Filippo Magnini piange a Ballando con le stelle per Rosolino: "Combatte delle battaglie che non sappiamo"

Filippo Magnini, dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle, si è commosso pensando all’amico Massimiliano Rosolino. Quest’ultimo è al fianco di Milly Carlucci nel ruolo di “inviato” nella Sala delle Stelle, al posto di Paolo Belli. Magnini, tra le lacrime, ha ricordato che “ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo”. Sui social si è diffusa l’ipotesi che il riferimento fosse alla malattia di Natalia Titova, compagna di Rosolino.

Magnini si commuove per Rosolino

Quello che passa da Ballando con le stelle è un messaggio di amicizia: Filippo Magnini piange pensando a Massimiliano Rosolino. Il concorrente aveva appena concluso la sua esibizione di rumba accanto alla maestra Alessandra Tripoli, quando ha preso la parola.

Consapevole di andare fuori tema, l’ex campione di nuoto ha aperto il suo cuore all’amico. Si è rivolto a Rosolino e al pubblico, dicendo: “Ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo”.

IPA In foto Massimiliano Rosolino

Tanti messaggi di affetto e solidarietà sono arrivati per Magnini e Rosolino dopo questo scambio sincero di emozioni. C’è chi si domanda se la frase faccia riferimento alla malattia di Natalia Titova.

Cosa ha detto

Massimiliano Rosolino, quest’anno, ha il ruolo di “inviato” nella Sala delle Stelle per il programma, al posto di Paolo Belli, che invece è tra i concorrenti. Magnini ha voluto fare riferimento al suo sorriso.

“Ho pensato a un mio amico che è lì nella Sala delle Stelle, che è Massimiliano. Lo vedo sempre sorridente”, ha spiegato il motivo della sua commozione. “Ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo”, ha aggiunto.

La malattia di Natalia Titova

Di recente sembra che l’osteomielite di Natalia Titova sia peggiorata. La ballerina, anche senza una diagnosi definitiva, ha sempre dovuto fare i conti con un’infiammazione delle ossa causata da un batterio.

Lei stessa ha raccontato che, da bambina, quando ha iniziato a ballare, non sentiva dolore: “Semplicemente, ho costruito senza saperlo un mio equilibrio fin da subito, in modo da non sforzare troppo la gamba. Mia mamma invece era contraria, perché sapeva che questo problema poteva interferire con il ballo”. In quell’intervista aveva dichiarato di convivere serenamente con la malattia da sempre.

Il sospetto che il messaggio di Magnini fosse riferito alla malattia arriva dai social, dove si parla di un possibile peggioramento delle condizioni della Titova. Inoltre, alcuni utenti hanno notato come, tra le voci dei giudici, si senta sussurrare: “Riguarda Natalia Titova”.