro, anche quando giochi a calcio con gli amici. Per trovare il tuo posto nel mondo, devi far respirare la tua essenza. Jack non aveva tutti gli strumenti per capirlo. Io sì, per fortuna”.

Quali sono stati i suoi strumenti?

“Ho avuto mio padre e mia madre. Ricorderò sempre un episodio: un giorno tornai a casa con una maglietta nera con la scritta bianca ‘Odio tutti’. Mi piaceva, la mettevo sotto la divisa di ginnastica: era un modo per distinguermi. Durante uno scrutinio, mio padre mi chiamò. Avevo preso una buona pagella, avevo la media del sei e mezzo, ma lui guardava solo tre voti: arte, ginnastica e inglese. Se in quelle materie avessi avuto meno di sei, avrebbe voluto dire che in classe facevo confusione. Se invece era sotto il sette, secondo lui significava che mi comportavo da idiota. Quel giorno mi fece tirare fuori la maglietta e i costrinse a tagliarla. Mi disse che dovevo imparare a farmi voler bene dalle persone. E anche a volere loro bene: che senso aveva quel messaggio di odio, che tipo di sentimenti stavo coltivando? Ecco, quello era un modo per farmi capire che ribellione e solitudine vanno bene fino a un certo punto, ma poi si cresce. E, quando accade, certe parole o comportamenti non puoi più lasciarli andare per conto proprio, senza dar loro un significato: tutto quello che ci sta intorno ci spinge, ci modella, ci mette in condizione di cambiare, di maturare. Ma ciò non implica il perdere la semplicità, la bellezza del gioco, la curiosità. Anche se io stavo per perderla…”.

Come?

“Stavo per fare carriera nella consulenza. Avevo firmato un contratto a tempo indeterminato. È accaduto cinque anni fa, quando un’occasione del genere valeva oro: c’era gente che avrebbe fatto follie per essere al posto mio. Con il bonus Renzi sarei arrivato a un fisso di 1.580 euro al mese, ogni mese. Per citare Checco Zalone: avrei avuto tredicesima e quattordicesima, come lanciare una freccia e prendere due agnelli. Però, sentivo che stavo perdendo tutto. La mia curiosità si doveva accontentare solo di quelle tre ore del venerdì sera, quando l’ufficio chiudeva. Il resto della settimana era tutto anestetizzato e ogni scelta, a cominciare da un semplice viaggio, complicata, faticosa, troppo calcolata. Un giorno mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che non volevo vivere in quel modo per tutta la vita. E ho preferito rischiare: reinventandomi una carriera, quella di attore, che non sapevo nemmeno se si sarebbe concretizzata. Ma dovevo almeno provarci a inseguire quello che desideravo realmente. Ecco, in quel momento ha vinto il mio Jack Twist interiore. Se avesse vinto il mio Ennis Del Mar, probabilmente oggi sarei un amministratore delegato in una società di consulenza. Ma sarei spento”.

Per lei quanto è stato difficile liberarsi dagli stereotipi?

“Io ci sono nato dentro agli stereotipi. Sono incasellato dal posto in cui sono nato, da quando sono nato e da come sono nato. Già il fatto di essere biondo con gli occhi azzurri, romano, zona nord, diciamo pure Parioli (anche se a me non piace dirlo), mi ha messo un’etichetta addosso fin da subito. Avevo anche la macchinetta, perché mia madre non voleva che girassi in motorino. Quindi, sono sempre stato visto come ‘il bel ragazzetto biondo, occhi azzurri, con la macchinetta, dei Parioli’. È sempre stato tutto un susseguirsi di pregiudizi. Già a quindici anni sapevo che, se uno avesse suonato il clacson per strada e visto uno come me alla guida, avrebbe pensato subito: ‘Ecco, un altro stronzo dei Parioli’. E questa consapevolezza mi ha ferito e fatto male. Mi ha costretto a dover esibire una parte di me che, in realtà, nemmeno mi apparteneva. Dovevo essere ‘di più’, dovevo dimostrare che non ero quello che sembravo. E, come Jack Twist, mi sono sentito costretto ad essere over, a esagerare, per farmi rispettare”.

Ovvero?

“Da ragazzino dovevo alzare le mani, impormi, per non farmi mettere sotto. Non sono mai stato un bullo, ma stavo sempre con i più grandi, i più prepotenti, i più maleducati. E, invece di entrarci in empatia o farci amicizia, mi ci scontravo: per me era l’unico modo per difendermi. Col tempo ho capito che potevo approcciare le persone in modo diverso: se uno mi stava simpatico, anche se era un prepotente, potevo parlarci, entrarci in dialogo, provare a fargli capire che non condividevo il suo atteggiamento. Ma ci ho messo tempo, appunto. Perché farsi accettare, soprattutto in una città come Roma e in un quartiere come il mio, dove comunque cresci in un certo tipo di realtà, è complicato”.

La giungla della città?

“Non mi vergogno di dire che sono cresciuto in una famiglia benestante, anche se non viziato. Mio padre non era borghese: veniva, come dico sempre, ‘dalla pozzanghera’. Mia madre invece ha respirato un po’ di borghesia. Ma era un equilibrio. La paghetta era quella: 40 euro il venerdì, finivano il sabato. Se ne chiedevo altri 5, mio padre non me li dava. Però sapeva che mia madre magari me ne passava 15. Mai più di quelli, però. Questo per dire che sì, ero in mezzo a ragazzi che si potevano permettere di strappare un biglietto per Amsterdam e ricomprarlo il giorno dopo, mentre io quei soldi non ce li avevo. E allora, per farmi vedere diverso, per dimostrare che non ero come gli altri, ho dovuto imparare a comunicare in altro modo: con uno sguardo, una spinta, un’espressione, un silenzio o dieci parole dette in un altro tono. Dovevo essere fuori dagli schemi. E ancora oggi mi sento a disagio con le immagini che gli altri si fanno di me. Combatto ogni giorno contro le etichette. Ognuno si porta dietro delle ‘casacche’ che non si è messo da solo. E se sei uno che respira, che conta fino a dieci e se ne frega, magari riesci a conviverci. Ma io non ce la faccio. Mi dà fastidio. A volte mi ritrovo a parlare da solo per strada, solo per far vedere che non sono quello che pensano. Non sopporto tutto ciò, sin dal giorno zero”.

Mi permetta la battuta: ma lei a un certo punto si è complicato la vita anche da solo entrando come concorrente al Grande Fratello…

“Se fosse stato per me, non avrei mai fatto il Grande Fratello. Non lo rinnego ma all’epoca, non avevo idea di cosa comportasse, quasi non avevo nemmeno i social. Avevo sì un account che si chiamava e si chiama FilippoContri88 quando io in realtà sono del 1992 (l’88 era il numero di maglia che avevo quando giocavo in porta a calcio). Su quell’account allora c’erano solo dieci foto: io in Perù con mia madre, in Brasile con il mio migliore amico Carlo, in Costa Rica… qualcosa di molto semplice e basic. Poi un giorno, proprio il mio amico Carlo ha chiamato e mi ha proposto di partecipare alle selezioni del reality: ‘Ti fai notare, conosci qualcuno in più, proviamo’. E così è iniziato. Ma ripeto: non avevo idea di cosa fosse in concreto. Mi ricordavo vagamente giusto le prime edizioni, quelle che guardava mia sorella che ha otto anni più di me. Ma io non avrei mai accettato di prendervi parte se non avessi già avuto la consapevolezza che volevo fare l’attore: quella faccia da qualche parte doveva pur cominciare a farsi vedere. Era il mio modo per dire che c’ero anch’io, che volevo essere ripreso da una macchina da presa e raccontare ciò che avevo dentro. Certo, ho fatto gaffe, errori, figuracce. Ma speravo che qualcuno si accorgesse di me”.

Ed è accaduto…

“Il giorno che sono uscito dal Grande Fratello, mi trovai a cena con Barbara D’Urso, la conduttrice di quell’edizione, ed Enrico Lucherini, il mitico ufficio stampa. E con Enrico fu surreale: aveva 88 anni, ancora vispo come un’ape, e mi guardò dritto negli occhi, si alzò e mi disse che avrei dovuto fare l’attore. Sul momento, non diedi nemmeno peso alle sue parole e lo ascoltavo come si farebbe con un nonno, nonostante lui fosse molto serio. Fu Barbara che mi invitò a prestargli ascolto, a chiedergli il numero e a segnarmi ogni cosa. E il giorno dopo andai nel suo ufficio. Non è che Enrico mi abbia poi spalancato chissà quali porte, ma mi diede tre consigli semplici che mi hanno aiutato: ‘Allontanati dalla televisione, trovati un corso di recitazione e trovati un agente’. Tutto come se fosse la cosa più normale del mondo”.

E per lei non lo era?

“Il punto è che non conoscevo nessuno a cui chiedere da dove cominciare. Così iniziai a fermare le persone per strada. Giuro. Se vedevo attori o conoscenti che avevano già lavorato, li fermavo: ‘Scusa, dove hai studiato? Con chi?’. In quel periodo mi ero iscritto a più scuole: da Francesca De Sapio, da Alessandro Prete, da Jenny Tamburi. Ma ancora ero sotto contratto a tempo indeterminato con Deloitte. Da settembre a dicembre, ho cercato di capire cosa volessi fare davvero della mia vita. Ma poi l’amore per il mestiere di attore ha fatto il resto. Quando andai a parlare con l’amministratore delegato di Deloitte e con il responsabile delle risorse umane, fui netto: ‘Non continuo, da gennaio studio recitazione. E presto lavorerò solo con quello’”.

La recitazione, nella sua vita, c’era però prima del Grande Fratello. Aveva già provato a intraprendere quella strada, no?

“Sì, ci avevo provato. Ma ogni volta finiva che mi chiedevano soldi: per il book, per entrare nelle agenzie, per fare corsi. A un certo punto dissi a mia madre che non avrebbe funzionato: nessuno ci conosceva, nessuno ci avrebbe aperto una porta. E lei mi rispose che avevo ragione, che quello dell’attore era solo un hobby che potevo coltivare. Mio padre aggiunse un ‘te l’ho sempre detto’. E così mi iscrissi a Economia. Non era la mia strada ma mi sembrava l’unica che potevo percorrere”.

Suo padre oggi non c’è più. Se le chiedessi di raccontarmelo in poche parole, qual è il primo ricordo che le viene in mente?

“La persona più incredibile del mondo (la voce di Contri viene rotta dall’emozione, ndr). Quella che mi ha fatto sentire al sicuro per sempre. Mi ha dato dei valori profondi. Ma abbiamo avuto anche dei contrasti, eh. Tanti. Alcuni di quei contrasti avrei voluto risolverli, parlarne meglio, con più maturità, con una dialettica diversa. Ma poi il tempo a disposizione finisce, l’età cambia le priorità e certe cose non si riescono più a dire. Con mia madre ci sono riuscito di più. Ho avuto anche con lei dei contrasti, ma meno forti. Però papà era… papà era unico”.

Ne ha parlato con Edoardo Purgatori, suo partner in scena, che ha vissuto la sua stessa perdita?

“Sì, tanto. Però la sua ferita è più recente e, quindi, per natura rimango un passo indietro. Sono da sempre stato così: se so che qualcuno sta vivendo un dolore simile, non voglio invadere. Non vado da lui a dirgli che so cosa prova. Aspetto. Resto in ascolto. Se una persona vuole parlarne, si apre da sola”.

Il suo sarà un dolore meno recente ma la commozione ancora si palpa. Se prova dolore, si fermi e non me ne parli.

“Le rivelo un segreto: a me la commozione piace. Quando arriva un’emozione, se non è rabbia, io l’abbraccio. La commozione, il dispiacere, anche se forti, non mettono a disagio nessuno. Anzi, ti portano più vicino al ricordo, più vicino alla persona che hai amato. È come se, piangendo, mio padre fosse più vicino, come se lo vedessi di nuovo. E allora io abbraccio quella sensazione perché mi regala una lente d’ingrandimento. Se mi fanno le domande giuste, è come se potessi vedere le mani di mio padre o i suoi capelli ancora più nitidamente. Quindi, non mi dà fastidio parlarne. Anzi. Alla fine, papà è sempre stato la persona più incredibile del mondo. E ora so bene cosa significa esibirsi e non avere più quello sguardo, il suo, dietro. Può applaudire il pubblico, può esserci l’emozione di una prima, di una seconda, di una terza… ma se non c’è l’applauso dei tuoi genitori, è come se non ci fosse nessuno. Recito per loro: certo, per vivere ho bisogno anche dell’applauso degli altri, ma il mio vero pubblico, l’unico che conta, sono loro”.

A trasmetterle la passione per il cinema è stato proprio suo padre. Cosa pensa che le direbbe oggi se avesse la possibilità di vederla sul palco in Brokeback Mountain?

“Si farebbe un sacco di risate. Mi prenderebbe in giro, direbbe battute stereotipate, maschiliste da padre di famiglia etero basico. Figuriamoci, poi, cosa direbbe con gli amici o al lavoro… Però, sarebbero le battute più dolci del mondo. Perché mio padre era anche la persona più libera che io abbia mai conosciuto. Sarebbe felice di avere un figlio che si può permettere di baciare un ragazzo per 24 ore al giorno, per 90 giorni di fila, perché entra nei panni di una persona che ama”.

Cosa le restituisce il raccontare l’amore in scena?

“Portare in scena l’amore è impagabile. È come se ogni volta disegnassi dei cuori su una tela e qualcuno se li comprasse. E farlo con Edoardo è ancora più bello. Non so se papà sarebbe stato fiero all’inizio, se mi avrebbe spinto a farlo. Sicuramente ne avremmo discusso. Ma lui era in gamba: quando vedeva che avevo voglia, mi sosteneva. Una volta, per esempio, gli chiesi dei soldi per andare in Brasile a fare surf. Lui inizialmente rispose di no. Era ottobre, ero appena tornato dalle vacanze ed era comprensibilmente preoccupato per gli esami che avrei dovuto sostenere all’università. Allora mi presentai con un diario: avevo scritto, giorno per giorno, da ottobre a gennaio, tutte le pagine che avrei studiato, avrei letto ogni libro tre volte prima degli esami. E quando vide quella tabella mi disse: ‘Se vuoi andare in Brasile, vai’. Alla fine, non partii, per altre ragioni indipendenti da noi. Ma fu uno di quei momenti in cui capii che se mio padre avesse visto anche solo il 10% del mio impegno mi avrebbe dato fiducia. Sono sicuro che, se vedesse quello che sto facendo oggi per costruire questo percorso, per cercare di farmi vedere (da brutto, da bello, da simpatico, da tenebroso, con barba o senza, in qualsiasi ruolo), mi avrebbe dato fiducia e non mi avrebbe ostacolato. Chissà? Magari avrebbe pure prodotto dei miei cortometraggi, se avesse avuto dei soldi da parte”.

Anche lei è eterosessuale, non è un mistero. Che cosa l’ha spinta allora a interpretare un personaggio come Jack, che in teoria poteva mettere in discussione la sua immagine pubblica? Già in passato aveva recitato in un film a tematica LGBTQIA+, Amici per caso.

“In Amici per caso interpretavo un omofobo, mica un personaggio omosessuale. Forse per quello poi ho sentito il bisogno di riequilibrare le cose (ride, ndr)! Ma tempo fa ho portato in scena anche Sexual Fluidity, una specie di Brokeback Mountain moderno ambientato in un appartamento nel 2030, scritto da Silvano Spada, un testo molto forte. Dopo quello spettacolo, in tanti mi chiedevano se fossi ‘fluido’ per davvero. Ma ho ricordato che ho scelto questo mestiere proprio perché mi permette di vivere tutte le vite che non vivrò mai nella realtà. Voglio essere il criminale tormentato, il santo, l’amante appassionato, il filantropo, quello che cammina scalzo o bacia chiunque, se serve alla storia. Per me non conta l’etichetta: conta raccontare bene una storia, in questo caso sull’amore e sul coraggio. Poi se davanti hai Edoardo Purgatori, che è un attore con cui c’è confidenza e fiducia vera, tutto diventa più facile. È una questione di ascolto”.

La domanda delle domande: cos’è l’amore per lei?

“L’amore è fiducia. È voler giocare insieme. È ascolto. È stare in ascolto dell’altro per gran parte del tempo che hai”.

E non le fa paura?

“Sì, certo. Perché l’amore può finire. O perché muore, o perché cambia. Ma anche perché ti limita. Quando ami davvero, non puoi amare tutti: è una scelta che implica sacrifici costanti. È come specializzarsi in qualcosa: rinunci ad altro. E questo spaventa. Però, quando hai la fortuna di amare e di essere amato, allora devi solo goderti ciò che hai davanti. Finché c’è. È come se ti arrivasse la freccia di Cupido: ti trafigge, e tu devi farti trafiggere se vuoi vivere davvero”.

E lei, che l’amore l’ha conosciuto anche da figlio, si sentirebbe pronto a viverlo da padre?

“È una responsabilità enorme. Qualche giorno fa parlavo con un ragazzo in palestra, ha una figlia di tre anni. Mi ha spiegato che è bellissimo. Gli ho risposto che mi piacerebbe, se l’amore con la mia compagna diventasse così grande, prendermi quella responsabilità. Ma mi fa anche paura perché la morte mi fa paura, l’idea che qualcuno possa soffrire per te o tu per loro… È inevitabile, ma fa male. Capisco oggi mia madre, che non dormiva finché non ero a casa: aveva perso suo padre in un incidente stradale e temeva per me, e io non voglio vivere così. Non voglio sentire addosso quel tipo di ansia ogni giorno: vorrei semmai perdere il respiro per altro, per una vittoria della Roma per uno a zero o per un premio al mio essere attore”.

Paura quindi di far rivivere a un figlio il dolore che ha vissuto lei?

“È anche un modo per proteggere la mia fanciullezza. Quando sei responsabile di qualcuno, tutto cambia. Io adesso voglio ancora vivere per me. Anche in coppia. La coppia non deve per forza diventare famiglia subito. Voglio consolidare il mio lavoro, vivere altre conquiste con la famiglia che ho già. Poi, se un giorno arriverà un figlio o una figlia, sarò la persona più felice del mondo. Mi piacciono i bambini. Mi piace giocare con loro come se fossero adulti. Mi piace quando ti sorprendono. Ma, per ora, i figli degli altri sono più belli: lo dico perché non ne ho di miei ma c’è tempo ancora”.

Se il premio di cui sopra arrivasse, cosa vorrebbe ci fosse scritto nella motivazione?

“Non lo so… A Filippo Contri, un attore al quale abbiamo voluto bene e che ci ha fatto ridere. Vorrei far ridere le persone, anche quando in scena le faccio piangere con qualcosa di drammatico. Vorrei che la gente si sentisse libera di ridere e piangere con me. E sì, che potesse volermi bene. Perché, per come sono fatto io, quando conosco qualcuno, mi ci affeziono facilmente. Ho imparato, purtroppo, che non si può dare amore a tutti ma col mio lavoro posso dare molto a tante persone. E vorrei farlo, trovando persone che mi diano l’opportunità di farsi abbracciare”.

Ma lei si abbraccia?

“Sì”.

Cosa la aspetta dopo Brokeback Mountain?

“Vorrei che l’esperienza in teatro non finisse mai. Edoardo, Malika Ayane, Mimosa Campironi, Matteo Milani… me li porterò con me per sempre. Voglio loro un bene dell’anima. E questo può accadere solo se vivi davvero Jack dentro di te e se le persone intorno a te riescono ad accoglierlo: pochi mestieri ti permettono un’esperienza del genere”.