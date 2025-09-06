Filippo Facci e la morte assistita del padre, le rivelazioni del giornalista su cocaina, screzi e querele
Il giornalista Filippo Facci tra carriera, provocazioni e vita privata. Le confessioni sul consumo di droga e sulla morte assistita del padre
Fra controversie, cadute e successi, il giornalista Filippo Facci si è raccontato in un’intervista senza filtri, parlando dell’aiuto fornito al padre per la morte assistita, il suo passato da consumatore di cocaina e numerosi altri aspetti della sua vita e carriera, fra passioni, provocazioni e screzi.
Filippo Facci e la morte assistita del padre
Dagli inizi da fotomodello per il “Paninaro” agli episodi più difficili, fra scandali e trionfi. Nella sua intervista al Corriere della Sera, Filippo Facci ha rivelato in particolare di aver partecipato alla morte assistita – mai dichiarata – del padre.
“Aveva un tumore ai polmoni. Gli facevo fumare le ultime sigarette a letto” ha ricordato il giornalista. “È stata una morte assistita non dichiarata. Un’amica medico ci ha aiutati con le cure palliative ad accelerare la pratica di incoscienza. Lui era d’accordo”.
Una delle provocazioni di Filippo Facci: con la maschera di Alessandro Sallusti alla Scala di Milano
Interessante anche il passaggio in cui Facci ha ricordato i problemi avuti con la droga, poi superati. “Quella cosa risale a 25 anni fa” ha precisato. “La cocaina può darti l’idea di risolvere la mediocrità della vita, non fosse che ti ammazza. Sono riuscito a smettere da solo”.
Le liti private e pubbliche
Un esempio sono i giudizi sul wokismo (etichettato “come una forma di stupidità umana”), sul femminismo intersezionale (criticando una “gerarchia tra donne degne e indegne di solidarietà”) e sulla propria definizione scientifica del razzismo (“in realtà non esiste, esistono solo xenofobia e discriminazione”).
Nella vita privata, oggi Facci vive con una donna più giovane di 23 anni, conosciuta sui social network. Ma in passato ha affrontato accuse di stalking nei confronti di un’ex compagna.
Chi è Filippo Facci
Filippo Facci è considerato una figura controversa del giornalismo italiano. Dalle prime esperienze alle collaborazioni prestigiose con testate come Repubblica, l’Unità e Il Giornale, ha costruito una carriera solida segnalandosi anche come scrittore su musica classica e politica.
Con un carattere iconoclasta, non esita a manifestare posizioni forti su temi divisivi come la morte assistita, il wokismo e il femminismo.