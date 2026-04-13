Filippo Scicchitano, l’attore su Rai 1 in La buona stella: “La paura di vedere la felicità sparire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che, quando parlano di sé, sembrano voler proteggere un’immagine. Costruiscono una distanza, indossano una maschera, trovano una formula giusta per ogni risposta. Filippo Scicchitano no. Protagonista dal 13 aprile di La buona stella, la nuova serie di Rai 1, Filippo Scicchitano parla di sé come se fosse ancora quel ragazzo che si è trovato nel cinema quasi per caso, senza averlo scelto davvero, senza averlo pianificato, senza nemmeno essere sicuro di meritarselo. E forse è proprio questo il punto più umano e più interessante della sua storia: il fatto che, anche dopo il successo, anche dopo Venezia, anche dopo i film, le serie, il riconoscimento del pubblico e degli addetti ai lavori, continui a convivere con la sensazione di non essere abbastanza. Dietro il volto lanciato da Scialla!, dietro l’attore che oggi torna protagonista con un racconto in grado di esaltare le fragilità umane, c’è un uomo che ha passato anni a sentirsi fuori posto. Fuori posto a scuola, fuori posto nella sua famiglia, fuori posto perfino nel cinema. C’è un ragazzo cresciuto in un ambiente che lui stesso definisce tossico, abituato a non sentirsi dire bravo, convinto per molto tempo che mostrare fragilità fosse una colpa. Uno che, ancora oggi, fatica a riconoscersi il merito del lavoro che fa. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, partita da Simone, il protagonista della nuova serie Rai, si finisce inevitabilmente per parlare di tutt’altro: del rapporto complicato con il padre, delle crisi di ansia, della terapia, della paura di essere visto come debole, della difficoltà di sentirsi davvero felice. Filippo Scicchitano racconta di quando, durante le riprese de La buona stella, ha pensato seriamente di mollare tutto. Racconta di quanto sia stato difficile accettare di stare male proprio mentre stava vivendo un momento importante dal punto di vista professionale. Racconta di quel paradosso che conoscono bene molte persone: avere davanti qualcosa che dovrebbe renderti felice e non riuscire comunque a sentirti bene. C’è un passaggio, in particolare, che restituisce tutto il senso di questa intervista. Quando dice di aver sempre vissuto con l’idea che la felicità potesse sparire da un momento all’altro. È una frase che spiega molto più di tante analisi, perché dentro c’è l’infanzia, il senso di precarietà, il timore costante che qualcosa di brutto possa accadere anche quando le cose sembrano andare bene. Eppure, nonostante tutto, Filippo Scicchitano continua a cercare. Continua a cercare una forma di equilibrio, un modo per stare al mondo, una possibilità di sentirsi finalmente all’altezza. Continua a sperare di fare un film o una serie che restino nell’immaginario delle persone. Continua a desiderare che qualcuno, un giorno, gli dica davvero che va bene così.

Non sono mai molto indulgente con le fiction e le serie, ma in La buona stella ho trovato diversi elementi interessanti: al di là del racconto in sé, è l’idea che il protagonista sia una sorta di antieroe che colpisce subito.

“Ha caratteristiche un po’ diverse rispetto a quelle che di solito vengono proposte in televisione, soprattutto nei protagonisti. Poi, Simone magari diventa un eroe nel corso della storia, o comunque compie azioni coraggiose. Però parte da una situazione molto difficile. È un personaggio profondamente depresso, ha sprecato molte occasioni, non vede né la figlia né la moglie ed è completamente travolto da tutto questo. È al limite”.

Simone è il fulcro della storia. Quando le è arrivata la sceneggiatura, che cosa ha pensato?

“Simone è un personaggio per il quale ho provato subito affetto ed empatia. Mi è stato simpatico fin dall’inizio, anche se all’inizio non si presenta in modo particolarmente amabile. Però il modo in cui riprende in mano la propria vita, nel corso della storia, me lo ha fatto apprezzare molto. Dentro questo personaggio c’erano molti elementi lontani dalla mia esperienza personale. Simone è un calciatore, uno che ha mancato l’occasione di arrivare magari in Serie A, pur essendo molto bravo, perché a causa di un infortunio si ritrova poi a giocare nelle categorie inferiori. A questo si aggiunge tutto il fallimento familiare. Non vede più la figlia, non riesce a vivere il proprio ruolo di padre e soffre molto per il fatto di non poterla vedere. Poi arriva anche la scoperta di avere una massa al cervello, una notizia che lo travolge completamente e lo abbatte. Tutto questo accade molto presto nella storia e lo porta davvero a toccare il fondo”.

Tenta quasi subito il suicidio…

“E avrà visto anche che ritrova casualmente del denaro in un bar dopo una rapina. Da lì la sua storia si intreccia con quella dell’altra protagonista, il maresciallo Stella interpretato da Miriam Dalmazio, che indagherà proprio su quella rapina e sul fatto che Simone, apparentemente, non c’entri nulla”.

Qual è stato l’aspetto del personaggio che l’ha messa più alla prova?

“Probabilmente il desiderio di resistere per la famiglia. È una dimensione che non conosco direttamente, perché non ho una figlia e non sono padre. Quando si interpreta un personaggio così, bisogna cercare di attingere a ciò che si ha dentro, anche senza aver vissuto determinate esperienze: Simone prova un sentimento molto forte nei confronti della figlia e dell’ex moglie, che continua ad amare. C’è poi tutta la componente della rassegnazione nei confronti della vita, una dimensione piuttosto lontana da me. Mi incuriosiva però il fatto di interpretare questo personaggio in un momento per me complicato anche sul piano personale: ho cercato quindi di immedesimarmi completamente. Ho lavorato con un coach, Alessandro Prete, che è stato molto bravo e mi ha aiutato nella preparazione del personaggio. Abbiamo fatto cinque giorni di lavoro molto intenso, entrando davvero nella storia e nelle emozioni di Simone. Tutto questo è accaduto in un periodo in cui, circa un anno fa, mi trovavo anch’io in una situazione personale difficile, soprattutto dal punto di vista dell’umore e delle emozioni. Uno stato che mi ha legato molto al personaggio, che vive una condizione simile alla mia. Naturalmente gli elementi sono diversi: Simone scopre di avere probabilmente un tumore, affronta situazioni completamente differenti e si ritrova molto disorientato. Però quel senso di rassegnazione, frustrazione e depressione mi è sembrato vicino. Per me, quella sensazione si è trasformata nel desiderio di portare a termine le riprese e farlo con dignità, cercando di restituire qualcosa al personaggio e alla storia. In fondo è la stessa sfida che Simone affronta nei confronti della sua famiglia e della fuga che intraprende con quei soldi”.

Che periodo era?

“Era un periodo di abbattimento e grande tristezza. Ho fatto molti anni di terapia, quindi nel tempo ho scoperto diversi aspetti di me: non è che l’anno scorso sia esplosa improvvisamente una crisi. Mi sono ritrovato dentro una crisi personale che non aveva a che fare con la sfera sentimentale o con un motivo preciso. Era più uno sconforto, una riflessione, un momento di forte scoraggiamento. Credo sia giusto ammettere l’esistenza di momenti di debolezza, come capita a tutti. E questi momenti possono coincidere anche con il lavoro. Le situazioni difficili, però, si possono affrontare comunque, con forza di volontà e con l’aiuto delle persone vicine. In questo caso il regista, Luca Bignone, mi ha aiutato molto. Mi è stato vicino, mi ha sostenuto e mi ha sempre fatto sentire importante all’interno della storia. Anche Laura Cravedi, che interpreta nel racconto la mia ex moglie, è stata molto importante per me. Sentire la loro vicinanza è stato fondamentale, perché era una serie molto lunga, ero il protagonista e quindi stavo sul set praticamente sempre. Alla fine, si è creato un legame davvero molto forte”.

Nel parlare di Simone e della sfida che ha comportato, ha sottolineato di non essere padre. La sua storia personale ci racconta però anche di come una figura paterna di riferimento non l’abbia mai avuta.

“Sono stato figlio di mia madre, perché con mio padre il rapporto è stato diverso. Non voglio dire che non ci sia mai stato, però era come se fosse così: compariva, spariva e poi ricompariva. Con lui ci sono sempre state queste dinamiche. Simone poi ha anche un’altra caratteristica: nella serie non viene mostrato il contesto sociale da cui proviene, anche se si intuisce. Non si vedono i suoi genitori, ma emerge una forte difficoltà relazionale, soprattutto nel rapporto con la figlia. Andando avanti, si vede chiaramente che non ha strumenti, nonostante abbia una voglia infinita di esserci”.

La serie è girata anche in Calabria, tra le altre città anche a Crotone. Crotone è la città di origine della sua famiglia. Com’è stato lavorare proprio lì?

“Sì, è la città da cui proviene mio nonno. È stato emozionante. Molto strano, perché conosco Crotone e ci sono stato varie volte. Per molti del set, però, era la prima volta. È una città in cui difficilmente si capita, quindi ritrovarsi lì a girare per una settimana è stato qualcosa che è piaciuto a tutti. Eravamo lì in un periodo dell’anno bellissimo e andavano tutti al mare. Per quanto mi riguarda, c’era un legame forte con la città e ho trovato significativo iniziare proprio da lì”.

Un segno del destino?

“Sì, assolutamente. Anche per come è iniziata la mia carriera, è difficile non credere ai segni del destino”.

La sua carriera è iniziata in maniera molto anomala rispetto a quella di tanti altri. In un mondo in cui tutti si affrettano a voler fare gli attori, lei ci è arrivato quasi per caso.

“Avevo sedici anni. E a sedici anni difficilmente si ha chiaro che cosa si voglia fare nella vita. C’è chi lo sa già, chi studia da subito e ha ben presente il proprio percorso. Io invece non avevo ancora capito quale direzione prendere. In più passavo il tempo per strada a combinare guai, perché non andavo più a scuola da un anno. Quindi il cinema è stato davvero una salvezza”.

In che modo il cinema l’ha salvata? Che cosa le ha permesso di costruire la recitazione? E quale altra strada avrebbe potuto esserci, se il cinema non fosse arrivato?

“Sarebbe stata una strada molto cupa. Non so dire esattamente quale, però sicuramente non avrebbe portato nulla di buono. All’epoca, nelle interviste, ricordo che dicevo sempre di essere convinto che prima o poi sarebbe successo qualcosa di importante, che avrei costruito qualcosa di significativo. Oggi, a trentadue anni, posso dire che a sedici anni, senza diploma e con una conoscenza molto precaria della lingua italiana, difficilmente si può pensare di ottenere grandi risultati senza una buona dose di fortuna. Però, a sedici anni non lo sai. Pensi che tutto ti sia dovuto, magari perché vieni da un passato difficile. C’era fame, questo sì. Però non avevo molto altro. Forse oggi guardo quel ragazzo anche con un po’ di tenerezza, perché non sapeva quanto sarebbe stato difficile il percorso, quanto avrebbe richiesto impegno e dedizione. Mi sono ritrovato a recitare spontaneamente in una commedia scritta benissimo da Francesco Bruni. Non l’ho trovato difficile e quindi ho pensato che quel risultato si potesse ripetere facilmente, soprattutto il successo. Poi però ho scoperto che non è così, anzi, non è affatto così. Il successo arriva magari una volta ogni dieci anni, soprattutto al cinema. Scialla! è stato un film cult e poi, andando avanti, ti accorgi che serve uno studio diverso sui personaggi e una disciplina differente. Ci si rende conto anche che i successi non sono sempre gli stessi. Esistono i fallimenti, le delusioni, i ruoli che non si riescono a ottenere e tante altre difficoltà che magari prima non si davano per scontate”.

Scialla! è andato a Venezia, dove l’anno successivo è tornato con Un giorno speciale. E già lì le cose hanno cominciato a complicarsi.

“Sì, in effetti sono tornato al Festival di Venezia l’anno dopo con Francesca Comencini, in concorso. E anche lì, quando hai diciotto anni e ti ritrovi di nuovo a Venezia, rischi quasi di dare alcune esperienze per scontate. Non che lo facessi davvero, però può capitare di pensarlo. Poi però mi sono accorto che l’accoglienza era stata molto più fredda rispetto a Scialla!. Già a diciassette o diciotto anni mi piaceva leggere le critiche, vedere che cosa scrivevano i giornalisti che stimavo. Mi ero reso conto che il film era stato accolto in modo tiepido. Più che gli interpreti, veniva criticata la regia. Però ci rimani male lo stesso, perché è un film che fai da protagonista, ci sei dentro e ci tieni. Quando un progetto non funziona, ne soffri. Ma serve a convivere anche a farsi le ossa… Ti fai le ossa anche quando magari sei in un momento molto alto della tua carriera e non riesci a raggiungere ciò che volevi. Ci sono stati film che non sono riuscito a fare, ruoli che inevitabilmente non ho ottenuto”.

Che cosa deve avere una sceneggiatura, oggi, per convincerla davvero?

“Innanzitutto, deve emozionarmi. Alla fine della lettura deve lasciarmi qualcosa. La domanda che mi faccio sempre è se valga davvero la pena raccontare quella storia. Conta molto anche il fatto che sia diversa rispetto a ciò che ho già fatto. Certo, a volte il mercato, la necessità di continuare a lavorare o anche semplicemente un mutuo da pagare non permettono di scegliere liberamente. Però credo che gli elementi fondamentali siano questi: una storia che mi emozioni e che mi faccia sentire di andare in una direzione diversa. Non completamente diversa, perché è difficile trovare qualcosa di totalmente nuovo, ma almeno deve esserci quel tentativo. Negli ultimi anni, per esempio, mi è capitato spesso di fare commedie romantiche. Ho sempre pensato che fossero sceneggiature ben scritte, però dentro di me c’era il desiderio di provare qualcosa di diverso. Evidentemente fino a oggi non ci sono riuscito del tutto, perché non ce n’è stata la possibilità. Però con La buona stella ho avuto la sensazione di andare finalmente in quella direzione”.

Che ruola gioca in lei l’ambizione?

“Mi sono sempre sentito una persona molto ambiziosa, anche se in realtà non ho studiato davvero per fare questo lavoro. Da circa un anno frequento Alessandro Prete, che non mi ha preparato soltanto per il ruolo di Simone: seguo anche i suoi laboratori. Questa è la mia prima vera scuola, se vogliamo chiamarla così. Però l’ambizione c’è sempre stata. Credo ancora di poter fare lavori capaci di entrare nell’immaginario delle persone e restarci, come è successo con Scialla!. Quel desiderio c’è ancora. So che è molto difficile da realizzare, però continuo a sperarci. È un ambiente difficile, quello del cinema. Però Alessandro mi ha restituito la bellezza di fare questo lavoro, senza togliere nulla alla spontaneità e alla naturalezza che fanno parte di me. Mi ha restituito quella spensieratezza nell’andare in scena che avevo ai tempi del film di Bruni. E per me è molto bello, perché mi dà la possibilità di ricaricarmi e di guardare al futuro e ai prossimi ruoli con una prospettiva nuova”.

Alessandro Prete lavora molto sulle emozioni. Ha scoperto qualcosa di nuovo su di sé?

“Sicuramente sì. Quando sono andato da lui per preparare il ruolo avevo anche paura di questo personaggio, proprio perché si emozionava spesso. E sapevo che lui lavorava molto sullo sblocco delle emozioni. Però Alessandro non ha la bacchetta magica. Bisogna rimboccarsi le maniche e andare lì con l’idea che si lavora insieme. Non è che lui ti risolve il problema: se vuoi raggiungere un obiettivo, lui ti aiuta a farlo. Per me ha significato aprire nuove finestre che avevo completamente chiuso. Crescendo, infatti, si tende a costruirsi degli schemi. Da ragazzi è più facile. Ma andando avanti, anche solo arrivando a trent’anni, ci si accorge che dentro di sé ci sono più resistenze da abbattere. Ci si costruisce degli schemi per non soffrire, per sopravvivere, soprattutto se si ha avuto un passato e un’infanzia complicati. Ci si rafforza dentro alcune convinzioni ma questo fa sì che molte possibilità si perdano per strada, perché non ci si dà più la possibilità di respirare davvero e di capire chi si è. Non mi è successo soltanto l’anno scorso”.

Però oggi ha imparato a chiedere aiuto.

“Sì. Ho imparato che chiedere aiuto è importante. Prima non lo facevo. Avevo soltanto il mio psicologo e, in generale, ho sempre parlato poco di questi aspetti con la mia famiglia. Adesso invece lo faccio attraverso la mia compagna, mia sorella, mia madre. Lo faccio molto di più e questo mi restituisce sicurezza e forza. Anche quando ho girato la serie, un anno fa, mi sono stati vicini Luca e Laura ma sono venuti anche mia sorella e altre persone a trovarmi. È stata una sorpresa molto bella. Mi ha aperto nuovi orizzonti e prospettive che prima non esistevano per me. Prima ero molto chiuso”.

La chiusura era dettata dal timore di essere percepito in un certo modo?

“All’inizio sì. Però, non per un discorso legato alla mascolinità, quanto piuttosto per una questione di orgoglio, di non voler apparire fragile. Tutto questo ha sempre a che fare con lo sguardo degli altri, che spesso associa la sofferenza alla debolezza. Oggi, questo pensiero non mi interessa più, perché so di non esserlo. E poi che cosa significa davvero essere fragili? Se essere fragili vuol dire stare male, allora sì, sono fragile. Ma non ci vedo nulla di negativo, perché tutti attraversano momenti di fragilità. È una condizione umana”.

Rispetto ad altri attori, ha sempre avuto un rapporto molto particolare con la sua immagine pubblica. Avrebbe tranquillamente potuto costruirsi un’immagine diversa, più esposta.

“Questa è stata un po’ una mia debolezza nel corso del tempo. Da una parte, non ho mai voluto esporre troppo la mia vita privata. Quando c’è stato il boom di Scialla!, per esempio, i social venivano usati in modo completamente diverso. Instagram praticamente non esisteva ancora nel 2011. Si promuovevano i progetti su Facebook, forse su Twitter. Ma io ho sempre pensato di voler proteggere la mia vita privata. Riconosco che forse è stata anche una debolezza, perché con il tempo ho capito di essere comunque un personaggio pubblico e che magari qualcuno può essere interessato a sapere qualcosa in più, o anche soltanto a seguire la promozione dei lavori che faccio. Infatti, due anni fa ho aperto una pagina Instagram, senza esagerare. Secondo me esiste sempre uno stile nel fare le cose. Non sento il bisogno di dimostrare nulla attraverso i social. Però ho pensato che, se devo promuovere qualcosa, preferisco farlo direttamente, invece di lasciare che lo facciano altri al posto mio”.

E rispetto alla sua immagine come attore? Come si vede?

“Mi sento sempre molto inadeguato, se devo dire la verità. Non all’altezza. Cerco sempre di mettermi alla prova rispetto a questo, perché ogni volta che inizia un nuovo progetto c’è sempre la sensazione di non essere abbastanza, di non essere in grado. Cerco di andare contro questo schema mentale che ho dentro di me e che probabilmente si è formato quando ero bambino”.

Perché si sente inadeguato?

“Perché sono cresciuto in un ambiente molto tossico: non c’erano premi o riconoscimenti per quello che facevamo. In più facevo anche molte cose sbagliate: non studiavo, combinavo guai a scuola. Col senno di poi ho capito molte cose, però quel tarlo resta”.

Però la vita le ha dimostrato che era adatto ad altro. Forse era semplicemente fuori contesto.

“Certo, però sa quante volte mi sono sentito fuori contesto anche nel cinema? Più che esserlo davvero, ero io a sentirmi così. Anche nel modo di usare i social, per esempio. Ormai li hanno tutti, si contano sulle dita di una mano quelli che non li usano. Se non li hai, diventi quasi strano. Io, per esempio, non ho un ufficio stampa, ed è una scelta. Forse deriva proprio da questo sentirmi un po’ estraneo anche a questo ambiente. Ancora oggi, a trentadue anni, so di far parte di questo mondo e so di fare l’attore. Però è stato difficile arrivare a sentirmene davvero parte”.

C’è stato un momento preciso in cui ha capito davvero di essere un attore?

“Forse c’è stato un passaggio importante con il film che ho fatto con Ferzan Özpetek, Allacciate le cinture. Avevo diciannove anni e anche lì ero molto giovane, ragione per cui era difficile rendersi conto davvero di quello che stavo facendo. Però lui mi aveva diretto in un certo modo, eravamo stati due mesi a Lecce e avevo lavorato molto sul personaggio. Quell’esperienza mi ha dato una disciplina. Da quel momento ho iniziato a pensare che forse ero davvero un attore. Poi ci sono stati altri lavori, come Non è un paese per vecchi con Giovanni Veronesi, e anche in quel caso questa idea si è rafforzata. Però probabilmente la piena consapevolezza è arrivata soltanto negli ultimi anni”.

E che cosa sogna oggi?

“È difficile rispondere. Come le dicevo, sicuramente sogno di fare qualcosa che possa restare nell’immaginario delle persone, qualcosa che venga ricordato nel tempo, come è successo con Scialla!. Mi piacerebbe riuscire a ripetere un’esperienza simile, qualcosa che renda le persone felici di essere andate al cinema. Finisco sempre per riportare tutto al lavoro, purtroppo, perché ormai è diventato una parte enorme della mia vita. Mi accorgo che quando lavoro mi sento davvero vivo. Mi toglie quella pesantezza che invece sento nella vita di tutti i giorni. Quando non lavoro mi appiattisco. Adesso andare da Alessandro mi aiuta molto, mi rafforza e mi dà struttura. Però in generale non faccio una vita che mi aiuti davvero a stare bene: sono molto preso dalla noia”.

E con i periodi di non attività lavorativa come si relaziona?

“Quello che sto iniziando a capire a trentadue anni è proprio questo: ci sono periodi di inattività e non tutta la vita coincide con la recitazione. Prima o poi il lavoro finirà, o comunque arriverà un giorno in cui non ci sarà più: c’è la vita quotidiana e anche quella va amata e rispettata, non lo faccio ancora abbastanza. Negli ultimi anni, soprattutto nell’ultimo, mi sono però accorto che qualcosa è cambiato. Non tanto per come è fatta la mia vita, ma perché vedo amici che diventano padri, vedo situazioni diverse intorno a me. E rivedo anche il Filippo che ero a vent’anni. A volte mi accorgo che continuo a fare le stesse cose, le stesse sciocchezze che facevo allora. E questo mi fa capire come voglio cambiare e quali passaggi debbano avvenire perché quel cambiamento sia reale”.

Il pensiero di diventare padre c’è?

“Sì, il pensiero c’è ma al momento è presto. Non so se mi senta pronto. Credo di dover ancora sistemare molte cose nella mia vita, soprattutto dal punto di vista psicologico. Per fare un passo del genere bisogna conoscersi sempre di più. Non serve essere perfetti, perché nessuno lo è. Però bisogna arrivare a un equilibrio che ti faccia sentire davvero pronto. Vorrei essere più equilibrato. Perché se sei ancora poco stabile come persona, soprattutto fuori dal lavoro, diventa complicato. Nel lavoro riesco sempre a essere molto serio, fortunatamente. Però nella vita quotidiana mi manca ancora un po’ questa capacità. Ed è un problema. È frustrante, anche perché ho fatto più di dieci anni di terapia”.

Mi piace questa intervista anche perché si sta andando oltre la promozione classica. Non stiamo parlando del ruolo o del personaggio della vita…

“Quella del ‘ruolo della vita’ è una frase che si sente continuamente e quasi mai è sincera. Per me la difficoltà vera è proprio questa: riuscire a essere davvero sincero. Ci sto lavorando e oggi ci riesco più di prima. Per esempio, tornando alla serie, quest’estate, quando l’abbiamo girata, ho dovuto accettare il mio momento di fragilità. Perché, sinceramente, a un certo punto avevo pensato di lasciare tutto, di mollare. È stato confrontandomi con gli altri che ho capito che sarebbe stata una scelta molto pesante, che avrebbe messo in difficoltà anche le persone che avevano creduto in me. Ho tenuto presente anche questo. E prima di tutto ho dovuto accettare ciò che stavo attraversando. Ero partito per girare con l’idea di essere forte, di dovercela fare a tutti i costi. Poi invece ho capito che non funziona così. Può capitare di stare male. Può capitare di essere umani. Avevo soltanto bisogno di fermarmi un attimo e respirare. Lasciare tutto mi sembrava la scorciatoia più facile”.

È curioso apprendere che tutto ciò sia avvenuto mentre professionalmente viveva un periodo florido.

“Non dipendeva tanto dalla professione. Anzi, questa serie era un’opportunità per esplorare qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo fatto prima, rispetto alle commedie e ad altri generi. Ma proprio questa sfida mi metteva molta pressione. Mi restituiva ancora di più quella percezione di inadeguatezza. Alla fine, però, le occasioni arrivano e non puoi sapere in quale momento della vita ti troverai quando accadrà. Per me è stata una sfida importante, perché ho capito che certe difficoltà si possono superare”.

Lei ha mai conosciuto la felicità?

“Credo di non essere stato del tutto un bambino felice durante l’infanzia. Però ci sono stati momenti di felicità, anche in situazioni precarie. Per esempio, intorno ai ventidue, ventitré anni: quando sono stato a Cuba per il film di Veronesi, ci pensavo proprio di recente, ero felice. Oppure quando ho fatto Il confine con Carlo Carlei. Lì stavo bene, ero felice. Quindi sì, ci sono stati momenti così. Oggi invece non lo so. È difficile rispondere. Perché se dicessi semplicemente che sono felice quando faccio un film che mi piace, sarebbe una risposta troppo scontata”.

Il dubbio però non è sbagliato.

“Il dubbio vuol dire che qualcosa si sta muovendo”.

Con una battuta, a Cuba sarei stato felice anch’io…

“Ma non era tanto il luogo a dettare la mia condizione. Per esempio, quando avevo diciannove anni ho girato Il mondo fino in fondo con Luca Marinelli. Eravamo in Cile, in Patagonia, in luoghi incredibili dove teoricamente dovresti essere felice. E invece stavo malissimo. Avevo forti crisi d’ansia. Non attacchi di panico, altrimenti non sarei riuscito a girare il film, però stavo davvero male. Non riuscivo a vivere bene ciò che mi stava accadendo. Fortunatamente questa sofferenza non si vede molto nel film, anche perché il personaggio portava con sé un certo tormento e quindi, in qualche modo, poteva persino tornare utile. Però stavo male. Stavo attraversando quel passaggio tra l’adolescenza e la giovane età adulta. Mi ponevo domande esistenziali sulla mia vita, sui miei genitori. Alla fine, si torna sempre lì: alle origini e all’infanzia. Ragione per cui ho sempre pensato che la felicità potesse sparire da un momento all’altro. Che fosse qualcosa di cui non si potesse davvero godere fino in fondo. Non mi sono mai fermato a pensare che andasse bene così, che non ci fosse bisogno di fare altro e che bastasse vivere. Ho sempre vissuto con l’ansia che potesse accadere qualcosa di brutto”.

Cos’è per lei il successo?

“Il successo deve avere a che fare con alcuni parametri, come la fama, un film che funziona, un premio. Devono esserci elementi esterni, perché altrimenti rischi di raccontartela da solo. Se fai questo lavoro, il successo deve passare anche da queste dinamiche. Personalmente, per me il successo è anche il riconoscimento da parte degli altri. Il fatto che qualcuno riconosca in te qualcosa, che ti faccia sentire apprezzato. Per esempio, capita quando una persona ti ferma per strada e ti dice che ha amato quel film e che sei stato bravissimo. Quella, per me, è una parte del successo. Non sono famosissimo e, fortunatamente, posso ancora girare tranquillamente per strada. Ma mi fa molto piacere quando le persone mi fermano. Anzi, prima respingevo questa attenzione perché ero molto chiuso. Oggi invece è bello, se il pubblico ti ferma. Quello sì che è successo”.

Pensi che sui social ci si è molto arrabbiati quando è uscito da Le indagini di Lolita Lobosco. Esistono perfino pagine dedicate al personaggio.

“Lo so. Però, per esempio, quando mi fermavano per Le indagini di Lolita Lobosco, non provavo la stessa sensazione che provo per un film. Era più un riconoscimento legato al fatto che mi avevano visto in televisione. Mentre gli attestati di stima per il cinema mi hanno fatto molto più piacere, perché li ho sentiti sinceri. Non legati semplicemente al fatto che sei una faccia nota”.

In tv di recente è stato anche apprezzato in Balene. Tutti vogliono la seconda stagione. E infatti si farà.

“Secondo lei dovrei farla? (sorride, ndr)”.

Certo che dovrebbe farla. Non c’è nemmeno da chiederselo. Per me non c’è tutta questa differenza tra cinema e televisione. Anzi, a volte la scrittura televisiva supera quella cinematografica. A volte una serie scritta bene è molto meglio di un film scritto male.

“La farò, è chiaro. Però esistono anche dinamiche da cui dipende la riuscita di un prodotto. Ad esempio, Finché notte non ci separi purtroppo è uscito a fine agosto quando la gente è ancora al mare e non è stato tutelato, dopo la presentazione al Festival di Taormina. È stato un peccato, perché ci tenevo tantissimo. Lo stesso dicasi anche di Cattiva coscienza. Non sto dicendo che siano capolavori, però non avevano nulla da invidiare ad altre opere che magari hanno avuto più successo o sono state promosse meglio. Questa situazione mi ha fatto vivere una certa rassegnazione. Perché per un film ti spendi tantissimo. C’è una preparazione enorme, c’è tutto quello che devi portare in scena. E poi, se il film si perde così, è brutto. Molto brutto”.

Però lei non dovrebbe guardare soltanto a un elemento, il suo lavoro?

“Il problema è che ancora non riesco a dirmelo da solo. Non riesco ancora a dire con sicurezza di aver lavorato bene. Questa sensazione, da sola, non mi basta”.

Forse perché pensa ancora come il ragazzo che stava iniziando. E forse perché pensa che la mancanza di studio sia stata un limite.

“Può essere. Ho cercato di colmare quella mancanza con i libri, con la letteratura. Ho letto tantissimo”.

Ma forse proprio quello è stato il suo punto di forza. Quando ha delle crisi dovrebbe ricordarselo.

“Alessandro Prete questa dinamica l’ha capita subito e ci sta lavorando molto. La stiamo sistemando”.

Non ha mai pensato al teatro?

“Sì, ci ho pensato. Una decina di anni fa stava quasi per partire uno spettacolo che poi non si è fatto. Però il teatro è un mondo a parte. Ma mi aiuterebbe a stare nel presente, a capire chi sono e che cosa trasmetto. Se capiterà, non farò l’errore di dire di no”.