Filippo Diaco scambiato con Pierluigi, consigliere comunale "insultato per l'intervista ad Alberto Ravagnani"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il consigliere comunale di Bologna Filippo Diaco è finito bersaglio di un’ondata di commenti offensivi sui principali social dopo essere stato scambiato per il conduttore Pierluigi, a causa dei tag errati apparsi in seguito alle polemiche scatenate dall’intervista trasmessa a BellaMà ad Alberto Ravagnani, a cui la Rai ha poi risposto con formali scuse per i toni usati.

Filippo Diaco scambiato per Pierluigi dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani

Uno scambio di persona sui social ha coinvolto Filippo Diaco, consigliere comunale a Bologna ed esponente delle Acli, scambiato dagli utenti per il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco.

L’equivoco è scaturito dalle reazioni nate dopo la trasmissione dell’intervista ad Alberto Ravagnani nel programma BellaMà su Rai 2, durante la quale erano state rivolte al concorrente di Ballando con le Stelle domande sulla propria vita intima in modo abbastanza insistente.

Filippo Diaco ha spiegato di essersi accorto dello scambio accedendo ai propri profili al termine di un impegno istituzionale: “Ho trovato commenti come ‘vergogna’ e ‘abbi rispetto’. Non capivo. Poi ho visto la foto di Pierluigi e ho capito l’errore. Una terza persona mi aveva taggato in un video, probabilmente cercando il primo Diaco trovato, senza verificare”.

Le parole del consigliere

Il politico ha voluto chiarire la totale estraneità alla vicenda, sottolineando le differenti traiettorie personali e professionali che lo separano dal noto conduttore tv. “Mi ha fatto sorridere, tra noi c’è una bella differenza”.

“Sono nato in Germania, cresciuto in Calabria e vengo dal mondo cattolico e dalle Acli- ha spiegato il consigliere comunale – Non ho mai fatto il giornalista e non attaccherei un sacerdote. Non voglio entrare nel merito di quella vicenda, né prendermela con Pierluigi”.

“Il punto è che qualcuno ha colpito me pensando di colpire lui”, ha precisato Filippo Diaco, cercando di evidenziare con quanta facilità disinformazione e odio possano diffondersi in rete.

L’allarme sull’odio social

La vicenda ha spinto il consigliere bolognese a sollecitare un intervento educativo da parte delle istituzioni e delle associazioni per prevenire le aggressioni verbali generate dalla superficialità digitale. Pur avendo affrontato con ironia quanto accaduto, Filippo Diaco si è comunque detto preoccupato per gli effetti che simili dinamiche possono generare su persone più vulnerabili o sui minori.

“Serve un lavoro comune tra istituzioni e terzo settore. Servono percorsi di educazione digitale per adulti e minori, facendo rete con le associazioni. Prima di condividere, commentare o taggare qualcuno bisogna fermarsi e verificare. Oggi basta poco per trasformare un errore in un’aggressione”, ha concluso l’amministratore.

Da chiarire che. sul fronte televisivo, la Direzione Intrattenimento Day Time Rai e lo stesso conduttore hanno manifestato rammarico per i toni assunti durante l’intervista.